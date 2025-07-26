Vicdanın sesi, adaletin sessizliğiyle yarışıyor

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, AML M2 tipi ağır lösemi ve lenfoma hastası. Hücre hücre eriyor. Tutuklandığından beri 25 kilo vermiş. Savunma sistemi çökmek üzere. Annesi, “Oğlum elimden kayıp gidiyor,” diye feryat ediyor. Oğlunu kurtaramamanın çaresizliğinde boğuluyor. Haftalardır hastane bahçesinde olan eşi Zehra Çalık, “Kolay şeyler yaşamıyoruz. Geri dönüşü olmayan bir şey yaşamak istemiyoruz. Tahliyesi için daha neyi bekliyorsunuz? diye isyan ediyor. Bu sessizlik artık sadece sessizlik değil, açık bir cinayetin örtüsü.

PEKİ NEDEN HÂLÂ İÇERİDE?

Çalık tutuklu, mahkûm edilmiş biri değil. Suçlu değil, henüz bir iddianamesi bile yok. Velev ki, zaten tahliyesi gerekiyor. Anayasal haklarından biri olan yaşam hakkı, göz göre göre ihlal ediliyor. Oysa mevcut sağlık raporları, dosyadaki belgeler bile tahliyesi için yeterli. Tutukluluğun devamı, ancak orantılı ve gerekli olduğu ölçüde meşrudur. Ağır hasta bir insanın yaşamı tehdit altındaysa, tutukluluğun gerekçesi de hukuki zemini de ortadan kalkar. Yargıç, Ceza Muhakemesi Yasası uyarınca ev hapsi gibi daha insani bir tedbire karar verebilir. Ama vermiyor. Çünkü mesele uzun zamandır hukuk değil, siyaset.

Bu ülkede bir süredir “kanunilik ilkesi” diye bir şey kalmadı. Bu ilke; cezalandırmada keyfiliği önler, bireye devlet müdahalesine karşı güvence sağlar. Ama bugün bu ilke yerle bir edilmiş durumda. Hukuk, bir yontma taş devri yığını gibi. İnsan hayatını koruyacak ne ilke kaldı ne de mekanizma! Suçun tanımı, delilin gücü, cezanın gereği değil; hedefin kim olduğu belirliyor adaleti. AKP’nin elinde hukuk, bir baskı aracına, bir intikam sopasına dönüştü. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkı, siyasi öç alma hırsına kurban ediliyor.

Evet, bu bir hukuk meselesi gibi görünüyor ama değil.

Bu bir adalet sorunu gibi anlatılıyor ama daha fazlası.

Bu, bir insanlık suçu. Ve bu suça hep birlikte tanıklık ediyoruz. İnsan hakları açısından hiçbir hakkın, yaşam hakkından üstün olmadığı herkesçe kabul edilir. Bu gerçeği görmezden gelmek, siyasi öç almanın ve saf kötülüğün başka bir ifadesidir. Birileri için sonsuz derecede suç işleme özgürlüğünün olduğu, başkaları için en temel Anayasal hakların bile kullanılmasının önüne geçildiği bir ülkede adaletin ‘a’ sı kalmış mıdır?

Cezaevi, bir tedavi kurumu değil. Hele ki AML M2 tipi lösemi gibi ölümcül bir hastalık söz konusuysa, bir gün değil, bir saat bile gecikmek ölüme davetiye çıkarır. Topu Adlî Tıp’a atmak ise ipe un sermekten farksızdır. Bu nedenle Mehmet Murat Çalık derhal serbest bırakılmalı, acilen hematoloji yoğun bakım kliniğine sevk edilmelidir.

Unutmayalım, Türk Ceza Yasası madde 83 açıkça yazar, ihmali davranışla kasten insan öldürme suçtur. Ve bu suça artık sadece karar vericiler değil, sessiz kalan herkes ortak olur. Göz göre göre, bile bile ölümün kıyısında olan bir insanın sesini duymamak, insanlığın sınandığı zamanlardan geçtiğimizin en açık resmidir. Oysa adalet, acıyı çoğaltmak değil, insanlık onurunu korumakla yükümlüdür. Yargı, yaşamı öncelemelidir. Çünkü yargı ölüler için değil, yaşayanlar için vardır. Adalet, ancak hayatta kalanlara ulaşabilir.

Yazımı sayın Zehra Çalık’ın sorusu ile bitireceğim: “Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesi için daha neyi bekliyorsunuz?