“Vermeyecekler Alacağız!”

Etki Can Bolatcan

Türkiye, ABD eksenli politikalar çerçevesinde nispi demokratik hakların dahi tümüyle tasfiye edildiği, laikliğin tamamen ayaklar altına alındığı, ülkenin madenlerinden lise sıralarına emperyalizme teslim edildiği bir siyasal İslamcı faşizme son hızla ilerliyor.

Dünya’daki gelişmeler de benzer biçimde Trump’ın tüm dünya halklarına parmak salladığı, siyasi elitlerin dokunulmazlık kalkanını her gün sağlamlaştırdığı, sömürünün ve yıkımın insanlığın doğalı haline gelmeye başladığı bir düzlemde ilerliyor.

Bu süreçte iktidarın baskı aygıtlarını gençliğe yöneltmesinin hakiki bir sebebi olmalı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik yıllardır süren saldırıların ardından geçtiğimiz hafta da polis ablukasında, öğrencisiz ve OHAL hamleleriyle girilmesinin arkasındaki korkunun sebebi tüm bu baskı ve dayatmalara rağmen gençliğin teslim alınamıyor olması. Yıllardır süren belki tarihin en rezil kayyum uygulamalarına rağmen gelinen noktada hala kameralar önünde sergilenen birkaç “örnek öğrenci” proflilinin, okuluna girmek için kapıda polis barikatına direnen binlerce Boğaziçiliyi temsil etmiyor olması.

Bugün Türkiye’de kampüsler; kayyum rektörlerin, sermayenin, çevik kuvvetlerin ardında adeta birer karakola dönüştürülüyor. Gençliğin özgürlüğü, yaşam hakkı ve geleceği; tarikatların, faşist çetelerin ve liyakatsiz kadroların pençesinde can çekişiyor. Gençliğin; üretim, paylaşım, tartışma alanları olan öğrenci kulüpleri bir gece TOMA’lar eşliğinde kapatılıyor.

Yetersiz, niteliksiz ve denetlenmeyen yurtlarda yaşamını yitiren gençlerin acısı henüz tazeyken, milyonlarca genç KYK harçlığıyla ay sonunu getirmeye çalışmak gibi imkansız bir denklemin içine hapsediliyor. “Okurken Çalışmak” sermayenin hizmetinde bir zorunluluk olarak sunuluyor. Şantiyelerde, motosiklet tepelerinde, MESEM tezgahlarında yaşı fark etmeksizin pek çok çocuk ve genç bir hayatta kalma savaşına sürükleniyor.

Enes Kara’lar tarikat yurtlarında karanlığa terk ediliyor. Liseler dinci eğitime kale yapılıyor. Kampüslerin kapıları gerici kuşatma altında halk düşmanı şeriatçılara açılıyor. Laikliği savunan gençler ev hapsiyle cezalandırılıyor. Sokaklar her gün muhafazakarlaştırılırken, gençlerin yaşam alanları dinci dönüşüme payanda ediliyor.

Ülkenin madenleri, dağları, emeği; gençlerin geleceği emperyalizme teslim ediliyor.

Gençliğin nefes alabileceği her sokak, her park, her kampüs gerici ve piyasacı bir kuşatma altında talan ediliyor. Konserler, festivaller, sinema filmleri sanki “bir düşmanın intikam” arzusuyla yasaklanıyor. Siyasi alanın dışında kaldığı düşünülen en basit yaşam belirtileri dahi iktidarın denetimine sokuluyor. 5-6 yaşında çocuklar bile artık oyunları yasaklanmasın diye sokağa çıkıyor. Yoksulluğa karşı hak ettiği yaşamın peşine düşen gençler daha fazla sömürü hırsıyla sermayeye ezdiriliyor, yurt dışına çıkmak kurtuluş yolu olarak sunuluyor.

