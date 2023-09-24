Yallah Arabistan'a...

“Biz Araplarla bir milletiz”, “aynı ümmetiz” diyenlerin tüm eğitim geçmişleri, maddi yatırımları ve gelecek planları nedense hep “Hristiyan Hollanda'da”, “ecnebi İngiltere'de”, “kafir ABD'de”... İşte “Yallah Arabistan’a” lafı da tam bu noktada anlam kazanıyor. Peki neden Arabistan’a gitmiyorlar?

CAN SERHAT HALİS

Dışişleri Bakanlığı dün “X/Twitter” hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan resmi gününü “kardeş Suudi Arabistan” diyerek kutladı. “Suudlarla ne tür bir kardeşlik var” diye soranlara cevabı hemen yapıştıralım; din kardeşliği.

Aynı saatlerde AKP’ye yakın bir grup İslamcı gazetecinin, anti-ırkçılık şemsiyesi altına gizledikleri benzer bir “din kardeşliği” vurgusuna daha şahit olduk. Bu “gazetecilerin” Arap dünyasına şirinlikler yapan, yıkama yağlama efektiyle örülmüş, ümmet vurgusuyla bezeli videosu düştü piyasaya.

Videoyu izlediğinizde suratınıza berbat bir ikiyüzlülük çarpıyor. Ümmetçilik sosuna bandırılmış bu video, dozajı yüksek başka türden bir ırkçılık barındırıyor içinde. Ümmetçilik, bağlamı ve kapsamı genişletilmiş bir milliyetçiliktir ve ırkçılığı kıskandıracak kadar ötekileştiricidir. Burada “ümmet” ve “ötekiler” olarak insanlık ikiye ayrılır ve ümmetin dışındakiler çoğu zaman öldürülmeyi hak eder.

Yani onların bu güya ırkçılığa karşı tutumlarının altında, ırkçılıkla aynı örüntüye sahip bir faşizm yatar. İslamcıların geçmişleri ve gelecek tahayyülleri buna açık delildir.

İslamcıların asıl dertleri laiklikle. Laikliği, sürecin tamamlanması sonucu konan bir nokta olarak değil, bir parantez olarak değerlendiriyorlar. Esaslı amaçları da açılan bu laiklik parantezini kapatmak.

İKİYÜZLÜ İSLAMCILIK

Demokratlığı, insanlığı, ırkçılık karşıtlığını İslamcı gazetecilerden öğrenecek değiliz. Bu konudaki leş ikiyüzlü çıkarcılıkları; “İslamcılara mayın eşekliği yaptık” diyen liberaller tarafından bile biliniyor artık. İslamcı için demokrasi, son kullanım tarihi olan, raf ömrü kısa bir üründür.

Şimdi ahkam kesmeye ve insanlık ayarı vermeye çalışan İslamcılar, zamanında üniversitelere giriş için hazırlanan soruların yandaşlara dağıtılmasına göz yuman, milyonlarca gencin hayalleri ve geleceğiyle oynayan bir parodinin içindeydiler.

Gülencilere sırtını dayayıp “hak yiyen”; para karşılığında iskambil kağıdı dağıtır gibi memurluk, akademisyenlik, hatta emniyet müdürlüğü dağıtan nice “gazeteci”; oranın korunaklı kalelerinde cirit attı, milyonlarca insan açlık sınırında yaşarken, bunlar kenef sineği gibi hiç aç kalmadı. İslam ve Ortadoğu güzellemesi yapan bu Fettullahçılara sonra ne oldu? Hiçbiri Müslüman bir ülkeye gitmedi, hepsi kümese çağrılan tavuklar gibi koşa koşa Batı'ya kaçtı.

Benzer bir ikiyüzlülüğü Arap ve İslam dünyasının parçası olmak isteyen bugünkü İslamcı gazetecilerde de görürüz. “Biz Araplarla bir milletiz”, “aynı ümmetiz” diyenlerin tüm eğitim geçmişleri, maddi yatırımları ve gelecek planları nedense hep “Hristiyan Hollanda'da”, “ecnebi İngiltere'de”, “kafir ABD'de”... İşte “Yallah Arabistan’a” lafı da tam bu noktada anlam kazanıyor.

Peki neden Arabistan’a gitmiyorlar?

KARDEŞ SUUDİ ARABİSTAN MI?

Hatırlayın, TC Dışişleri Bakanlığının “kardeş” olarak gördüğü Suudi Arabistan, İstanbul’un göbeğinde insan doğrayıp, parçalarını tuvalette asitle eritti. Suudların akademilerinde “kadın insan mıdır” başlıklı tartışmalar yürütülüyor. Kadınların oy kullanma ve araç sürme hakları bile belirli kaidelere bağlı olmak kaydıyla 21. asırda hayata geçti. Yanında “erkeği” olmayan kadın sokağa bile çıkamıyor Suudi Arabistan ve benzeri ülkelerde.

