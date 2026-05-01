Yandaşların manşetleri ne anlatıyor: İktidarda işler çok fena karıştı

Yandaş medyada son günlerde ilginç manşetler çıkıyor. Sanki iktidarın habercileri değilmiş gibi bazı meselelere şaşırıyor, itiraz ediyor ve tepki gösteriyorlar. Yeni Şafak gazetesinin canı sıkıldıkça Mehmet Şimşek’e "çakmasına" alışmıştık; ama dünkü manşetiyle çıtayı biraz daha yukarı çekti. "Muhafız" olarak tanımladığı Tümgeneral Mete Kuş’un görevden alınmasını manşete taşıyan Yeni Şafak, isim vermeden iktidar içindeki bir blokla kavgaya tutuştu.

Yeni Şafak’ın “Muhafızı görevden aldılar” manşeti, aslında devlet içindeki "bilek güreşini" sokağa taşıyor gibi görünüyor. Teknik olarak bakarsak, bir üs komutanının görevden alınması kararı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde alınır. Ancak Yeni Şafak’ın "Onu görevden aldılar" derken kullandığı o gizemli "onlar" öznesi, meselenin sadece bir imza işi olmadığını gösteriyor.

Haberde Mete Kuş için "Muhafız" denmesi ve 15 Temmuz’daki rolüne (Cumhurbaşkanı’nın uçağını koruyan pilot olması) vurgu yapılması kritik. Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı’na çok yakın olan bir ismin, "kripto" unsurlar veya hükümet içindeki farklı bir odak tarafından tasfiye edildiğini ima ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim Mete” diye bahsettiği bir üst rütbeli askeri personeli kim görevden alabilir? Erdoğan’ın, medyanın bir bölümünün tesirinde kalıp böyle bir karar alması ne kadar akılcı? Karar Erdoğan’a sorulmadan alınmış olamayacağına göre, mesele gerçekten ilginç gelişmelere gebe.

HÜRRİYET’İN MANŞETİ

Diğer bir ilginç manşet de Hürriyet’ten geldi. İnanmayacaksınız ama Hürriyet, Doruk Madencilik'i manşetine taşıdı; üstelik patron Süleyman Yıldızlar’ın ismini vererek bunu yaptı. AKP döneminde zenginleşen Yıldızlar Holding nasıl oldu da bir anda yandaşın hedef tahtası haline geldi? Hürriyet’in manşetinde gözden kaçmasını istemediği bir başka nokta da Enerji Bakanı Bayraktar’ın varlığıydı. Bakan Bayraktar’ın “Bir daha ruhsat alamaz” sözü manşeti destekliyordu.

Kabine revizyonunda “gidecekler” listesinde olduğu ifade edilen bakanlardan ikisi olan Enerji Bakanı Bayraktar ve Çalışma Bakanı Işıkhan, Doruk Maden işinde çok geri planda kaldı. İçişleri Bakanı Çiftçi tüm övgüleri alırken, konunun esas muhataplarının bu kadar geride kalmasına Hürriyet’in gönlü razı olmadı. Hürriyet’in aldığı tutumun çok fazla gündeme gelmesinin önünü kesmek ise yine Ahmet Hakan’a düştü. Ahmet Hakan, meselenin esas aktörünün Bakan Çiftçi olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle bitirdi:

“İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çözüm sürecine hiçbir komplekse kapılmadan destek veren Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dır.”

Ahmet Hakan aslında şunu söylemiş oldu: “Ortalık karışık, mesele bizde patlamasın.”

İKİ YENİ BAKAN VE SÜLEYMAN SOYLU

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve güçlü bir tanıtım kampanyasıyla geldiler. Operasyonlar sonrası gazete haberleri ve özel söyleşilerle kısa sürede yeni bir kimliğe sahip oldular. Kamuoyu tarafından yakından tanınmaları sağlanarak bu yeni profil güçlendirildi. Bu süreçte sadece tanıtım yapılmadı; hem Adalet hem de İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden alma-atama haberleri, yeni bakanların kendi kadrolarıyla geldiklerinin göstergesi oldu. Her iki isim de kulislerde “Bilal Erdoğan’a yakın” olarak tanımlanıyor.

İki bakanın diğer bir ortak noktası ise attıkları her adımın mutlaka Süleyman Soylu’ya, dolayısıyla Mehmet Ağar’a ve daha dolaylı yoldan MHP’ye toslaması. Süleyman Soylu bu durumdan çok sıkılmış olacak ki, AKP Meclis grup toplantısında soru soran gazeteciye sert çıktı.

Bu olayın da rastlantı olmadığı açık. AKP yönetiminde ve kabinede değişim haberleri her gün gazetelerin birinci sayfasında yer alıyor. Tüm bu değişimlerde “Bilal Erdoğan efekti”nin etkili olduğu artık sır değil. Akıllara şu soru gelebilir: Bilal Erdoğan’a bu yolu açmak için bu kadar uğraşmaya değer mi?

Yer açmak veya yükselmek için bir manivela ihtiyacı her zaman olur. Bazı insanlar ve olaylar bu tür hamleler için biçilmiş kaftandır. Soylu’nun yaşamaya başladığı durum da bundan ibaret. Balonun yükselmesi için bazen ağırlıklardan kurtulmak gerekebilir.

Peki, bu balon bir daha yükselir mi? Dün Bahçeli ve Erdoğan bir kez daha baş başa görüştü. Çözüm süreci başta olmak üzere birkaç mesele üzerine oluşan "çapakları" gidermeye çalıştıkları belli. Ama hem MHP içinde yaşananlar hem AKP’de olan bitenler hem de memleketin genel gidişatı, hiçbir ikili görüşmenin ilaç olmayacağını ortaya koyuyor.

Gemi birden fazla yerden su almaya devam ediyor. Batmadan seçim kıyısına varmaları hiç de kolay değil. İşin geldiği boyut, her ne kadar objektifler muhalefete dönmüş olsa da asıl odaklanılması gereken yerin iktidar olduğunu gösteriyor. Kavga büyük, ahenk yok. Takım ileriye doğru gidemiyor; üstelik hem teknik direktörün hem de kaptanın takımdaki geleceği tartışma konusu.