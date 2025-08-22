Villanın sırrı fotoğrafta

6 Şubat Depremleri’nde Maraş merkez Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı birkaç saniye içinde yıkıldı ve 35 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasına giriş katındaki Kervan Pastanesi’nde 2019 yılında yapılan tadilatın neden olduğu söylendi. Ezgi Apartmanında avukat oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu günlerce enkazda bunun delillerini topladı. Kesilen kolonu, eklenen asansörün parçalarını buldu.

Ancak Kervan Pastanesi zincirinin sahibi Sami Kervancıoğlu ve ortağı Mustafa Pekel zengindi ve arkalarında iktidarın siyasi gücü vardı. Sami Kervancıoğlu, eski Maraş MÜSİAD Başkanı’ydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer bakanlarla fotoğrafları albümünü dolduruyordu.

Depremlerden sonraki soruşturma sürecinde Sami Kervancıoğlu’nun avukatları, adalet mücadelesi veren anne Nurgül Göksu’yu hedef gösterdi. Nurgül Göksu ise Kervan Pastanesi'nin sahiplerinin kaçacaklarını söylüyor, tutuklanmalarını istiyordu. Ama tutuklanmadılar, hatta dondurma şirketleriyle etkinlikler düzenlediler. Nitekim Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunda Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin ve binanın müteahhidi Yakup Aktaş’ın asli kusurlu olduğu anlatıldı. 11 Eylül 2023’te haklarında tutuklama kararı çıkan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel göz göre göre firar etti. İddianamede Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in olası kasıtla öldürme ve yaralama suçlarından 876’şar yıla kadar hapsi istendi.

Nurgül Göksu duruşmalarda Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için mücadele ediyordu. Yurt dışına çıktığı iddia edilen sanıkların yakalanması için Kırmızı Bülten çıkarılması talebi defalarca reddedildi. Hatta bunun maliyetli bir işlem olduğu söylendi.

703 günlük firardan sonra, 14 Ağustos 2025 akşamı Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara'da saklandıkları lüks villada yakalandı. BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı, 7 bin metrekarelik arazisi olan bu villanın eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğunu ortaya çıkardı. Hatta Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani ile Cengiz Gökay'ın nikah şahitliğini dönemin AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcıları Menderes Türel, eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Sebahattin Öztürk, AKP Milletvekili Vecdi Gönül ile AKP İl Başkanı Mustafa Köse yapmıştı.

İsmail Arı'ya konuşan Cengiz Gökay, “Villada onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı” dedi. Ancak ulaştığımız bir fotoğraf Cengiz Gökay ile Kervancıoğlu ailesinin bağlantılı olduğunu düşündürüyor. Bu fotoğrafta Sami Kervancıoğlu'nun damadı ve avukatı Mesut Çakar (solda) poz veriyor. Mesut Çakar, 2023 seçimlerinde MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili adayı olmuş ama seçilememişti. Mesut Çakar'ın yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu var. TFF Başkanı'nın yanında ise Cengiz Gökay oturuyor. Fotoğraf 14 Mayıs 2025 günü yani Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firariyken çekilmiş. İddiaya göre; Mesut Çakar ve Cengiz Gökay, Antep'te Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemeye birlikte gitmişler. Cengiz Gökay'ın iddiasına göre; Sami Kervancıoğlu'nun damadı ile yan yana otururken evinde bu firarilerin saklandığından haberi yoktu.