Aynı Suudi Arabistan daha geçen hafta kendi sınırında yüzlerce mülteciye ateş açarak çoğu çocuk ve bebek olmak üzere onlarca kişiyi öldürdü.

Pek çok İslami Arap ülkesinde şu anda bile kadın pazarları var. Kadınlar bekaret durumlarına ve yaşlarına göre fiyatlandırılıyor, satılıyor.

Bugün Arabistan ve Körfez ülkelerinde Bangladeş, Nepal ve Doğu Afrika’dan getirilen köleler var. Kelimenin gerçek anlamıyla köle bunlar. Bu insanların bu Arap diyarlarında hiçbir yasal hakları yok. Sahibinin izni olmadan evin dışına bile çıkamıyorlar.

Yeri gelmişken belirtelim, bu ülkelerin rejimleri değil sadece, orada yaşayan halkın ekseriyeti de Müslüman olmayanları insan olarak görmüyor, laiklik gibi bir olguyu esaslı düşman, şeytanın icadı olarak tanımlıyorlar.

ARAP SERMAYESİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ BİR ÜLKE

Ülke, futbol kulübü satın alıp, evde aslan beslemenin dışında pek bir meziyeti ve vizyonu olmayan milyarder Arap şeyhlerine peşkeş çekiliyor. Devlet, İslamcı Arap yönetimlerine inanılmaz teşviklerle davetiye gönderiyor. Körfez sermayesinin bayrağını dalgalandıracağı yeni topraklar Anadolu olarak belirlenmiş durumda.

Zengin Arap şeyhlerinin Amerika'dan, Rusya'dan milyon dolarlar verip özel uçaklarla getirteceği film yıldızlarıyla gönül eğlendireceği süper lüks malikanelerin yeni manzarası yeşilin her tonuyla göz kamaştıran Karadeniz yaylaları olacak anlaşılan.

Karadenizli milliyetçiler bu süreçte fındık toplamaya gelmiş emekçi Kürt dövmekle meşgul olacak. Sağda solda yakaladıkları en masum ve yoksul Suriyelilere musallat olacaklar. Sabah vatan-millet, ecdat edebiyatı yapıp, öğle namazından sonra “ata-dede toprağını” milyarder Körfez prenslerine satmak için noter yoluna düşecekler.

Arap zenginleri köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar. Burada istedikleri hemen her araziyi satın alıyorlar. Tamamına yakınının cebinde TC kimliği var. Buna karşın; kalitesiz bir hayat yaşayan ve tek kırmızı çizgisi domuz eti yememek olan Anadolu eşrafı, tüm üçkağıtçılığı ve basit gündelik çıkarcılığıyla Arap sermayesinin kapı kulluğunu yapıyor.

OLAY UFKU VE ORTADOĞULULUK

Olay ufku: karadeliklerin sınırına denir. Karadeliği çevrelemiş tek yönlü zardır. Kaçmanın mümkün olmadığı, uzay-zaman bölgesidir. Olay ufkuna yakalanmış herhangi bir şey -buna ışık da dahildir- kara delik tarafından yutulur, bundan kurtulmak mümkün değildir. Bu ülkedeki olay ufku ise, karanlık bir delik gibi bizi içine çeken “Ortadoğululaşma”dır.

Aşk hayatlarını Venüs’ün uzaydaki konumuyla ilişkilendirmede, burayla nedensel bir ilişki bulmada pek mahir olan “seküler” cenahta kış uykusu hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Moda-Cihangir münevverleri çakralarını açmayla uğraşadursun, milyonlarca anti-laik sığınmacıya ve Arap sermayesine açılan kapılar, Ortadoğulu bir iklim yaratmak için yeterli bir sayıya ulaştı ve olay ufkunun eşiğindeyiz.

Ülke rejiminin İslami bir karaktere büründürülmesi, laiklikten arındırılması; İslamcılar için en önemli başlık. Bunun için de, “Ortadoğululaşma” kilit bir görev görüyor. Türkiye insanının düşüncede, kültürde ve davranışta Ortadoğu’nun tam ve bütünleşik bir parçası olması durumunda, laiklik gibi bir mefhumu şeytan icadı olarak görmesi kaçınılmaz...

Bu nedenle İslamcılar için; milyonlarca anti-laik Ortadoğulu insanın Türkiye’ye gelmesi, hem kültürel-demografik dönüşüm için, hem de olası kadro ve insan gücü için elzem. Ümmet ve Araplaşma çabasının altında yatan esas erek de budur. Milyonlarca sığınmacının getirilmesi, Arap sermayesinin konumlandırılması, ümmetçilik propagandaları ve camiilerden yapılan anti-laik propaganda belirli bir plan doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Yani ümmetçilik ve Ortadoğululaşma konusunda Türkiye hızla olay ufkuna doğru itiliyor. Olay ufkunun sınırları içerisine girildiğinde ise artık bu ülkeyi kimse karadeliğin çekim kuvvetinden kurtaramaz.