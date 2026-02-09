Veri merkezi patlaması

Austin COLE

2024 ve 2025 yıllarında, “yapay zekâ” teknolojileri için bilgi işlem altyapısı geliştirme yarışının bir parçası olarak, ABD'de ve dünya genelinde planlanan ve inşa edilen veri merkezlerinin sayısında büyük bir artış görüldü. 2025’te ayrıca ABD genelinde veri merkezi inşaatına karşı protestolar, davalar ve hareketlerde büyük bir artış yaşandı.

Her türden ve her demografiden topluluklar, örgütler ve hareketler, mahallelerine ve belediyelerine hiper ölçekli veri merkezlerinin dayatılmasına karşı ayağa kalktı. Bu mücadeleler büyük ölçüde; su kaynaklarının tükenmesine, hava ve toprak kirliliğine, elektrik altyapısı üzerindeki yükün ve elektrik ile su maliyetlerinin artmasına, ayrıca büyük kârlara rağmen çok az vergi ödeyen ya da hiç ödemeyen şirketlere vergi muafiyetleri tanınmasına karşı çıkmaya odaklandı. Projeler çoğu kez imar kanunları, kamusal fayda veya yerel yasama organlarının (örneğin belediye meclisleri) oyları temelinde belediye süreçleri yoluyla durduruldu veya ertelendi. Bu gelişmeler açıkça olumlu ve ilerici olmakla birlikte, iki büyük zayıflığı bulunmaktadır.

Birincisi, kurumsal aktörler ve ABD hükümeti veri merkezleri ve bunlara eşlik eden enerji altyapısını inşa etmeye kararlı. Bir belediyede bunları reddetmek, genellikle bu tesisleri geliştirmekle görevli kişileri, siyasi açıdan daha az güçlü ve organize, ekonomik açıdan daha savunmasız toplulukları hedef olarak seçmeye motive eder. Bunlar çoğunlukla daha fazla Siyah/Afrika kökenli, işçi sınıfı, yoksul ve göçmen nüfusa sahip bölgeler ve/veya kırsal alanlar ile sanayisizleşmiş şehirler, kasabalar ve mahalleler olma eğilimindedir. Kısacası, zaten çevresel ve ekonomik adaletsizlik yaşayan insanlar ve mekânlar, yağmacı kapitalist projelerin hedefi hâline gelir.

İkincisi, ve bu yazının geri kalanının odağı, tek tek veri merkezi inşaatlarına karşı verilen bu tepkisel mücadelenin, toprağın kullanımına ilişkin siyasal, ekonomik ve toplumsal statükoyu verili kabul etmesi; ekonomik demokrasi ve halkın kendi kaderini tayini sorularını görmezden gelmesidir. Veri merkezi inşaatındaki patlamaya karşı mücadeleyi, yaygın yerel hoşnutsuzlukların belediye yönetmelikleriyle veya vergi teşvikleriyle “ince ayar” yapılması olarak değil; toprak ve kolektif yönetim meselesi olarak kavramalıyız. Böyle yapmak, ABD’deki işçi sınıfların ve ezilen halkların yalnızca kendi kaderini tayin haklarına ve insan onuruna yönelik ihlallere karşı mücadele etmesini değil; aynı zamanda uzun süredir insan haklarımızın gerçekleşmesini ve meşru demokrasi vaadini engelleyen daha temel toplumsal, siyasal ve ekonomik baskı biçimlerini çözmeye dönük adımlar atmasını da mümkün kılar.

TOPRAK MESELESİ

Veri merkezleri dijital altyapı açısından gerekli olsa da, son zamanlardaki bu patlama, veri merkezlerini büyük ölçüde Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve dijital teknolojilerdeki diğer “ilerlemeler”e odaklanan, sözde “Dördüncü Sanayi Devrimi”nin altyapısı için kapasite olarak kullanacak olan Büyük Teknoloji şirketleri tarafından tetiklenmiştir. Bu trendden pay kapmaya çalışanlar arasında yatırım ve varlık yöneticileri (bankalar, hedge fonlar, özel sermaye şirketleri), kamu hizmeti/altyapı şirketleri ve enerji sağlayıcıları, inşaat firmaları ile gayrimenkul geliştiricileri de var. Bunların çoğu yıkıcı fosil yakıt güdümlü ekonomi ve enerji sisteminin sürmesine de angaje. Tahminler, küresel veri merkezi inşaatına yapılacak yatırımın önümüzdeki beş yılda 3 trilyon ile 6,7 trilyon dolar arasında olabileceğini öngörüyor (Moody’s, McKinsey).

