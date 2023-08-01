Yalanınızdan da, algınızdan da, yeşil yıkamanızdan da bıktık

Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ

Ormancılık Politikası Uzmanı

Muğla Akbelen ormanlarında, doğasını korumak isteyen halk açısından da, ormanları sermayeye peşkeş çeken devlet açsından da çok ciddi bir mücadele verildi. Alandaki bütün orman ağaçlarını kesmiş olmanın verdiği zafer edasıyla bir açıklama yapan Muğla Valisi, parçası olduğu orman katliamının bittiğini müjdelerken, orada ormanı korumak için mücadele eden insanları da “provokatör” olarak ilan etti. Yöre halkı alandaki tüm ağaçlar kesilmiş olmasına rağmen ormanları koruma nöbetini sürdürüyor. Çünkü çok iyi biliyorlar ki, ormandaki ağaçların tümü kesilmiş olsa da geriye kalan bitki örtüsü ve toprak o ormanın hem biyolojik açıdan, hem de hukuksal açıdan orman olma niteliğini sürdürmesini sağlıyor. Toprak üstü ve altındaki milyonlarca tohum ve fidan kısa bir süre içinde boy verip, ebeveynlerinin katillerine tükenmediklerini gösterebilirler.

Cumartesi günkü yazımda kalkınma masalının bittiğini, doğayı yok ederek kalkınmanın sağlanamayacağını anlatmıştım. Bugün devletin ve sermayenin doğayı katletme konusunda yapmış oldukları işbirliğini perdelemek için yalana, yeni deyimle algı veya yeşil yıkamaya nasıl başvurduğunu anlatmaya çalışacağım. Her zaman vatan için, millet için ülkenin kalkınması için çalışıyorlar, belki birkaç ağaç kesiyorlar fakat yaptıkları doğa koruma faaliyetleriyle “en büyük çevreci” hep onlar oluyor. Hatta saygın çevre kurumlarının yönetiminde bile yer alabiliyorlar. Yaptıkları katliamlara karşı mücadele edenler ne ki, “ülkenin kalkınmasını istemeyen bir avuç provokatör (!)”

Akbelen’deki halk tepkisi o kadar etkili olmuş ki, termikçi şirketin tesislerinde çalışan işçiler gazetelere vermiş oldukları, büyük bir bayrağın yer aldığı fotoğrafın da bulunduğu ilanlarda nasıl vatan için çalıştıklarını ve şirket sayesinde nasıl işsiz kalmadıklarını anlatıyorlar. Fakat ben bugün işçilerin gazetelere verdikleri ilanın o büyük maliyetini nasıl karşıladıklarını dahi sormadan, başka bir yeşil yıkama faaliyetini anlatmak istiyorum. Önceki gün, doğayı yok eden bazı maden kuruluşlarından oluşan “Maden Platformu” diye bir grup “Maden İhtiyacını Karşılarken ‘Önce İnsan Ve Çevre’ Diyoruz” başlıklı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada; ülkenin madencilik ve enerjide dışa bağımlılığını önlemek için nasıl fedakarca çalıştıklarını ballandıra ballandıra anlatmışlar. Söz katledilen doğaya gelince de; ormanlardaki madencilik faaliyetleri için izinleri Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldıklarını, ülkede kesilen 100 bin ağaçtan sadece 1 tanesinin madencilik faaliyetleri için kesildiğini, madencilik faaliyetleri için “geçici” olarak kullanılan alanlarının “rehabilite” edilerek Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiği, ülkede doğaya yeniden kazandırılmış pek çok maden sahası bulunduğunu, hepsinden öte ülkedeki orman alanlarının sadece binde 3’ünün tüm madencilik faaliyetleri için geçici olarak kullanılmakta olduğunu açıklamışlar.

Nereden başlamalı? Evet ormanlarda madenleri kafanıza göre açmıyorsunuz, OGM’den izin alıyorsunuz fakat mevcut iktidar 2004’de yaptığı Maden Kanunu değişikliğinden sonra ormanlarla ilgili mevzuat da sizin işinizi kolaylaştırmak için o kadar değiştirildi ki, orman idaresi MAPEG’in (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) sizlere elma şekeri verir gibi dağıttığı ruhsat alanlarına izin değil de paraf verir hale geldi. Meslektaşlarımın ne yazık ki ormanı koruyacak bir iradesi kalmadı. Karşınıza halkın direnci çıkmazsa bırakın ormanları, korunan alanları bile aç bir canavar gibi yutacaksınız

