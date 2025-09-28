Washington’a açılan el

Yusuf Tuna Koç

Erdoğan’ın New York gezisi, öncesinde ve sonrasında her iki taraftan yapılan açıklamalarla son derece trajik bir tablo ortaya çıkardı.

İçeride 19 Mart’tan beri sürdürülen sivil darbeye sessiz kalınması başta olmak üzere dışarıdan gelecek destek ve sağlanacak meşruiyet için katlanılanlar, rejimin içerideki zemin kaybının da net bir dışavurumu oldu. Keza henüz daha Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşmeden Tom Barrack’ın peşinen “Meşruiyet istiyor” açıklaması, bir anda Türkiye’nin neden 30 milyarlık Boeing satın almak istediğini ortaya çıkardı. Ancak Trump, talep görmüşken dayatmalarını uçak satışıyla sınırlandırmadı.

Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz alımının durması, ABD şirketleriyle çok daha pahalıya yapılan doğal gaz anlaşmaları talebi, rejimin meşruiyetinin maliyetini halkın sırtına yükleyecek. Ancak ticaret kalemleri dışında, Suriye’de İsrail lehine kayan dengenin değişip değişmeyeceği, Türkiye’nin ABD’nin Gazze Planında ne rol oynayacağı, Trump’ın bir U dönüşüyle yeniden hedef aldığı Rusya’ya karşı Ankara’dan beklentilerinin ne olacağını ise zaman gösterecek. Ancak Trump’ın “hileli seçimleri herkesten iyi bilmekle”, “çok kolay anlaşmakla”, “akıllı olmakla” övdüğü Saray Rejiminden alacakları belli ki vereceklerinin çok daha üstünde olacak. Keza Trump Halk Bankası, CAATSA yaptırımları gibi hatırlatmalarla, çuvalında sadece havuç olmadığını da belirtmekten çekinmiyor.

Bu hafta iktidarın Trump’tan, Trump’ın iktidardan beklentilerini, yapılan görüşmelerin Ortadoğu sahasına etkilerini akademisyenler Yonca Özdemir ve Arzu Yılmaz ile konuştuk.

***

DOÇ. DR. YONCA ÖZDEMİR: ‘MEŞRUİYETİN’ KARŞILIĞI MALİYETLİ OLACAK

Görünen o ki, Erdoğan her zaman çok önemli olduğunu ifade ettiği Gazze meselesini Trump ile doğrudan konuşmadı. Bunun yerine bu konuyu Fox TV’deki röportajında ve BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında gündeme getirdi. Hatta Trump, basın toplantısında Gazze’ye ilişkin bir soruya, Erdoğan’ın bu konudaki tutumunu bilmediğini söyleyerek cevap verdi. Salı günü İslam ülkeleri liderlerinin Trump ile yaptığı toplantıdan da somut bir sonuç ya da karar çıkmadı. Trump yalnızca Arap ve Müslüman liderlere, Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmesine izin vermeyeceğine dair bir söz verdi.

***

DOÇ. DR. ARZU YILMAZ: GAZZE PLANINI ONAYLAMIŞ OLABİLİR

ABD’nin İran odaklı bir Ortadoğu politikası olup olmadığından emin değilim. En azından Trump’ın bu ikinci başkanlık döneminde eğer bir ABD Ortadoğu politikası varsa, o da İsrail odaklı görünüyor. Ve İran’ı düşman gören İsrail, ABD değil. Dolayısıyla, İran konusunda Türkiye bir rol oynayacaksa burada muhatabı İsrail, ABD değil. ABD en fazla İsrail’in Türkiye’den beklentilerini ileten bir aracı olabilir. Zaten bu son Trump-Erdoğan zirvesinde de bana kalırsa netleşti. ABD Türkiye’ye Rusya ya da daha genel bir ifadeyle Türkiye’nin kuzeyi üzerinden bir rol biçiyor. Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasına giden süreç bu açıdan önemli bir izlek.