Geldiğimiz noktada özellikle üniversiteler ve nitelikli eğitim erişilebilir bir hak olmaktan çıkarıldı. Öğrencilerin kampüsüyle, akademik ilişkilerle, üretim alanlarıyla bağı kesildi. Üniversite; AKP’nin ilk yıllarından beri kontrol altına alıp arka bahçesine döndürmek istediği bir alandı. Akademisyenler ihraç edildi, kayyum rektörlere, eş-dost akademisyenlere özel ilanlar açıldı, tüm kampüsler polisle dolduruldu. Bütün bu saldırılara rağmen gençlik, AKP’nin baskılarına ve gerici tahayyülüne teslim olmadı. İktidar, ABD güdümünde kurmak istediği yeni rejimin inşa sürecinin her kritik anında gençliğin direnci kendini gösterdi. Geleceksizlikle, yoksullukla yoğrulan gençler, iktidarın beklentisinin aksine geleceklerini kazanabilecekleri yolları arıyor, en insani talepleri gündelik yaşamın her alanından yükseltti.

Gençlik bütün bu baskılar karşısında kendisine yer verilmeyen, taleplerini görünmez kılan düzen siyasetini alt üst etti. 19 Mart’ta başlayan protestolarda sokağın temel taşıyıcısı olan gençler, muhalefetin her kanadını gençliğe göre konumlanmaya mecbur bıraktı. Kampüsler siyasetin asli alanı, gençlik ise siyasetin asli aktörü haline geldi. Dersler boykot, sokaklar işgal edildi. Apolitik olarak etiketlenmiş, ülke siyasetiyle ilişiği kesilmiş, sözünü söylenmesi engellenmiş, AKP iktidarına doğmuş Z kuşağı kendini sokaklarda kanıtladı.

19 Mart’taki fırtınanın dinmeye başlamasıyla yeniden yaratılacak bir fırtınanın esintisini arayan genç gözler var.

“HAYALLERİMİZE GİDEN YOL, BİRLİKTEN GEÇİYOR”

Siyasal İslamcı tek adam rejimi, gençliğin elinden özgürlüğünü, eşitlik ihtimalini, gelecek hayallerini, sosyal alanlarını çaldı. Ancak başka bir dünya ihtimaline olan inancını çalamadı. Gençler her fırsatta, her dönemeçte, “artık bitti” denen her karanlıkta aydınlığa meşale yakmanın bir yolunu buldu.

Bugün de baskı ve zulüm politikalarına, yaşamın tüm kılcal damarlarına uygulanan dayatmalara karşı özgürlüğü; dünyanın her köşesine ölüm ve sömürü taşıyan emperyalizme ve emperyalizm doğrultusunda memleketimizi dizayn eden işbirlikçilere karşı bağımsızlığı; lise sıralarını din merkezine, memleketi ABD güdümünde Talibancılığa sürüklemek isteyenlere, gençleri cezalandıranlara karşı laikliği; daha fazla sömürü ve para hırsıyla gençleri MESEM’lerde, iş yerlerinde, stajlarda ölüme sürükleyenlere, sermayenin insafına terk edenlere karşı insanca bir yaşamı kazanmak için daha fazla birliğe, daha fazla tartışmaya ve daha fazla mücadeleye ihtiyaç var.

Gençler; ellerinden alınanları, kendilerine çok görülenleri, bir kahraman tarafından bahşedilmeyeceğini bildikleri haklarını kazanmak için kendi güçleriyle mücadeleye çağırıyor. Bu doğrultuda gençlik hareketinin tüm tartışmalarının yürütüldüğü, ortak kararların alındığı ve mücadelenin kolektif biçimde örgütlendiği alanlara; gençliğin somut sorunlarından, ülkenin geleceğine; eğitimden barınmaya, özgürlükten demokrasiye kadar her başlığın tartışılabileceği meclislere ihtiyaç var.

Tam da bu sebeple, laikliği, bağımsızlığı, insanca yaşamı “Vermeyecekler Alacağız” diyen gençler; geleceği, özgürlüğü, hayatı kazanmak için birlikte mücadeleye, Gençlik Meclislerine çağırıyor.

Öğrenci kulüplerinin kapatıldığı, tartışma alanlarının sınırlandığı, üniversitelerin üretimden uzaklaştırdığı şartlarda yan yana durmaya çağırıyor.

