Vita brevis, ars longa, Gökçen

Ayşegül TÖZEREN

Hipokrat, ünlü aforizmalarına şöyle başlar: “Vita brevis, ars longa.”

Bu kısacık aforizma, “Hayat kısa, sanat uzun,” anlamına gelir. Hipokrat sanattan söz ederken, tıbbı mı kastetmiştir, yoksa bildiğimiz anlamda sanat mıdır ifade etmek istediği, bilemeyiz. Yine de şöyle devam edebiliriz: Yaşam geçici, sanat kalıcıdır.

Hipokrat sanatın gücüne vurgu yaptığını düşündüğümüz ilk hekim olsa da, sanat, edebiyat ve tıbbın öyküsü bununla bitmemiştir. Dünya edebiyat ve şiir tarihine isimleri kazınan Anton Çehov, Arthur Conan Doyle, William Carlos Williams, John Keats, Mihail Bulgakov, Khaled Hosseini ilk akla gelen hekimlerden sayılabilir.

Eline kalemi alan hekim için yazdığı, biraz da kuğunun şarkısıdır.

Kuğunun şarkısı, bilenler biler, hekim yazar Çehov’un kısa oyunudur. Tiyatroda uyuyakalmış, güçten düşmüş bir aktörün sayıklamaları olarak sürer. Hayatla oyunu bitmiş gibidir, yine de tiradına sarılır: “Sanat ve dehanın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Hatta ölüm dehşetinin bile yarısı kaybolur.”

Hekimler, yaşamları boyunca, yüzleştikleri yaşamla ölüm arasındaki o belirsiz çizgide ölümü bile sanatın yenebileceğini düşündükleri için mi kalem kâğıda sarılırlar, yoksa bu, sadece Çehov’u edebiyata yönlendiren güdü müdür, bunu da bilemeyiz.

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Öykü yazarı hekim Dr. Tony Miksanek, hekimleri yazmaya iten yedi sebepten söz eder. İlki yazmanın sağaltım özelliğidir. Hekim yazarak kendi kendini iyileştirir. Yazmak, bir doktorun bağırmaktan, söylenmekten ya da evde huysuzlanmaktan çok daha verimli bir şekilde içini dökmesine yardımcı olur. Bir diğeri yazmanın keşfetmeye yol açmasıdır, böylelikle hekim yaşadıklarını anlamlandırabilir. Paylaşım ve paylaşabilmenin coşkusu, ferahlatıcı duygusu da etkendir. Yazmak, ayrıca, hekimlere meslektaşlarını ve hastalarını anma onurunu da hissettirir… Ve elbette hekimlerin de pişmanlıkları vardır. Edebiyat ve şiir yüzleşme olanağı tanır. Son olarak da, söylemesek olmaz, belki şöhretin de yazmak güdüsünde küçük bir payı olur.

Tıp ve edebiyat ilişkisinde, elbette, sadece tıbbiyeliler, edebiyattan beslenmemiştir. Edebiyat da tıbbiyelilerden beslenmiştir.

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Albert Camus’nün 1947 yılında yayımlanan ünlü eseri Veba, COVID-19 salgınında bir kez daha popülerleşmişti. Dr. Bernard Rieux, kasabadaki ilk veba kurbanını tedavi eder ve karar vericileri hastalığın yayılmasını önlemek için harekete geçmeleri konusunda uyarır. Kitabın bir alegori olduğu ve 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa’nın Nazi işgaline karşı direnişine atıfta bulunduğu da iddia edilir. Bu alegori gerçekse, Camus direnişi bir hekimin sağaltım mücadelesi ile paralel anlatmayı seçmiştir. 1957 yılında da Nobel Edebiyat ödülüne layık görülmüştür.

Bir diğer Nobel Edebiyat Ödüllü yazar, Boris Pasternak da, savaş ve devrimin ortasında bir duyarlılık örneğini hekim olarak anlatmayı seçmiştir. İdealizmin ve kırılganlığın simgesidir Dr. Jivago…

Hekimlikle edebiyatın mevzusu derin, hikayesi uzun…

Bu uzun öyküde kalem oynatanlardan ve ilk romanı Emanet Kalp’i 2021 yılında yayımlayan Prof. Dr. Gökçen Orhan’ı, değerli arkadaşımızı geçtiğimiz hafta yitirdik. Onunla, iletişimci dostumuz Berna Ergüntan aracılığıyla tanıştığımızda tüm sıcaklığıyla, herkesin bir kalp damar cerrahına ihtiyacı olur diye telefonunu verdiğini hatırlıyorum.

Hipokrat’ı bir kez daha anımsarsak, hayat kısa, sanat uzun.

Arkadaşımızın sözcükleri baki: “Sakin olun, her şey yolunda. Artık yeni bir kalbiniz var.”

Hiçbir şey yolunda olmadığında dahi, edebiyat ve şiir, yeni bir kalp emanet etmez mi bizlere? Yeni bir umut.

Hayat kısa, sanat uzun, ve evet her şeye rağmen umut baki olsun desek de, Emanet Kalbimiz kırık.

Yattığın yer incitmesin sevgili Gökçen Orhan.