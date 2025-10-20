Venezuela’ya savaş, Arjantin’e refah

Francisco DOMINGUEZ

Venezuela’nın Bolivarcı devrimi Küresel Güneyin öncü kuvveti. Buna karşın, Arjantin’de Javier Milei’nin hükümeti ise kendi deyişiyle “anarko-kapitalizmin” yani aşırı bir neoliberalizmin absürt olsa da mantıksal sonucu.

Batı yarım kürenin jeopolitiği Amerikan hegemonyasının zayıflamasını ve özellikle de Çin’in önemli bir bölgesel ticaret ortağı haline gelmesiyle çok kutupluluğun yayılışını yansıtıyor. Amerikan emperyalizminin buna karşılığı ise Trump’ın öncesinden başlayarak doları silahlaştırmak, yasa dışı ve yıkıcı ekonomik ambargolar dayatmak ve soyut gümrük vergileri toplamak. Bunlar başarısız olduğunda ise rota askeri saldırganlığa çevriliyor.

Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth Çin ile savaş için hazırlık yapıldığını duyurdu. Washington, küresel üstünlüğünü sağlayabilmek için çok kutupluluğu ortadan kaldırması gerektiği sonucuna vardı. Bu sebeple Trump hükümeti bir taraftan Milei’nin hükümetini kurtarmak için çabalarken diğer taraftan da Nicolas Maduro’nun başkanlık ettiği Venezuela’da durumu tersine çevirmek için acele ediyor.

CHAVIZMO İKTİDARINDA VENEZUELA’NIN ROLÜ

Venezuela ulusal egemenlik ve toplumsal ilerlemenin sembol ülkesi. Başından bu yana yalnızca Latin Amerika’da değil tüm kürede emperyalist saldırganlığa karşı duruyor. “Chavizmo” diye bilinen hareketin yönetiminde Latin Amerikan entegrasyonu ve dev doğal kaynaklarının paylaşımına odaklanarak Amerikan emperyalizmine dayanabilecek bağımsız bir gelişim yolu öneriyor.

Sonuç olarak, saldırı altında, ABD’nin finanse ettiği aşırı sağcı şiddete, istikrarsızlaştırmaya, Amerikan öncülüğünde boğucu ekonomik ambargolara, başkanına ve önde gelen Bolivarcı yetkililerine karşı suikast girişimlerine, paralı asker saldırılarına, darbelere ve terörizme, yani Washington’ın cephaneliğindeki tüm silahlara dayanmaya çalışıyor.

MILEI YÖNETİMİNDE ARJANTİN’İN ROLÜ

2023’te düzen karşıtı öfke liberter popülist Javier Milei’nin Arjantin başkanlığını tetikledi. Trumpvari “testere planı” radikal bütçe kesintilerini ve hükümet kurumlarıyla hizmetlerine karşı bir savaşı içeriyor, IMF’nin dayattığı ortodoksi ile uyuşuyordu. Milei içlerinde eğitim, çalışma ve sosyal hizmetler de olan 13 bakanlığı kapattı. Yabancı bankalar Milei’nin kemer sıkma politikalarını ahlaki mecburiyet haline getirmesini mutlulukla karşıladı.

Milei hala IMF tarafından kayrılıyor. Fakat pesoyu devalüe etme konusundaki isteksizliği enflasyona, yavaş ekonomik büyümeye ve ülkenin dev borcunu sürdürebilme kapasitesinin zayıflamasına yol açtı. Arjantin şu an 450 milyar dolardan fazla ekside. İstihdam ağır bir düşüş yaşarken, yoksulluk 2024’te nüfusun %53’üne sert vurdu. Bütçe kesintileri en temel ihtiyaçların maliyetini artırdı.

Yolsuzluk skandalları ortaya çıktı. Milei’ye yakın bir siyasi bir narko-girişimciden “bağışlar” aldığını kabul etti. Yaşananları tarihin en büyük kripto hırsızlığı olan 4,6 milyar dolarlık bir kripto skandalı izledi. Milei’nin sol muhalefeti görevden alma talebinde bulundu ve bir yargıç yolsuzluk soruşturması açtı. Ardından, Milei’nin kız kardeşi ciddi miktarlarda rüşvet almakla suçlandı. Tüm bunların üzerine bir de Milei’nin liberter partisi Eylül ayında Buenos Aires yerel seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı.

Tüm bunlar yeni bir ekonomik krizi tetikledi.

Trump’ın geçtiğimiz günlerde Milei’nin beklenen felaket ekonomik performansını kurtarma kararı IMF-ABD’nin Arjantin’de sağcı hükümetlere yönelik istikrarlı savurganlığı açısından tutarlı bir hamle. 2025 Nisan ayında, Buenos Aires Times’ın haberine göre IMF Milei’nin çabalarını överek Arjantin ekonomisinin küresel ortalamadan daha hızlı büyüyeceğini öngörüyordu. Milei ise hükümetinin ilk aylarında ülkeyi resesyona sürükleyerek milyonlarca insanı yoksullaştırmıştı.