19 Mart’ta sokakları birlikte dolduran, demokratik bir üniversite ve ülkenin hayalini taşıyan, en temel haklarına sokakta sahip çıkan gençler, ABD’nin çıkarları doğrultusunda kurumsallaştırılmak istenen Siyasal İslamcı faşist rejime karşı bir araya geliyor.

Kapıların üniversite bileşenlerine kapatıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nden, soruşturma yağmurlarıyla karşı karşıya bırakılan Hacettepe Üniversitesi’nden, çocuk evliliği meşrulaştıran “akademisyenlere” karşı çıktığı için cihatçılar tarafından tehdit edilen Marmara Üniversitesi’nden “Vermeyecekler Alacağız” diyen gençlerle konuştuk.

***

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ EBRAR

Bugün gençliğin talepleri ve sorunları çeşitlilik gösterse de bu problemlerin ortak kümesinin mevcut rejim olduğu görülüyor. Gençliğin ve iktidarın perspektif temel olarak nerede ayrışıyor? Gençler neden bu düzenden memnun değil?

Yaşadığımız sorunlar geleceksizlik ve hayatımız üzerindeki söz hakkımızın elimizden alınmaya çalışılması etrafında kümeleniyor. Gençlik, iktidarın onlara göre makbul “yeni bir nesil” kalıbına sokulabilecek bir kitle değil. Eğitim politikalarından, temel yaşam alanlarına her yerde müdahalelerle, baskıcı kurgularla karşı karşıyayız. Üniversite mezunu olup güvenceli bir yaşam kurmak artık istisna haline geldi. Okurken çalışmak zorundayız. Mezun olunca iş bulacağımızın garantisi yok. İktidar gençliği itaat eden, sorgulamayan, edilgen bir kuşak olarak görmek istiyor. Biz ise özne olmak istiyoruz, hatta istemekle kalmayıp ülkenin gündemini belirleyebilen bir politik özne olabildiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Ayrışma en temelde burada başlıyor. Biz geleceğimizi, üniversitelerimizi ve yaşamımızı savunurken bunların her birini tehdit eden düzen ise bize tepkisizliği dayatıyor.

TARTIŞMA ALANLARI KISITLANDIKÇA YENİ ALANLAR ÜRETİLMELİ

Son dönemde konser yasakları, LGBTİ karşıtı yasa çalışmaları, laikliği savunan gençlerin ev hapsi cezaları, öğrenci kulüplerinin kapatılması, Boğaziçi Üniversitesi’ne öğrencilerin girişinin yasaklanması gibi gençliğe yönelik pek çok baskıcı karar alındı. Bu tutum gençliğin yaşam alanlarını teslim alma çabaları olarak yorumlanabilir mi? Bu politikaları gençler nasıl görüyor?

Kesinlikle öyle. Bu kararların hiçbirini birbirinden bağımsız görmüyoruz. Kültürel alanı daraltan, LGBTİ+ bireyler ve kadınları baskılayan, sosyal yaşamda yok sayan, temel yaşam haklarını tehdit eden politikaların tamamı aynı siyasi ajandanın ürünleri. Öğrenci kulüplerimize yapılanlar, kampüs içinde keyfi yasaklar… Tümü bir arada olduğumuz alanları tasfiye ediyor. Kayyumlar üniversitelerde adeta tetikçiler haline geldi. Üniversite, gençliğin özgürce tartıştığı, örgütlendiği, ürettiği bir alan olduğu sürece bu rejim için risk demektir. Bu yüzden gençliğin kamusal alanını teslim alma projesiyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kampüslerimiz polis ablukasına alınıyor, öğrenciler okuluna girip çıkarken üzerleri aranıyor, gözaltına alınıyorlar. Demokratik taleplerimiz kriminalize ediliyor.

Biz bu “yasakların” gençliğimize ve yarınımıza el koyma girişimi olduğunu görüyor ve direnmeye devam ediyoruz.

MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ

Görünen o ki, özellikle 19 Mart’ın ardından iktidar gençliğin siyasete müdahale etmesini istemiyor. Gençlik ise talepleri ise siyaset salonlarında karşılık bulmadıkça kendine yeni yollar arıyor. Geniş gençlik kesimleri kendi taleplerinin karşılık bulacağı, sorunlarına çözüm arayacağı ve siyasete el koyacağı bir politik hattı nasıl oluşturabilir?

