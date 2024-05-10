Yalınayak dolaşan çocukların sorumlulukları omuzlarımda

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Her imzayı Selendi’nin, Soma’nın dağ köyünde yalınayak dolaşan çocukların hakkı olduğunu, onların vebalinin üstümde olduğunu bilerek atıyorum” dedi.

BirGün EGE

İlçe ziyaretlerine Alaşehir ile başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçede mahalle muhtarlarıyla buluştu. Alaşehir Kongresi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen toplantıya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, meclis üyeleri, Büyükşehir ve MASKİ sorumluları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Sorunlarımız var. Bunlardan biri de Avşar Barajı’nın sularının taşındığı boruların değişmesi. Yenilenmeleri gerekiyor. 7 bin 500 tonluk depomuz olacak. Böylece elektrik ve su kesintilerinden Alaşehir’imiz zarar görmeyecek. Alttaki depodan üstteki depoya su basmasını beklemeden ana depodan su alacağımız için artık su sıkıntısı yaşamayacağız. Ulaşım ve yol problemlerimiz var. Projelerimiz çok. Üzerimizdeki yükün ağırlığının farkındayız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, “Yeni yapacağımız 17 kilometrelik bir isale hattı ile birlikte Alaşehir’in su sorununa artık son vereceğiz. Bu yazımız belki biraz meşakkatli geçecek. Ama bu yazımızı atlattıktan sonra Alaşehir’de artık su, sorun olmaktan kalkacak. Ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Manisa’daki bütün kooperatiflerle geçen hafta toplantı yaptık. İstanbul’un uyguladığı bir sistem vardı, kilometre başına biz onlara para ödeyeceğiz. Kilometre başına para ödediğimizde, tüm mahallelere gidecekler. Tek isteğimiz, şoförlerimiz güler yüzlü olsun, vatandaşlarımıza hoş geldin desin bizi orada temsil etsin ve kaliteli hizmeti sunsun” diye konuştu.

İlk 2 ton su 1 lira ve kartlı sayaç zorunluluğuyla ilgili son sözünü tutmuş olmaktan duyduğu mutluluğu da ifade eden Zeyrek, “Su ücreti konusunda bir sözümüz vardı. Dedik ki, ilk 2 ton su 1 lira olacak; sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim uygulayacağız ve kartlı sayaç zorunluluğuna artık son vereceğiz. Manisa’da artık ilk 2 ton su 1 lira; sonraki kademelerde de yüzde 30 indirimi uygulamaya 1 Mayıs itibari ile başladık. 1 Mayıs’tan sonra su yükleyen vatandaşlarımız diyor ki, ‘geçen aydan bu aya 100 TL - 150 TL az su parası ödedim. Bu parayla çoluğuma çocuğuma ben gidip hediye alacağım. Bu hediyeyi de diyeceğim ki Ferdi Başkan’dan geldi.’ Bu en büyük mutluluktur” ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMA ŞART

Konuşmasında üreticilere yönelik çalışmalardan da bahseden Zeyrek, “Kesinlikle bu köy yollarını bir çözüme kavuşturacağız ve çiftçimizin, üreticimizin devamlı yanında olacağız. Şu anda halihazırda sulama kooperatiflerine borudur, vanadır bu tip destekleri Manisa Büyükşehir Belediyesi veriyor. Bununla da yetinmeyeceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir proje var. Sulama kooperatiflerine güneş enerji sistemlerini kurarak artık kooperatiflerin elektrik giderlerini de tarihe gönderme gibi bir hayalim ve projem var. Bunu da sağladığımızda artık sondajdan aldığımız suyun elektriği de 0 lira olduğunda ürünlerimize yansıyacak ve bu üretilen ürünler pazarda daha ucuza satılabilecek. Burada iki tane kazanç var. Bir, çiftçimiz kazanacak; iki, o ürünlerle pazarda ucuzlayan fiyatlarla kişiler evine belki 1 kilo üzümü daha fazla götürecekler. Bunu ortaya koyacak bir belediye başkanı anlayışında olmak bana en büyük mutluluk olacak” dedi.