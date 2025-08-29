Vineyards Film Fest izleyicilerle buluşuyor

BirGün EGE

Buca Amatör Fotoğrafçılar Kulübü (BAFOK) öncülüğünde düzenlenen Vineyards Film Fest, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Festival, İzmir’in tarihi dokusu ve Buca’nın simgesi olan üzüm bağlarından ilham alıyor. Etkinlik süresince finalist kısa filmler gösterilecek, film yapımcılarıyla söyleşiler düzenlenecek ve ödül töreniyle emekler taçlandırılacak.

Festival, amatör film yapımcılarına eserlerini duyurma fırsatı sunuyor. Kurmaca ve belgesel türündeki kısa filmler için başvurular 31 Ağustos 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Finale kalan filmler ise 10 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

Vineyards Film Fest, amatör kısa film üreticilerinin özgün hikâyelerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir platform. Kurmaca ve belgesel türündeki ulusal ve uluslararası kısa filmleri bir araya getirerek kültürel ve sanatsal etkileşime zemin hazırlıyor.

Festivalin temel felsefesi, büyük bütçeler ve kalabalık ekiplerden ziyade, hikâyenin samimiyeti ve anlatımın gücü üzerine kurulu. Bu yönüyle Vineyards Film Fest, sadece bir yarışma değil; sinemaya gönül veren herkes için bir buluşma ve ilham alanı olmayı amaçlıyor.