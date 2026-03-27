Yağmur suları denize ulaşacak

BirGün EGE

İzmir Alsancak’ta yağışlı havalarda yaşanan su baskınları ve altyapı kaynaklı sorunlara karşı başlatılan yağmur suyu altyapı projesinde çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve Alsancak, Kültür ile Mimar Sinan mahallelerini kapsayan projede yağmur sularının yeni hatlar ve terfi merkezleri aracılığıyla doğrudan denize ulaştırılması planlandı.

SU BASKINLARINA SON

Proje kapsamında toplam 7 kilometre yağmur suyu hattı, 1 kilometre atık su hattı ve 5 adet yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi öngörülüyor. Çalışmalar tamamlandığında mevcut birleşik sistem ayrıştırılacak, böylece yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması önlenecek. Bu kapsamda hem kış aylarında yaşanan su baskınlarının hem de yaz aylarında ortaya çıkan koku sorunlarının azaltılması hedefleniyor. Halen 1476/1 Sokak, 1475 Sokak, 1474 Sokak ve 1479 Sokak’taki hat imalatları tamamlandı.

Ayrıca Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ile 1456 ve 1460 sokakların bazı bölümlerinde de altyapı çalışmaları bitirildi. Bu sokakların bazı bölümlerinin farklı terfi merkezlerinin güzergâhında kalması nedeniyle, ilerleyen aşamalarda bazı noktalarında yeniden imalat yapılacak. Bugüne kadar bölgede 1,7 kilometre yağmur suyu hattı ve 500 metre atık su hattı imalatı gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İZSU ekipleri halen iki ayrı noktada çalışıyor. 1456 Sokak’ta 600 milimetre çapında beton borularla yağmur suyu hattı imalatı sürerken, 1453 Sokak’ta ise 1 metre çapında betonarme borularla altyapı çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında inşa edilen yağmur suyu terfi merkezlerinden limana en yakın noktada yer alan 1 numaralı merkezin inşaatı ise tamamlandı. Elektrik sisteminin kurulmasının ardından merkez devreye alınacak. 2 numaralı terfi merkezinde de imalat çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda 3 ve 4 numaralı terfi merkezlerinin yapımına başlanacak. Beş terfi merkezinin tamamı yaz ve sonbahar aylarında kademeli olarak devreye alınacak. Terfi merkezleri, Atatürk Caddesi üzerindeki geniş kaldırımlarda; 1476/1, 1479, 1453, 1448 ve Brezilya sokaklarının Kordon ile kesiştiği noktalarda konumlandırılacak. Sistemde toplam 11 pompa görev yapacak. 4,4 metreküp/saniye (4400 litre/ saniye) pompaj kapasitesiyle yağmur sularının denize aktarılması planlanıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü projenin tamamlanmasıyla birlikte Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarının azaltılması hedefleniyor. Yetkililer çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.