Yangın bölgeleri yalnız değil

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin çok sayıda ilçesini etkisi altına alan orman yangınlarının yarattığı tahribatı önlemek ve afetten etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 150 kişilik saha ekibiyle Ödemiş, Seferihisar, Çeşme, Buca Kaynaklar, Gaziemir Sarnıç ve Menderes Kısıkköy’de vatandaşların barınma, giyinme, yeme - içme ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ödemiş'te zarar gören yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, Urla'nın Zeytineli ile Kadıovacık mahalleleri ve Çeşme'nin Germiyan ile Ildır mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Dr. Cemil Tugay'a, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de eşlik etti.

Yangından zarar gören bölgelerde yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, birlik ve beraberlik içinde sorunların çözüleceğini söyledi. Yurttaşların, kıyı bölgelerde de itfaiye gruplarının kurulabileceğini ifade etmesi üzerine Başkan Tugay, gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti. Başkan Tugay ayrıca Ildır'da esnafla buluşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘ENGELLEYECEĞİZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’e sahip çıkacaklarını belirterek “Ben bir sürü şey için mücadele ediyorum, belediyede bir bütçe oluşsun, oradan bir kaynak yaratalım, o kaynağı bu işlere kullanalım diye. Bizim elimizdeki kaynağı en doğru şekilde kullanmakla ilgili akıllı yönetimlere ihtiyacımız var. Türkiye'nin sorunu genel olarak kamu kaynaklarının doğru kullanılmaması. İşin doğrusu bu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, aklımızı kullanacağız. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacağız. Herkes işin ucundan tutması gereken noktada işin ucundan tutacak. O yapsın bu yapsın demeyecek. Kendi de sahiplenecek. Birbirimizin yanlış yapmasına da engel olacağız. Çok geçmiş olsun, ihtiyaçlarınızla ilgileneceğiz. Benden bir isteğiniz olduğunda, elimden geleni hemen yapmaya hazırım” diye konuştu.

BUCA’NIN İKİ KATI YANDI

Son bir ayda İzmir’i etkileyen orman yangınlarının geride bıraktığı hasar ürkütücü boyutlara ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tespitlerine göre geniş ormanlık alanların yanı sıra evleri küle çeviren alevler, 26 bin 260 hektarlık alanda hasara neden oldu. Son bir ayda İzmir’de yanan alanların büyüklüğü Buca ilçesinin yüzölçümünün iki katına ulaştı. 25 Haziran’da Foça’da, hemen ardından da Aliağa Bozköy’de çıkan yangınlar, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Sık sık çıkan orman yangınlarından yaşam alanları da etkilendi. İlk büyük yangın 25 Haziran’da Foça Ilıpınar’da başladı. Ardından birçok bölgede devam etti. Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nde bulunan bir gemide başlayan büyük yangın da ekiplerin zorlu mücadelesiyle kontrol altına alındı.