Parlamento koridorlarına, salonlara sıkışmış bir muhalefet gençliğin sorunlarını çözmüyor. Taleplerimizin karşılık bulmadığını, her an üzerimizde olan sis bulutunu gördüğümüzde sokağa çıktık, boykot örgütledik, forumlarda bir araya geldik. Güneşi görene dek de kendi sözümüzü kendi yöntemimizle kurmaya devam edeceğiz.

Geniş gençlik kesimlerinin ortaklaşabildiği birçok zemin var:

• Parasız, bilimsel ve laik eğitim

• Özerk ve demokratik üniversite

• Barınma ve beslenme hakkı

• Güvenceli çalışma ve insanca ücret

• Okullarımızda kayyum rejiminin ve polis şiddetinin son bulması

Taleplerimizi gençlik meclislerinde, elimizden alınmaya çalışan alanlarımızı terk etmeyerek tartışarak mücadelemizi büyütmeyi sürdürmek zorundayız.

Dönem başladığından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerini savunan, bu karanlığın baş mimarı Erdoğan’ı burada istemiyoruz diyen ve bu yüzden polis müdahalesine, gözaltılara maruz kalan tüm gençler geleceklerini kazanmak istiyorlar. Politik olmak da tam olarak bu demek. Bugünümüzü ve yarınımızı da başkasının lütfuna bırakmayacağız ve birbirimizden güçlenmeyi sürdüreceğiz.

***

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ MAHUR

İktidarın planladığı Türkiye ile gençlerin hayallerindeki Türkiye arasındaki fark nedir? Gençler bu düzenden neyi almak istiyor?

İktidarın planladığı Türkiye; itaat eden, sorgulamayan, hak talep etmeyen ve geleceğini piyasanın insafına bırakmış bir gençlik tasavvuruna dayanıyor. Üniversiteler, bilim ve eleştirel düşüncenin üretildiği bir alan olmaktan çıkarılıp denetlenen ve hizaya sokulan kurumlara dönüştürülmek isteniyor. Gençliğe biçilen rol; güvencesiz çalışmaya razı olan, barınma krizini “kader” sayan, kayyımları ve antidemokratik uygulamaları normalleştiren bir pozisyon. Oysa Hacettepe’de de gördüğümüz gibi gençlerin hayal ettiği Türkiye; eşit, özgür ve laik bir ülke. Gençler bu düzenden yalnızca bireysel haklarını değil, kamusal bir gelecek talep ediyor. Parasız, bilimsel ve demokratik eğitim; güvenceli çalışma, barınma hakkı; ifade özgürlüğü isteniyor. Yani gençlik aslında “ayrıcalık” değil, gasp edilen kamusal haklarını geri istiyor. Kendilerine ait olanları geri almak istiyor. Ve bunu yaparken yalnızca üniversite içinde değil, ülkenin genel siyasal yönelimine dair de söz söylüyor.

Özellikle 19 Mart›ın ardından Hacettepe Üniversitesi›nde soruşturma yağmurları ve türlü baskı yöntemleri ortaya çıktı. Şimdi de öğrenciler için en az 3 yıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası istendiği öğrenildi. Gençliğe yönelik artan bu baskıların nedeni nelerdir?

19 Mart sonrası Hacettepe’de yaşananlar tesadüf değil. Yüzlerce öğrenciye açılan soruşturmalar ve en az 3 yıla varan uzaklaştırma istemleri, gençliğe yönelik sistematik bir gözdağı olmasının yanı sıra iktidarın baskı ve sindirme politikalarının doğrudan bir parçası, hatta aracı. Üniversite yönetimi, öğrencilerin en temel demokratik haklarını kullanmasını “disiplin suçu”na dönüştürerek siyaseti kampüslerden tasfiye etmeye çalışıyor. Burada mesele yalnızca bir protesto değil; gençliğin politik anlamda özneleşmesi. İktidar gençliği edilgen görmek istiyor. Çünkü ekonomik kriz, geleceksizlik, kadın ve LGBTİ+’lara dönük baskılar, akademide liyakatsizlik gibi başlıklar gençliğin doğrudan hayatına dokunuyor. Hacettepe’de yükselen ses, bu düzenin meşruiyetini sorguladığı için bastırılmak isteniyor. Bu baskıların nedeni korkudur. Gençliğin yan yana gelmesinden, kolektif bir siyasal özne haline gelmesinden ve böylece mevcut iktidarın kaybı ihtimalinden duyulan korku…