Kısacası, Milei’nin “narko-kapitalist” hükümeti yalnızca yolsuz değil, ayrıca Arjantin’in ekonomisini de yağmaladı. Milei, ABD’nin jeopolitik hedeflerinin hizmetinde olan egemen sınıfının mantıksal sonucunu temsil ediyor, bunu Gazze’deki soykırıma hevesli desteğinde de görebiliyoruz. Trump’ın yaptığı ve söylediği her şeyi körü körüne savunan Milei Arjantin’i, Birleşmiş Milletlerin İsrail-Filistin için iki devletli çözümüne ABD ile birlikte aleyhte oy kullanan on ülkeden biri.

IMF VENEZUELA’YA FİNANSAL SAVAŞ AÇTI

IMF, ABD’nin emperyal egemenliğini dayattığı kritik bir kurum, büyük oranda Washington tarafından şekillenen bir yapının parçası. Sıklıkla Amerikan dış politikasının finansal gücü olarak hareket ederek, Arjantin’de Macri ve Milei gibi sadık sağcı rejimleri ödüllendirirken, Venezuela gibi bağımsız hükümetleri yüzlerini sosyalizme döndükleri için cezalandırıyor.

Buna bir örnek IMF’nin Venezuela’da demokratik biçimde seçilen Başkan Hugo Chavez’e karşı 2002’de gerçekleştirilen darbeye verdiği reaksiyon. IMF açıkça darbeyi yöneten ve anayasa ile demokratik kuruluşları lağveden Pedro Carmona ile iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti. Chavez’in kaçırılmasından saatler sonra IMF’den Thomas Dawson; “yeni hükümeti nasıl uygun bulurlarsa o şekilde desteklemek için hazır bulunuyoruz” demişti. Neyse ki demokrasi açısından darbe yalnızca 47 saat sürdü. Halk kendiliğinden ayağa kalkarak başkanı hak ettiği ofisine geri getirdi.

Daha yakın bir dönemde, Covid-19 krizi sürerken IMF şefi Kristalina Georgieva gelişmekte olan ülkelere 50 milyar dolar, düşük gelirli ülkelere ise 10 milyar dolarlık sıfır faizli acil kurtarma paketi duyurdu. Venezuela da pandemiyle mücadele için IMF’deki 5 milyar dolarlık özel çekme hakkını kullanmak istedi. Bu IMF yetkililerinin Venezuela’nın talebini reddetmek için şekilden şekle girmesine sebep oldu. Esas sebep, ABD hükümetinin absürt biçimde Juan Guaido’yu “geçici başkan” olarak tanımasıydı.

ABD-IMF ARJANTİN’E AYAKTA TUTUYOR

1999-2002 arasında Arjantin’de iktidarda sağcılar vardı, IMF de GSYİH büyümesini olduğundan fazla hesaplamıştı. Ardından 2003-2015 aralığında Arjantin’de Kirchnerlerin sol hükümetleri iktidardayken bu kez IMF ülkenin ekonomik düzelme gücünü olduğunun altında hesaplamıştı. Fakat IMF borcu ödenmiş, Arjantin’in kötücül dış borcu büyük oranda düşmüş ve daha fazla IMF borcu alınmamıştı.

Ancak son on yılda ülke siyaseti kronik ekonomik krizler ve bitmeyen IMF etkisi etrafında dönüyor. Son üç hükümet boyunca Arjantin piyasa liberalizasyonundan (Kirchner’den sonra gelen Macri), devlet müdahalesine (Fernandez), buradan da radikal kemer sıkmaya yöneldi. Sağcı Mauricio Macri 57 milyar dolarlık borç aldı ki bu IMF’nin tarihindeki en büyük finansman. IMF kendisi bu kurtarmanın amaca uygun olmadığını itiraf etmişti. Ülke şu an 23. IMF kurtarma paketinde ki bu bir dünya rekoru. Fonun en büyük borçlusu olan Arjantin şu an 41,8 milyar dolarlık bir borçla sarsılıyor.

ABD’NİN VENEZUELA’YA KARŞI SALDIRGANLIĞI

ABD iyi bir örnek “tehdidi” olan Venezuela’nın ABD’nin “maksimum baskı” politikasına başarılı şekilde direnmesine tahammül edemiyor. Venezuela’ya karşı askeri kuvvetlerin artırılması artık bağımsızlık ve toplumsal adalet için alternatif bir modeli bastırma ve ülkenin petrol kaynaklarının kontrolünü yeniden ele geçirme hedefinde hibritten açık savaşa dönüşü ifade ediyor.

