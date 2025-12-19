Vergi cehennemine dönüşen ülke: Çalışan üretiyor, devlet kesiyor

Asgari ücret görüşmeleri başladı ve bu günlerde herkesin merak ettiği konu, 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı. Ancak asgari ücret ne kadar artarsa artsın, kazanan genellikle devletin kasası olacak. Çünkü vergi dilimleri, ücret artışlarına yetişmiyor ve çalışanlar yıl içinde daha yüksek vergi oranına giriyor.

Maaş artıyor gibi görünse de, çalışanın eline geçen net para her yıl eriyor. Bunun nedeni sadece gelir vergisi değil; KDV, ÖTV, harçlar ve çeşitli fonlar, çalışanların kazancının büyük kısmını harcamadan önce alıyor. Yani ücretli çalışan, üretirken değil, hayatını sürdürürken vergi ödüyor.

VERGİ DİLİMLERİ ÜCRETİ YUTUYOR

Gelir vergisi dilimleri, ücret artışlarına göre güncellenmediğinde ortaya vahim bir tablo çıkıyor: maaşı yükselen çalışan daha çabuk üst vergi dilimine giriyor ve kazancının önemli kısmını vergi olarak ödüyor. Örneğin, orta gelirli bir çalışanın yıllık kazancı, vergi dilimlerinin düşük tutulması nedeniyle, beklenenden daha yüksek oranda kesinti ile karşılaşıyor.

Bu durum, uzun yıllardır süregelen bir eğilim. İlk vergi dilimi yıllar önce belirlenmiş seviyelerden çok daha düşük tutuldu ve ücretler artarken dilimler aynı hızla yükselmedi. Sonuç: Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemeye mahkûm oluyor.

VERGİ VE HARÇLARLA ÜCRET ERİYOR

Doğrudan gelir vergisi yetmezmiş gibi, çalışan harcadığı her kuruşta da vergi ödüyor:

• Gıda, elektrik, su ve kira gibi temel ihtiyaçlarda KDV,

• Akaryakıt, otomobil ve elektronik cihazlarda ÖTV,

• Pasaport, ehliyet, tapu ve noter harçları,

• Mahkeme harçları ve trafik cezaları,

Dolaylı vergiler ve harçlar, özellikle düşük ve orta gelirli çalışanların bütçesini her ay zorlayan bir yük hâline gelmiş durumda.

NET GELİR VE PRİM KESİNTİLERİ

SGK ve işsizlik sigortası primleri de çalışanların maaşından zorunlu olarak kesiliyor. Bu primler emeklilik ve sağlık hakkı sağlasa da, aylık eline geçen parayı azaltıyor. Yani çalışan, hem vergi hem prim hem de dolaylı vergilerle kazancının büyük kısmını devlete bırakıyor.

MAAŞ ARTIŞI VE VERGİ UYUMSUZLUĞU

Ücretler artsa da vergi dilimleri aynı hızla güncellenmediğinde, çalışan artan maaşı üzerinden daha fazla vergi ödemeye başlıyor. Bu, çalışan açısından maaş artışının gerçek anlamda bir kazanca dönüşmesini engelliyor.

SERMAYE VE ÜCRETLİ ARASINDAKİ FARK

Vergi yükü eşitsizliği sadece maaşlı çalışanla sınırlı değil. Sermaye, çoğu zaman teşvik, istisna ve yeniden yapılandırmalarla yükümlülüklerini azaltabiliyor, oysa ücretli çalışan tüm vergilerini eksiksiz ödüyor. Bu durum, emeğin karşılığını almakta zorlanan çalışanı daha da zor durumda bırakıyor.

VERGİ CEHENNEMİ ÇALIŞANI BOĞUYOR

Gelir vergisi, KDV, ÖTV ve harçlar birleştiğinde, çalışan üretirken değil, yaşamını sürdürürken vergi ödüyor. Maaş artışı, yaşam maliyetleri ve vergi dilimlerinin uyumsuzluğu, çalışanların kazancını eriten bir mekanizma hâline gelmiş durumda.

Bugün vergi adaleti artık yalnızca maliye politikalarının konusu değil; ücretli çalışanlar için doğrudan bir geçim ve hayatta kalma meselesidir. Ücretler kağıt üzerinde büyürken, vergi ve kesintilerle fiilen küçülüyor. Bu nedenle mesele, birkaç teknik düzenlemenin ötesindedir. Vergi dilimlerinin gerçekçi biçimde güncellenmemesi, dolaylı vergilerde ısrar ve emeğin korunmaması, bilinçli bir tercihe işaret eder. Eğer bu tercih değişmezse, çalışan üretmeye devam edecek; fakat emeğinin karşılığı her yıl biraz daha kamu maliyesinin en kolay ve vazgeçilmez gelir kaynağına dönüşecektir. Bu sürdürülebilir değildir.