Ülkede kesilen 100 bin ağaçtan sadece biri madencilik için kesiliyor derken bu oranı nereden buldunuz. “Küçülseydiniz de cebime girseydiniz”. Ormanları rehabilite ederek tekrar doğaya kazandırıyoruz, bir ağaç kesmişsek yerine beş fidan dikiyoruz yalanınız artık oldukça kurumsallaştı. Politikacısından, bürokratına, şirket patronundan işçisine herkesin dilinde. Hala anlamadınız, orman sadece ağaç değildir, bir ekosistemdir. Diktiğinizi söylediğiniz fidanın gerçekliğini sorgulamasak bile, önce ağaca, sonra orman ekosistemine dönüşmesi için geçecek sürenin belki de sonsuz olduğunu hiç düşündünüz mü? Rehabilitasyon dediğin şey de ekolojik yönden olanaklı değil. Yok edilmiş, bir çukura dönüştürülmüş, geriye sadece ana kaya kalmış maden artığı yerlerde orman ekosistemleri yerine geri getirilemez, hatta daha düşük kalitede bir orman parçası oluşturmak bile mümkün değil. Kaldı ki ormancılık uzmanlarının bildiğini tekrar edeyim, “Ülkemizde yok edilen orman ekosistemleri yerlerinde yeniden oluşturulabilmiş bir tek bile madencilik alanı yok.” Bana inanmıyorsanız Danıştay’a sorun. Danıştay raporlarına göre; “madenciliğin yaşamı söndürdüğü alanlarda bitkilendirme çalışmaları bile gerektiğince yapılmamakta”.

Açıklamada ormancılık alanlarının sadece binde 3’ünün madencilik amacıyla kullanıldığını yazılmış. Bileşenleri olan TOBB Madencilik Meclisi’nin raporlarından da haberleri yok. TOBB’un yayımladığı “Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu-2020’de bile orman alanlarının binde 7’sini işgal ettikleri yazıyor. Bu binde 7, ülkedeki orman alanlarının sadece bir köşesine toplanmış birkaç tahsis olarak yer alsaydı iyiydi de, on binlerce maalesef. Sadece 2004 ile 2022 yılları arasında verilmiş olan maden izni sayısı 47 bin 563 ve bunlar ülke ormanlarına dağılmış durumda. Maden tahsislerine enerji, turizm, ulaştırma ve diğer tahsisleri eklediğimizde tahsis sayısı yüzbinleri buluyor. Tahsis edilen toplam orman alanı miktarı ise 2022’de 811 bin 356 hektara ulaştı. Bu miktar tüm ormanlarımızın %3.5’ine denk geliyor. Her yeni tahsis orman ekosistemlerini biraz daha parçalıyor, biraz daha bütünlüğünü bozuyor. Büyük orman parçaları daha küçük parçalara bölünüyor. Bu yüzden sadece 2008 ile 2019 yılları arasında 11 yılda ormanlardaki parça sayısı %56, 10 hektardan küçük orman sayısı da %118 arttı diye boş yere uyarmıyoruz.

Tema Vakfı’nın 24 ilde yapmış olduğu ve MAPEG’in vermiş olduğu 20 bin maden ruhsatını incelediği çalışmaya göre; bu illerin toplam yüzölçümünün %63’ü için maden ruhsatı verilmiş durumda. Bu alanlar içine ormanlar, meralar, tarım alanları, akarsular ve yerleşimler dahil. Eğer bu ruhsatların hepsi hayata geçerse hiçbirimize yaşama alanı kalmayacak. Ülkenin dört bir yanını örümcek gibi örmüş olan bu madencilik lobisi şimdi neden halkı yanıltmak için yeşil yıkama yapıyor, algı oluşturmaya çalışıyor, ülkeyi kalkındırmak için mi?

TOBB’un yukarıda bahsettiğim raporunda sektörün 2020 yılındaki kazancının 59,2 milyar TL, devlet hakkı tutarının da 1,9 milyar TL olduğu yazıyor. Yani bu sektörün kazancının sadece %3,2’si devlete aktarılmış, ödenen vergiler ve işçi ücretlerini çıkarırsak gerisi yerli ve yabancı sermayenin olmuş. Bu sektördeki kazanç durumunu merak edenlere, bir mermer ocağı yatırımının sekiz ayda kara geçtiğinin yazılı olduğu projeleri gördüğümü söyleyebilirim. Yani “her şey vatan için, millet için. Kahrolsun kalkınma karşıtı provokatörler”.