Womex’ten izlenimler

Geçen hafta Womex Müzik Fuar’ı için Manchester’deydim. WOMEX (Worldwide Music Expo)'nun kısaltması, Berlin merkezli uluslararası bir dünya müziği destek ve geliştirme projesi. Ve de yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılından beri Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde fuarlar düzenliyor. Müzik sektörüyle ilgili olan bu fuarların içeriğini konserler, konferanslar, film gösterimleri, ağ oluşturma oturumları ve Womex ödülleri oluşturuyor.

Aslında dünya müziği ve etnik müzik daha ağırlıklı bu fuarlarda. Mesela 2019 yılında Finlandiya'da Erdal Erzincan-Kayhan Kalhor konserini izlemiştim. 2021 yılında ise sevgili Aynur Doğan “Womex Sanatçı Ödülü”nü kazanmıştı.

Bu sene de Türkiye’den bağlama sanatçısı Ali Doğan Gönültaş sahne aldı.

Burada özellikle gündüz konserlerinde dünyanın dört bir tarafından gelen ve kendi müziklerini yapan müzisyenler yerel organizatörler, plak şirketleri, festival ve konser organizatörleri ve diğer sektör profesyonellerinin önünde performanslarını sergileme fırsatına sahip oluyorlar. Akustik olarak bile olsa standlarda müzik yapılmasına izin verilmiyor. Mutlaka öncesinde başvuruda bulunmak gerekiyor.

Yapılan başvuru bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor ve ona göre sahne alıp alamayacağınıza karar veriliyor. Sevilla ev sahipliği konusunda birinci sırada. 2000’li yılların başında Womex Müzik Fuarı tam dört kez burada yapılmış. Sevilla’yı Berlin ve Kopenhag izliyor. Ne yazık ki ülkemizde hiç gerçekleşememiş bu fuar. Müziğin bu kadar çeşitli olduğu Türkiye’nin ev sahipliği yapması hem müzik sektörü hem de turizm açısından çok önemli. Neden olmasın diye düşünüp umudumuzu sürdürerek fuara dönelim. Bu sene fuara katılım oldukça fazlaydı. Özellikle Brezilya, İspanya ve İtalya’nın standları çok başarılıydı. Hem geniş bir alana yayılmaları hem de standların görsel etkileri sayesinde her ziyaretçi bu ülkelerin standlarını ziyaret etti.

Biz MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) olarak ilk kez diğer meslek birliklerinden bağımsız olarak kendi yerimizi açtık. Çok da faydasını gördük.

Her gün onlarca organizatör, dijital pazarlama şirketleri yöneticileri, menajerler ve yurtışı yorumcu meslek birliği yöneticileriyle buluşma şansımız oldu. Üç bine yakın üyemizin çok farklı repertuarlarının olması fazlasıyla ilgisini çekti görüştüğümüz insanların. Bunların sonuçlarını en kısa zamanda almayı düşünüyoruz.

Yorumcularımızın yurtdışı haklarını da takip edebilmek yeni dönem hedeflerimizin başında yer alıyor. Bugünkü yazımı Midem’le birlikte dünyanın en önemli fuarlarından birine Womex’e ayırdım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla….