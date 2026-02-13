Vikinglerden refah devletine

Tekin UÇAR

Mart Kuldkepp’in Kısa İskandinavya Tarihi adlı eseri, başlığının ima ettiği “kısalık” iddiasına rağmen, İskandinav dünyasının uzun süreli tarihsel gelişimini geniş bir çerçeve içinde kavramaya çalışan yoğunlaştırılmış bir sentez çalışması niteliğinde. Tarihöncesi yerleşimlerden modern refah devletlerine, Viking çağından iki dünya savaşı ve Soğuk Savaş dengelerine, oradan da 1990’lar ve 2000’lerin siyasal dönüşümlerine kadar uzanan anlatı, bölge tarihini yalnızca kronolojik bir dizilim olarak değil, kurumsal ve zihinsel bir süreklilik olarak ele alıyor. Bu yönüyle kitap, hem giriş düzeyinde bir başvuru metni hem de kavramsal çerçeve sunan bir yorum denemesi olarak okunabilir.

Kuldkepp’in meseleyi ele almadaki temel başarısı, İskandinavya’yı homojen bir “kuzey modeli” olarak sunmak yerine, ortak tarihsel kökler ile farklı ulusal patikalar arasındaki gerilimi görünür kılmasında yatıyor. Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda’nın tarihleri çoğu popüler anlatıda tek bir blok halinde verilirken, bu eserde farklı siyasal oluşum süreçleri, ayrı dış politika yönelimleri ve farklı modernleşme hızları özellikle vurgulanıyor. Böylece “Nordik istisnacılık” söylemi romantize edilmeden, tarihsel bağlamı içinde çözümleniyor.

Kitabın ilk bölümleri tarihöncesi ve erken dönem İskandinavya’ya ayrılmış. Coğrafyanın -sert iklim, parçalı yerleşim, denizle kurulan yaşamsal ilişki- toplumsal örgütlenme üzerindeki belirleyici rolü net biçimde ortaya konmuş. Kuldkepp, burada çevresel koşulları belirleyici tek faktör haline getirmez; ancak siyasal merkezileşmenin görece geç ortaya çıkışını ve yerel özerk yapıların kalıcılığını anlamak için coğrafi çerçeveyi vazgeçilmez bir arka plan olarak kurar. İskandinav devlet geleneğinin doğuşuna ayrılan kısımlar, kitabın omurgasını oluşturuyor. Burada özellikle monarşik yapıların kurumsallaşması, kilise-devlet ilişkileri ve hukuk kültürünün gelişimi üzerinde durulmuş. Kuldkepp’in dikkat çekici bir tercihi, kuzeydeki devletleşmeyi Avrupa merkezinin gecikmiş bir kopyası gibi değil, kendi iç dinamikleri olan bir süreç olarak değerlendirmesi.

Napolyon Savaşları ve ardından gelen İsveç-Norveç Birliği dönemi, bölgesel güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir eşik olarak ele alınıyor. Bu bölümde kitap, İskandinavya’nın Avrupa güç siyasetinin pasif bir nesnesi olmadığını, tersine diplomatik manevralar ve stratejik uyum politikalarıyla kendi alanını korumaya çalıştığını gösterir. Büyük imparatorlukların gölgesinde var olma stratejileri, sonraki yüzyıllarda geliştirilecek “dengeci dış politika” çizgisinin erken örnekleri olarak okunabilir. Eserin modern dönem bölümleri -özellikle iki dünya savaşı, Soğuk Savaş ve sonrası- geniş okur kitlesi için en aydınlatıcı kısımlar arasında yer alıyor. İskandinav ülkelerinin savaş dönemlerindeki farklı tutumları (tarafsızlık, zorunlu ittifaklar, işgal deneyimleri) tek tek inceleniyor. Kuldkepp burada da basitleştirici bir “tarafsız kuzey” miti kurmamış; her ülkenin farklı güvenlik hesapları ve zorunluluklar içinde karar aldığını göstermiş. Finlandiya’nın Sovyetler Birliği ile ilişkileri, İsveç’in tarafsızlık politikası, Danimarka ve Norveç’in işgal deneyimleri, bölgesel hafıza ve kimlik oluşumu açısından birlikte değerlendirilmiş. Soğuk Savaş sonrası dönem ve 1990’lar-2000’ler siyasal gelişmeleri ise kitabın güncel değerini artırmış diyebiliriz. Anlatım tarzı bakımından ise kitap, akademik disiplin ile popüler tarih yazımı arasında dengeli bir yerde duruyor.

Son olarak, Kısa İskandinavya Tarihi, kuzey ülkelerini yalnızca “refah”, “eşitlik” ve “istikrar” etiketleriyle tanıyan okur için güçlü bir tarihsel arka plan sunuyor. Bölgenin uzun süreli kurumsal evrimini, kırılma anlarını ve uyum stratejilerini görünür kılması bakımından değerli bir çalışma. Kuldkepp’in metni, İskandinavya’yı bir istisna olarak yüceltmek yerine, tarihsel süreçleri içinde açıklamayı tercih ediyor. Tam da bu nedenle ikna edici. İskandinav dünyasını mitlerden arındırarak tarihsel gerçekliği içinde okumak isteyenler için sağlam ve ufuk açıcı bir kaynak niteliğinde…