Vergi affı patronlara, "haraç" hekimlere

Gamze Burcu GÜL*

19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile çeşitli sektörlerde ruhsat ve yetki belgelerine ilişkin harçlar yeniden düzenlendi. Bu kapsamda özel sağlık kuruluşlarına her yıl tekrarlanan 20–80 bin TL tutarında ruhsat ve faaliyet harcı getirildi.

Düzenleme muayenehaneleri, poliklinikleri, tıp merkezlerini ve hastaneleri kapsıyor. Üstelik ortada yeni bir ruhsatlandırma işlemi yok. Yalnızca faaliyet sürdürüldüğü için her yıl yeniden ödeme yapılacak.

Adı “harç”, ancak yeni bir kamu hizmeti söz konusu değil. Hukuken harç, devletin sunduğu belirli ve somut bir hizmetin karşılığıdır. Ruhsat düzenlenir, izin verilir; karşılığında harç alınır. Hekimler sağlık kuruluşlarını açarken ruhsat harçlarını zaten ödemektedir. Faaliyetlerini sürdürürken de gelir vergisi, KDV, stopaj, geçici vergi ve sosyal güvenlik primleri dahil tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. Üstelik kamu teşviki, hasta garantisi ya da bütçe desteği olmaksızın, çoğu zaman öz kaynaklarıyla sağlık hizmeti üretmektedirler.

Buna rağmen yalnızca “faaliyet devam ediyor” denilerek her yıl yeniden ödeme alınması, harç sınırlarını zorlamaktadır. Herhangi bir hizmet karşılığı bulunmayan bu tahsilat fiilen ek vergi niteliğindedir. Bu nedenle kamuoyunda “haraç” nitelendirmesi şaşırtıcı değildir.

AYM’nin yerleşik içtihadına göre bir ödemenin harç sayılabilmesi için kamu tarafından kişiye özgü bir hizmet sunulması gerekir. Burada böyle bir hizmet yoktur. Ayrıca Anayasa vergilerin mali güce göre ve adaletli dağıtılmasını emreder. Meselenin yapısal bir boyutu da bulunmaktadır.

Hekimlerin geliri “ticari kazanç” değil, serbest meslek kazancıdır. Bu bilinçli bir tercihtir. Çünkü hekimlik, sermaye organizasyonu üzerinden kâr maksimizasyonuna dayalı bir ticari faaliyet değil; eğitime, bilgiye, emeğe ve etik sorumluluğa dayalı bir mesleki faaliyettir. Sağlık alanının kamusal niteliği vardır; muayenehaneler ve poliklinikler ticarethane değildir. Oysa bu düzenleme, sağlık kuruluşlarını ruhsata tabi diğer işletmelerle aynı kategoride değerlendirerek hekimliği zımnen ticari bir işletme gibi konumlandırmaktadır. Son yirmi yılda sağlık alanında yaşanan dönüşümün, sağlığı piyasa faaliyeti; hekimi ise işletmeci olarak gören anlayışının yeni bir adımıyla karşı karşıyayız.

‘Bu tabloyu genel vergi politikalarından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Son yıllarda çıkarılan vergi aflarıyla büyük ölçekli kamu alacakları silinmiş ya da yapılandırılmıştır. Kamu ihaleleriyle büyüyen patronların borçları yeniden düzenlenirken, kurumlar vergisi tahsilatındaki kayıplar tartışma konusuyken; düzenli vergi ödeyen ve tahsilatı kolay olan kesimlere yeni yükler getirilmesi vergi adaleti değildir. Bu bir bütçe zorunluluğundan çok siyasi bir tercihtir.

Kanun ve kararnamelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru, TBMM’de en fazJla üyeye sahip iki siyasi parti grubu ya da üye tam sayısının en az beşte birine sahip milletvekilleri tarafından yapılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, 13 Şubat 2026 tarihinde düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Mahkemenin vereceği karar yalnızca mali bir yükümlülüğe ilişkin olmayacak; vergi adaleti, hukuk devleti ilkesi ve sağlık hizmetinin niteliği bakımından da belirleyici olacaktır.

Ancak konu yalnızca yargı süreciyle sınırlı değildir. Söz konusu uygulama, mesleğin nasıl tanımlandığına dair yapısal bir tercihi yansıtmaktadır. Bu nedenle meslek örgütlerinin tutumu belirleyicidir. Nitekim hekimlerin, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla 22 Şubat’ta Kadıköy’de bir araya gelerek serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığı kısıtlayan düzenlemelere karşı ses yükseltmesi, tepkinin sınırlı ve dağınık kalmaması, etkilenen tüm sağlık meslek örgütlerinin mesleğin bütününü ve kamusal sağlık hizmetini gözeten ortak, ilkesel ve güçlü bir duruş sergilemesi adına önemli bir adım.

Çünkü mesele sadece bugün ödenecek bir tutar, karşılıksız bir har(a)ç değildir. Mesele, mesleğin onuru, genç hekimlerin hangi koşullarda çalışacağı ve sağlık hizmetinin hangi ilke temelinde örgütleneceğidir. Bugün bu haksızlığa hukuksuzluğa sessiz kalınırsa yarın yenileri gelecektir. Mesleğin bağımsızlığı ve çalışma alanı adım adım daraltılacaktır. Hekimler vergisini ödeyen, emeğiyle kazanan ve kamusal hizmet üreten meslek mensuplarıdır. Karşılığı olmayan ve süreklilik taşıyan ek yükler ne vergi adaletiyle ne de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır. Sağlık hizmetinin ticari bir faaliyet gibi görülmesi yalnızca mesleğin değil, toplum sağlığının da geleceğini etkiler. Bu itiraz, salt mali bir düzenlemeye değil; emeğin, mesleki bağımsızlığın ve kamusal sorumluluğun savunusuna yöneliktir.

*Diş Hekimi