GENÇLİK ALTERNATİF ÜRETTİKÇE GÜÇLENİYOR

Üniversitelerde yükselen gençlik hareketinin zaman içinde hareketliliğini kaybetmesinin veya ivmelenmesinin sebepleri neler? Kampüsler ülke siyasetinden nasıl etkileniyor?

Üniversiteler hiçbir zaman ülke siyasetinden bağımsız olmadı. Ekonomik kriz derinleştiğinde, baskı politikaları arttığında, kadın cinayetleri ya da demokratik hak gaspları gündeme geldiğinde kampüsler de hareketleniyor. Çünkü gençlik bu süreci en çıplak haliyle yaşıyor: barınma krizi, ekonomik zorluklar, işsizlik korkusu… Ancak baskı mekanizmaları da aynı anda devreye giriyor. Soruşturmalar, uzaklaştırmalar, polis müdahaleleri, burs ve yurt tehditleri… Bu yöntemler hareketi sindirmeyi hedefliyor. Bazen bu baskı geçici bir geri çekilmeye yol açsa da, yapısal sorunlar çözülmediği için öfke birikmeye devam ediyor. Tabii bu geri çekilme her zaman bir baskının sonucu değil, yeniden, daha güçlü bir araya gelişlerin inşası da olabiliyor.

Hacettepe’de gördüğümüz şey şu: Somut talepler etrafında kurulan birliktelikler daha kalıcı oluyor. Kampüs içindeki gündelik sorunlarla ülke siyasetini bağ kurarak ele almak hareketi güçlendiriyor. Gençlik yalnızca “tepki veren” değil, alternatif üreten bir hatta ilerlediğinde ivme kazanıyor.

Hacettepe Üniversitesi’nde görüldüğü gibi gençler kendi somut talepleri etrafında bir araya gelerek siyaset üretebiliyorlar. Bu birliktelik kampüslerden taşıp siyasetine nasıl müdahale edebilir?

Hacettepe’de öğrenciler barınma hakkından ifade özgürlüğüne, ülke gündemlerinden, kampüs alanlarının kamusal niteliğine kadar somut başlıklarda bir araya geliyor. Bu birliktelik aslında ülkenin genel demokratikleşme mücadelesinin bir parçası. Kampüslerde kurulan dayanışma komiteleri, forumlar, kolektif karar alma mekanizmaları gençliğin kendi siyasal deneyimini oluşturmasını sağlıyor. Bu deneyim yalnızca üniversite sınırlarında da kalmıyor. Çünkü gençlerin talepleri üniversiteye özgü değil; işçi sınıfının güvencesizlik sorunu, kadınların eşitlik mücadelesi, laiklik ve özgürlük talepleriyle kesişiyor. Hacettepe’de yükselen ses şunu gösteriyor: Gençlik yalnızca mağdur değil, aynı zamanda kurucu bir özne. Eğer bu birliktelik kalıcı örgütlülüklere ve toplumsal muhalefetin diğer dinamikleriyle bağa dönüşürse, kampüs siyaseti ülke siyasetine doğrudan müdahale edebilir. Çünkü üniversiteler bu ülkenin geleceğinin arka sahnesidir; burada kurulan her dayanışma, yarının Türkiye’sine dair bir iddiadır.

***

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ YASİN

Ülke genelinde artan gerici baskıların ardından Marmara Üniversitesi›nde çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran, kadın düşmanı bir akademisyene karşı başlatılan protestolar da cihatçı çeteler tarafından hedef gösterildi. Ülkedeki gerici dönüşüm kampüsleri nasıl etkiliyor?

