West Ham United, evinde ilk üç maçta puansız

Yaşı yetenler hatırlar, internetin, Netflix’in, IPTV’nin hayatımıza girmediği, hayatın siyah beyaz, sinemaların rağbette olduğu zamanlarda muhtemel ekonomik kolaylık ve daha çok izleyiciyi sinema salonlarına çekme adına bir bilet fiyatına “iki film birden” oynatan sinemalar vardı. Eski bir Ankaralı olarak Maltepe’ye giden yolda yer alan As-Kerem-Gölbaşı bir çırpıda aklıma gelenler. İki film bir arada olur da bizim gibi futbol dilencisi için aynı gün iki maç birden olmaz mı diyerek Londra’nın futbol mabetlerini arşınlamak adına düştük yollara…

Güneşli bir Londra gününde, günün ilk maçında Olimpiyat Stadı’nda West Ham’ın konuğu Chelsea, Premier Lig’de yedi takımın boy gösterdiği şehirde bir Londra derbisi daha. Chelsea, Premier Lig tarihinde West Ham karşısında 56 maçın 30’unu kazandı (10B 16M), sevilmeyen rakip Tottenham’dan sonra (35) en fazla galibiyet kazandıkları takım. West Ham, bu sezon ligde iç sahada oynadığı iki maçı da kaybetti, Aston Villa karşısında 2-1 ve Manchester City’ye karşısında 3-1 mağlup oldular. Bordo mavililer ligin ilk dört maçında rakiplere en fazla şut imkânı veren takım, 18.25 ile küme düştükleri 2010-11 sezonundan bu yana maç başına karşılaştıkları en yüksek şut sayısı (18.26). Rakip Chelsea ligin hırçın takımlarından, bu sezon ligdeki en fazla sarı kartı gördü (16). Bournemouth karşısında gördükleri sekiz sarı kartla lig tarihinde kulüp rekoru kırdılar.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Areola, savunmada Emerson, Kilman, Mavropanos, Wan-Bissaka, orta sahada Alvarez, Rodriguez, ileri uçta Summerville, Paqueta, Kudus, önlerinde golcüleri Bowen. Misafir Chelsea aynı dizilişte, kalede Sanchez, savunmada Cucurella, Colwill, Fofana, Adarabioyo, orta sahada Fernández, Caicedo, ileri uçta Sancho, Palmer, Madueke, önlerinde gol umutları Jackson. Henüz 4. dakikada golü buluyor beyaz formalı Chelsea, Sancho’nun savunma arkası pasında sol kanattan topu taşıyan Jackson dar açıdan topu ağlara gönderiyor, pozisyonda kaleci Areola ve savunmanın sağında Wan-Bissaka hatalı. Geriye düştükten sonra rakibe 3. bölgede baskı yapıyor West Ham, ancak geride boşluklar bırakıyorlar. 12’de Jackson’un soldan getirip yerden kestiği topta Palmer ceza sahasında demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, misafir takım adına net gol pozisyonu. 15’te Paqueta ile kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor ev sahibi, Chelsea o dakikaya kadar topa yüzde 66 oranında sahip olurken rakip kaleyi iki kez yokluyor. 18’de fark ikiye çıkıyor, orta sahayı dilediği şekilde kontrol eden Chelsea, Caicaedo’nun savunma arkasına pasında Jackson ile ikinci golünü buluyor. Londra derbisinde 18 dakikada iki gol atan ilk Chelsea oyuncusu oluyor Jackson, Chelsea tempoyu ayarlayan, orta sahada etkili takım. Savunmasını orta sahaya kadar çıkararak çabuk oyunculara sahip rakip karşısında risk alıyor West Ham. 20 ve 23’te kullandıkları kornerlerden sonuç alamıyorlar. Takımın gole yakın oyuncusu Kudus 27’de sağ çaprazdan yokluyor rakip kaleyi, savunmaya çarpan top kaleci Sanchez’de kalıyor. 33’te West Ham atağında Kudus topu Chelsea ağlarına gönderiyor ancak VAR’dan ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz. 37’de West Ham orta sahasında Rodriquez yerini Soucek’e bırakıyor. Dört dakika sonra ilk gol denemesinde kaleci Sanchez’i geçemiyor 28 numara, Chelsea topun rakipte olduğu anlarda kompakt görüntüde. Rakibin devrede 216 pasına karşı 242 pas yapan ve 3. bölgede etkili olan takım geniş alanlar iyi kullanarak pozisyonlar buluyor. 45’te Chelsea savunmasında sarı kartı gören Fofana. Topa yüzde 52 oranında sahip olan, rakip kaleyi beş kez yoklayan Chelsea iki dakika uzatılan devreyi iki golle önde kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk devrenin başında olduğu gibi bu devreye de golle başlıyor Chelsea, West Ham’ın savunmasını orta sahaya kadar çıkardığı, geride eksik yakalandığı 47. dakikada Jackson’un pasında Palmer sol çaprazdan uzak köşeye plaseliyor ve skor 3-0’a geliyor. West Ham’da 47’de Soucek, 49’da Alvarez sarı kartı gören oyuncular. 54’te Alvarez ve Summerville ve yerlerini Soler ve Antonio’ya bırakıyor. Akabinde Chelsea’de Fofana ve Sanco’nun yerlerini Neto ve Disasi’i alıyor. 59 ve 63’te kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor West Ham, 63’de Chelsea’de Jackson ve Palmer’ın yerlerine Nkunku ve Felix sahada. West Ham savunmasının az adamla yakalandığı her pozisyonda gole yaklaşıyor Chelsea, 65’te Fernandez’in ceza sahasında vuruşu az farkla dışarda. 71’de Chelsea’de sarı kart gören savunmanın solunda Cucurella. Aynı dakikada West Ham’da Paqueta ve Emerson’un yerlerini Irving ve Cresswell alıyor. 24 yaşındaki orta saha Andy Irving 2021–2022 sezonunda Türkgücü Münih takımında forma giydi. 77’de West Ham’da sarı kartı gören savunmada Kilman. Son bölümde baskılı görünmesine rağmen net pozisyon üretemiyor ev sahibi, 80’den sonra West Ham tribünleri boşalıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca oyun planına sadık kalan, üç golle üç puanı kapan Chelsea maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseliyor. Ada futbolunun çok bilinen sloganıdır, taraftarların teknik direktör değişiklik isteklerine, “Be careful what you wish for (Ne dilediğine dikkat et)” derler. Geçen sezon West Ham taraftarları David Moyes’in ayrılması çağrısında bulunurken bu slogan çok tekrarlanmıştı. Evlerinde oynadıkları ilk üç maçtan puan çıkartamazken İskoç futbol adamını çok arayacaklar gibi görünüyor. Maçın adamı Chelsea’de iki golle Nicolas Jackson.