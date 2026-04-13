Yandaşlara No Pasaran!

İstanbul Tabip Odası (İTO) 37 bini aşan üyesiyle Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı hekim örgütlerindendir.

Yakında yüz yaşını dolduracak olan İTO, 1929 yılında Üçüncü Mıntaka Etıbba Odası olarak kurulur. O yıllarda henüz merkezi örgütlenme yoktur. Daha sonra, 1953’te 6023 sayılı TTB Kanunu kabul edilir ve İTO’ya dönüşür.

Kurulduğu yıllardan 1980’lere kadar TTB’nin merkezi İstanbul’da olduğu için TTB ve İTO iç içedir.

Erken Cumhuriyet dönemindeki bir nevi korporasyon gibi tasarlanan Etıbba Odalarının kuruluş gayesi o zamanlar esasen serbest çalışan hekimlerden oluşan sağlık alanını devlet adına düzenlemektir. Faaliyetleri de ağırlıklı olarak hekimler arası haksız rekabeti ve o zamanlar yaygın olan simsar kullanmayı engellemektir.

Daha sonra, 1960’larda işçi sınıfı hareketi ve toplumsal muhalefetin yükselmesi TTB ve tabip odalarına da yansır, korporatist çizgi yerini mücadeleci çizgiye bırakır.

İTO işte o yıllardan bu yana, yani seksen yıldır, hekim hakları ve halkın sağlık hakkı mücadelesinin öncülerindendir.

***

Her iki yılda bir Nisan-Mayıs ayları tabip odalarının seçim dönemidir. Hazırlıklar aylar öncesinden başlar. Seçim tarihi yaklaştıkça da heyecan doruğuna çıkar. İTO seçimi bu Pazar Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde günü yapılacak.

İki yıl önceki seçimde dört liste yarışmıştı. İstanbul Çağdaş Hekimler Grubu bu sene seçime girmeyeceğini açıkladı.

Başkan adayları Dr. Salih Aydın olan milliyetçi hekimlerin listesi Türk Hekimleri Birliği geçen seçimde oylarını arttırmış olmasına rağmen kazanma ihtimali gözükmüyor.

Yarış Demokratik Katılım Grubu, DKG ile Değişim Grubu arasında geçecek.

***

Seksenlerin sonlarında Beyaz Eylemler sürecinde ortaya çıkan DKG 1990’dan bu yana girdiği on sekiz seçimden on altısını hekimlerin büyük desteği ve açık farkla kazandı.

DKG’nin bu dönemki başkan adayı Dr. Talat Kırış, ana sloganı “Hekimler İçin Hekimlerle Birlikte”.

Seçim broşürleri AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” sözlerine karşı çıkmakla başlıyor; hekimlik onuru, mesleki bağımsızlık, kamucu-toplumcu sağlık sistemi, muayene için yeterli süre, koruyucu hekimlik, hekim emeği, insanca emekli aylığı, şiddete sıfır tolerans, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimi, aile hekimlerinin mücadelesi, modern tıp, asistan hekimlerin hakları, işyeri hekimlerinin bağımsızlığı ile devam ediyor.

DKG sadece Türkiye hekimlik ortamıyla değil Türkiye’nin geleceğiyle ilgili düşüncelerini de hekimlerle paylaşıyor.

Neo-Osmanlıcılığa karşı Cumhuriyetin değerlerini; karanlığa karşı bilimi, aydınlanmayı, laikliği; istibdata ve saltanata karşı hürriyeti ve demokrasiyi; kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesini; patriyarkaya karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini; savaşa ve emperyalist işgale karşı barışı ve bağımsızlığı; doğanın talanına, kent yağmasına karşı ekolojik dengeyi de ihmal etmiyor.

Bütün bunlardan sonra noktayı da “Biz savunuruz/Biz mücadele ederiz!” diyerek koyuyor.

DKG her zaman olduğu gibi bu seçimde de çağdaş, laik, demokrat hekimlerin gücüne güveniyor. Bunun için yüzlerce DKG’li haftalardır hastaneleri, aile hekimliklerini, ilçe sağlık merkezlerini, muayenehaneleri, acilleri, poliklinikleri, servisleri kapı kapı dolaşıp doktorları seçime çağırıyor.

***

Geçmiş yıllarda “Hekim Hakları” adını kullanırlardı. İsimleriyle müsemma olmadıkları iyiden iyiye ayyuka çıkınca “Değişim Grubu” adını aldılar.

“Değişim” diyorlar ama değişimden anladıkları AKP’nin sağlık politikalarında değişim değil. Tam tersine o politikalara ve AKP’ye toz kondurmuyorlar. Hedefleri Sağlık Bakanlığı’nın bir türlü ele geçiremediği İstanbul Tabip Odası yönetimini değiştirmek.

Başkan adayları Dr. Nedim Uzun ilginç bir tip.

Mecburi hizmete gider gitmez Şırnak İl Sağlık Müdürü olmuş, iktidardan aldığı güçle trafik polislerine posta koyduğu görüntüler basına yansıdıktan sonra istifa etmişti.

İstanbul’a döner dönmez de hem bir eğitim hastanesinde acil eğitim sorumluluğuna hem de Adli Tıp Kurumu’nda Kurul üyeliğine AKP tarafından tensip edildi.

Seçim çalışmasına 25 Mart’ta Eyüp Sultan Belediyesi AKP Meclis üyesi ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürü ziyareti ile başladı.

Bu kimliği hekimler tarafından bilinirken hala daha “Yandaş değilim.” diyerek takiye yapmaya çalışıyor.

***

İstanbul Tabip Odası seçime giren grupların kendilerini hekimlere tanıtması için ikişer SMS hakkı tanır. Kişisel Verileri Koruma kanunu dolayısıyla hekimlerin telefonlarını gruplara vermez, onların yazdığı mesajları seçim günü yaklaştığında İTO hesabından gönderir.

Bu zat ise nereden bulduğunu açıklayamadığı hekimlerin telefonlarına haftalardır siyasetçiler gibi “Trabzonlu hemşehrim/Rizeli hemşehrim, oyunuza talibim.” mesajları atıp duruyor.

Böyle yapmakla, hele de İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerindeki “Tekbir!” nidalarını endişeyle izleyen hekimlerde “İTO’yu Sağlık Bakanlığı güdümlü yandaşların ele geçirmesine izin vermeyelim.” telaşı yarattığının bile şuurunda değil.

O SMS’lere cevabı bu Pazar günü hekimler sandıkta verdiğinde uyanır umarım.

Yandaşlara No Pasaran!