Trump bir savaş gemisi filosunu, F-35 hayalet jetlerini ve birkaç bin bahriyeli konuşlandırdı. Washington askeri kuvvetlerini Porto Riko’da konumlandırıyor, Guyana’da ciddi bir askeri varlığı bulunuyor ve Grenada’ya topraklarına konuşlanabilmek için talepte bulundu. Trump ABD’nin içlerinde Bolviarcı hükümet yetkilileri de olan uyuşturucu kartelleriyle savaşta olduklarını idia ederek, Amerikan askeri saldırısının elinin kulağında olduğunu belirtiyor.

Washington meşruiyetini müthiş bir yalan üzerine kurdu: Venezuela var olmayan Cartel de los Soles adında bir örgütün yönettiği bir narko devlet olmakla suçlanıyor. Rubio ve Trump Bolivarcı hükümeti yalanlarla yüz binlerce tonluk uyuşturucuyu ABD’ye sokmakla suçluyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi düzenli olarak ABD’ye Pasifik üzerinden gelen kokainin %92’sinin Kolombiya ve Ekvator’da üretildiğini açıklıyor.

TRUMP VE MILEI

Venezuela’ya verilen ağır ekonomik cezanın aksine Trump’ın “favori başkanı” ise yıktığı ekonomisi kurtarılabilsin diye cömertçe ödüllendiriliyor. Milei doğrudan dolarla peso alımı sözü aldı, bunun yanında da 20 milyar dolarlık merkez bankası swap anlaşması yapıldı. Milei hemen Trump’a “vizyonu ve güçlü liderliği” için teşekkür etti.

Washington ideolojik motivasyonlarla hareket ettiğini gizlemiyor. Hazine bakanı Scott bessent ABD’nin muhafazakarların Latin Amerika’da seçimleri kazanmasına yardım etmeleri gerektiğini açıkladı. Twitter(X)’de, “Arjantin’in reform programının başarısı…. ABD’nin stratejik çıkarınadır” diye yazdı. Arjantin’in “güçlü ve istikrarlı” ekonomisinin, neden ABD desteği olmadan çökeceğini ise açıklayamadı.

Kurtarma paketinin adı konulmayan farklı hedefleri var. Birincisi, New York Times’a göre Arjantin ekonomisi batarsa para kaybedecek olan zengin yatırımcıları kurtarmak. Aynı kaynağa göre ABD yetkilileri ayrıca Arjantin’i Çin ile bağlarını koparmaya zorluyor ve uranyum ile lityum tedariğine erişim istiyor. Kurtarma planı Arjantin ekonomisinin dolarizasyonunu bile içerebilir.

Arjantinlilerin neredeyse yarısı (%44’ü) anlaşmayı kendi ülkelerinden çok ABD’nin çıkarına görüyor, %36’sı Milei’nin Washington ile ilişkisine olumsuz yaklaşıyor. İronik olarak, Trump’ın Milei’ye uzattığı ekonomik can kurtaran halatı, siyaseten hayatta kalma şansını bitirmiş olabilir.

NEOLİBERAL SEFALET VS. ÇOK KUTUPLULUĞA YÖNELİK BAĞIMSIZ GELİŞİM

Bolivarcı Venezuela ile Milei’nin Arjantin’i Latin Amerika açısından birbirinden tamamen farklı yolları temsil ediyor, bir tarafta Venezuela’nın ABD emperyalizmine karşı bağımsızlıkçı baş kaldırısı, öte tarafta Arjantin’in derinleşen bağımlılığı ve itaatkarlığı. Biri emperyal “hibrit savaşla” mücadele ederken diğeri de emperyal “refaha” kavuşuyor.

Washington yarı küredeki egemenliğini koruyabilmek için zor araçlarına başvuruyor; ambargolar, ekonomik harp, askeri tehditler. Venezuela direnişi ve bölgesel birliği savunuyor. Arjantin ise Milei’nin yönetiminde “narko-kapitalizmin”, toplumsal yıkımın ve dış bağımlılığın çöküşünü özetliyor.

Nihai olarak, neoliberal kemer sıkma politikaları yalnızca yoksulluk ve bağımlılık getirirken, Küresel Güney ülkeleri arasında çok uluslu iş birliği hakiki bir bağımsızlık, denk gelişme ve emperyal hegemonyaya karşı direniş öngörüyor. Venezuela’ya karşı Amerikan askeri müdahaleleri uluslararası hukuku ihlal etmenin yanı sıra kanıtlanmamış gerekçelere dayanıyor. Latin Amerika Barış Bölgesi ilan edildi. Buna saygı göstermek ve halkın savaş korkusu hissetmeden yaşayabilmesi için ABD güçlerini geri çekmeli.

Kaynak: laprogressive.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