Artık okullarımızda 15 yaşını açıkça çocuk olarak tanımadığını ve evlenilebilecek yaş olduğunu, kadınların yerinin iş yeri değil evleri olduğunu, en temel kadın haklarının “kadıntaparlık” olarak tanımlanabileceğini, feminizmin sırasıyla önce aileyi yok edeceğini ve sonra nüfusu azaltacağını, sonucunda da toplumu yok edeceğini, LGBTİ+ bireylerin sapkın olduğunu, sokak hayvanlarının birer tehdit oluşturup öldürülmeleri gerektiğini, zorunlu eğitimin kaldırılması gerektiğini rahatça savunabilen sözde akademisyenler yer bulabiliyor. Bu tür nefret söylemlerinin akademik çevrelerde normalleştirilmesini asla iktidarın eğitim üzerindeki tahakkümünden ve gerici dönüşümünden ayrı değerlendiremeyiz. Ülkemizde faşizmin kök salışı geçmişinden beridir her zaman tutarlı bir şekilde köktendinci temellerle laiklik gibi demokratik kazanımların lağvedilişiyle gerçekleşmiştir. AKP-MHP iktidarının toplumu kendi gerici değerlerinde dönüştürmesi de eğitime bu şekilde yansımaktadır. Lağvedilen laiklikle beraber toplum içerisinde bir kültür savaşı havası oluşturulmaya çalışılıyor, “din elden gidiyor” naralarıyla gençliğin somut sorunları örtbas edilmeye çalışılıyor. Ördüğümüz eylemlilik de buna yönelikti. Okulumuzda gerici ve eril akademiye, kadın düşmanlığına, çocuk istismarının normalleştirilmesine karşı Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak bir tepki gösterdik.

GENÇLERİN GERİCİLİĞE CEVABI: “HAYIR”

Gençler bu gerici dönüşüme nasıl bakıyor?

Gençlerin bu gerici dönüşüm karşısındaki tepkileri gayet açık ve net bir “hayır” cevabı. Okulumuzda gözlemlediğimiz şey öğrencilerin birbirini dinlediği, bildirilere olumlu cevaplar verdiği, gerektiği yerde alkışladığı ve eylemlere arka çıktığıydı. Birçok yeni öğrenciyle tanıştık, derdimizi anlattık. Eylemi ördüğümüz şahsın söylemlerinden bahsettik. Daha önce duymadıklarını, bilgilendirdiğimiz için müteşekkir olduklarını söylediler. Öğrenciler arasında laik, bilimsel ve demokratik eğitim talebinin güçlü olduğunu dile getirmek gerek. Gelen karşıt tepkilerin çoğunluğu iktidar destekli, çoğunluğu Marmara Üniversitesi öğrencisi bile olmayan İslamcı-cihatçı gruplardan gelmişti. Sosyal medya hesapları yeni açılmış, paylaşımları eylem gününden önceki gece yapılmıştı. Belli ki eylemimize karşıt çağrıyı öncesinden kendi aralarında paylaşıp örgütlemişlerdi. Bu tür bir güruhun organik öğrenci temeli olması beklenemez. Bu güruhun çoğunluğunun okulumuzda öğrenci olmadığı açık.

“HAYALLERİMİZİ BİZE BAHŞETMEYECEKLER”

Gençler istedikleri hayat için nasıl mücadele edebilir?

Gençler istedikleri hayat için ancak ve ancak haklarını arayarak mücadele edebilirler. Hiçbir kuvvetin yukarıdan gelip bize istediğimiz hayatı bahşedeceği yoktur, tarih boyunca da haklar böyle kazanılmamıştır. Devrimci bir tavır takınması, kararlı bir duruş sergilemesi gereklidir gençliğin. Deneyimlerimizden ders çıkarmak, en nihayetinde de daha birleşik, daha kitlesel, daha güçlü eylemlilikler örgütlemek bizim gençlik olarak görevimizdir. Biz bunu başaracağız. Onlar taleplerimizi vermeyecekler, biz alacağız. Tavrımızla, duruşumuzla, mücadeleci ruhumuzla alacağız.