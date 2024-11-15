Yanan araziler bal ormanı ile yeşerecek

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayındaki Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Bayraklı Doğançay’daki Kovankayası Ağaçlandırma Sahası’nı, yurttaşların talebi üzerine bal ormanına dönüştürüyor. Bölgede arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların talebi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi 54 dönümlük sahada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaçlandırma şenliği düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, arıcılığın Doğançaylı üreticiler için önemine değindi. Bunu korumak için çalışacaklarını söyleyen Başkan Tugay, “Gelirken gördüğümüz yanan orman alanlarının her biri bizim için büyük bir acı. Ağustos ayında yaşadığımız yangından kalan kötü hatıralar. Bir felaketi yaşadık. Gözümüzün önünde binlerce ağacımız yandı, yerleşim yerlerimiz zarar gördü” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yangından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için ağaçlandırma çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğünü belirten Başkan Tugay şunları kaydetti: “Bu yanan alanlarda yanan ağaçlar yerine yeni ağaçlar yeşermesini kim nasıl sağlayacak belli değil. Bu böyle gerçekten. Bütün ulusça sahip çıkmamız gereken bir konu. Görevlerini doğru yerine getirsinler diye birilerine bunu hatırlatmamız gerekiyor. Görevlerini yapmıyorlar. Bu ülkede o kadar çok konuda görevlerini yapmıyorlar ki birisi de bu. Bu acı tabloyu gördüğümde bunların sorumlularını gördüğümde ‘Siz suçlusunuz, gereğini yerine getirmediniz. Bu ormanların yanmasına neden oldunuz, üzerine bir de utanmadan imara açma kararı aldınız’ diye İzmir adına birinin bunu söylemesi lazım. Hem Ege Bölgesi’nde hem İzmir’de hem de birçok yerde bu hataların yapıldığını söylememiz lazım. Şu an Kazdağları’nda beşli çeteden birine o alanı verdiler, binlerce ağacın kesilmesine sebep oldular. Türkiye’nin her yerinde birilerine bir şeyleri peşkeş çekmekten öte hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu söylemek zorundayız. Vatandaşlarımız bunu duymak, anlamak zorunda. Yoksa yakında ülke kalmayacak.”

Yamanlar Dağı yangınında ve sonrasında yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Tugay, “Çok çalıştık, elimizden geleni yaptık. Yangın sırasında da sonrasında da maddi ve manevi yardımlar yapıldı. Sulamadan hayvancılığa ne ihtiyaç varsa sağladık. Biz İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz İzmir’de umudu da aynen bu ağaçlarda olduğu gibi yeşertmeye, yaşatmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum bir gün bu ülkeyi, bu ülkeye sevgiyle saygıyla bağlı, kendi çıkarlarından çok ülkenin çıkarlarını önde tutan insanlar yönetecek” diye konuştu.

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan ise, “Yangında mahallemiz çok zarar gördü, evlerimiz yandı. Bahçelerimiz, arılarımız, mahsullerimiz yandı. Yangından itfaiye ekiplerimizce kurtarıldık. Ne şanslıyız ki başkanlarımız yanımızdaydı. Yangının ertesi günü Cemil Başkanımız mahalleyi gezerek bu durumu toparlayacaklarını söyledi. Kovankayası’nın tekrar üretim için bal ormanı olmasını istedik. Başkanımız talimatta bulundu. Ekiplerin özveriyle çalışmasıyla bugüne geldik. 2 buçuk ay bahçelerimize her gün tankerlerle su taşındı. Gölet sulama hortumlarımız yanmıştı, Büyükşehir’in Tarımsal Hizmetler Dairesi suları, boruları yer altına aldı. Hayvanlarımıza yem geldi. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi.

YIL BOYU ÇİÇEK AÇACAK

Konuşmaların ardından Başkan Tugay ve davetliler ağaçlandırma sahasına fidan dikti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından alanda 500’ü yüksek boylu olmak üzere bin ağaç, 3 bin çalı türünün dikimi tamamlanacak. 54 bin metrekarelik alanda akasya, dut, gülibrişim, erguvan, kızılçam ve badem gibi ağaç türlerinin yanı sıra lavanta, lavantin, adaçayı, biberiye, kekik, adi kartopu, akçakesme gibi çalı türleri yer alacak. Bal ormanında dört mevsim çiçek veren bitkiler yeşertilerek arıcılık faaliyetinin yıl boyunca sürdürülmesi sağlanacak.