Bu projeler genellikle gıda yetiştirmek, konut inşa etmek, yerel çevresel dayanıklılığı geliştirmek veya toplumsal açıdan faydalı başka faaliyetler için kullanılabilecek yüzlerce dönüm araziyi ortadan kaldırır ve yerel topluluklara çok az fayda sağlar veya hiç fayda sağlamaz. Ayrıca büyük miktarda su ve elektrik girdisi gerektirir, sınırlı sayıda kalıcı iş yaratır ve çevresel kirliliği artırır. Bu, tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda topluluklara dayatılan, nispeten tutarlı, büyük ölçekli sermaye yoğun projeler modelinin bir parçasıdır. Bu süreç ne yeni ne de veri merkezlerine özgü. Aksine ülke genelinde, özellikle de ekonomik durgunluktan kurtulmak için rekabet etmeleri gerektiği söylenen en büyük ve en zengin metropoller dışındaki belediyelerde “ekonomik kalkınma”nın statükosudur.

Topluluklar bu tür gelişmelere karşı mücadele ettiğinde, neredeyse kaçınılmaz biçimde; belirli bölgelerde sanayi projelerini engelleyecek zonlama reformları aramaya, şirketlerden taviz koparmaya dönük anlaşmalar yapmaya ya da yerel yönetimleri tekil projeleri veto etmeye zorlamaya yönlendirilir. Bu tepkiler iyi niyetli ancak tekelci sermayenin gücü karşısında nihayetinde sürdürülemez. Halihazırda, bazı kurumsal aktörlerin, uygun gördükleri şekilde veri merkezleri inşa etme yeteneklerini korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Microsoft, kısa süre önce sosyal adalet dilini benimseyen ve veri merkezi inşaatını kaçınılmaz gibi gösteren “Toplum Öncelikli” AI planını yayınladı.

Yanılgıya kapılmayın: bu, toplulukları ve örgütleyicileri ucuza “satın alma” girişiminden ibaret. Microsoft ilk değil, son da olmayacak. Microsoft ilk değil ve son da olmayacak. Amazon HQ 2.0 etrafındaki çılgınlığı hatırlamamız yeterli. Bu çılgınlık, rekabet eden belediyeler arasında bir yarışa dönüştü ve Amazon'un artan tekel gücünü daha da pekiştirdi. Bu modeli mümkün kılan şey, toprak ve kaynaklar üzerinde demokratik kontrolün yokluğu; ABD'de yerel, eyalet ve ulusal ekonomik ve çevresel politika yapımına yerleşmiş olan kolektif kendi kaderini tayin etme hakkımızın reddedilmesidir.

Veri merkezi inşaatı ile bölgesel egemenlik arasındaki bağlantı küresel ölçekte de geçerli. Latin Amerika'da bu tür inşaatlar hızla artmakta; yerinden edilme, kaynak kıtlığı ve şirketlerin siyaseti ele geçirme eğilimlerini derinleştirmektedir. Etiyopya'da, yeni açılışı yapılan “Büyük Etiyopya Rönesans Barajı”, enerji üretiminin büyük bir kısmını toplumun ihtiyaçları yerine kripto para madenciliği ve diğer bilgi işlem süreçlerine yönlendirmektedir. Grönland'da ise Trump yönetimi ve büyük teknoloji şirketleri, veri merkezleri inşa etmek ve liberal bir “yapay zeka merkezi” oluşturmak için bu bölgeye gözlerini dikmişlerdir.

Bu tür toprak gaspları ve şirketçi altüst etme pratikleri, “Batılı” kapitalist egemen sınıfların toprak ve kaynaklar üzerindeki kesintisiz işgal ve denetim tarihinden beslenir. Dolayısıyla veri merkezi patlamasını ve ona karşı mücadeleleri, ABD’de çözülememiş toprak meselesinin ve küresel (neo)kolonyalizmin doğrudan bir sonucu olarak kavramak; hareketlerimizin ve politika mücadelelerimizin kent ve kır toprak reformunu, ekonomik kalkınma ve arazi kullanımı üzerinde topluluk denetimini, iklim ve çevresel özgürleşmeyi merkeze alması gerektiğini gösterir. Bütün bunlar, daha geniş bir toplumsal devrim ve radikal yeniden inşanın parçası olmak zorundadır.

Neyse ki veri merkezi patlamasına karşı muhalefette bir ivme var; ancak kolektif iyiliğimizle pek ilgilenmeyen kurumsal ve siyasal sınıfların bu ivmeyi bastırmasına ya da soğurmasına izin veremeyiz. Zaman, kapitalist-emperyalist tahakküme bir darbe indirme; Big Tech’in yeni-sömürgeci dayatmalarına karşı yerel-ulusal-küresel mücadelelerimizi birbirine bağlama; toprağımız ve özgürlüğümüz için mücadele etme zamanıdır.

Black Agenda Report’tan kısaltılarak çevrilmiştir.

Çeviren: Özge Güneş