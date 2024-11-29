Yangın mağdurlarına 225 ton yem desteği

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarım arazilerinde ağır tahribata neden olan ağustos ayındaki orman yangınlarının ardından afet bölgelerine desteklerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da üç ayı aşkın süredir hayvancılıkla geçimini sürdüren çiftçilere desteklerine devam ediyor. Ekipler son olarak meraları tamamen yok olan Karşıyaka Sancaklı Mahallesi başta olmak üzere Bayraklı Doğançay Mahallesi ile Tire ve Bayındır’daki üreticilere kaba yem desteği ulaştırdı. Hayvanların sağlıklı besleneceği şartlar oluşuncaya kadar yardımı devam ettirecek olan ekipler, 4 bölgeye toplam 175 ton kaba yem, 50 ton da kesif yem olmak üzere toplam 225 ton yem dağıtacak.

Sancaklı’daki dağıtımda çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Aylin Işık, “Ağustos ayında İzmir olarak büyük bir afet yaşadık. Biz bu alanda bir tutam otu kalmayan, meraları yanan köyümüze destekte bulunuyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla bu desteklere de devam edeceğiz. Yangının ardından üç ay geçti, dördüncü aya geliyoruz. Bugün kaba yem getirdik. Yeniden otlar yeşerinceye, üreticimiz belini doğrultana kadar buradayız” dedi.

MERALARIMIZ YOK OLDU

Hayvancılığın doğru yapılabilmesi için kaba yem ve kesif yem ihtiyacı olduğunu söyleyen Aylin Işık, bu nedenle üreticinin yanlarında olduklarını söyledi. Işık, “Doğançay’da ilk etapta 20 ton saman indirdik. Şu an buraya da ilk etapta 10 ton saman getirdik. Toplamda 175 ton kaba yem desteği, 50 ton da kesif yem desteğimiz olacak” diye konuştu. Desteklerin çiftçi için önemine değinen Sancaklı Mahallesi Muhtarı İlhan Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve Tarımsal Hizmetler Dairesi’ne teşekkür etti.

Kaya, “Yangının ilk gününden beri her konuda yanımızda oldular. İlk günden beri ihtiyaçlarımızı soruyorlar, yanımızdan hiç ayrılmıyorlar, desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Bu yem desteklerinin çok büyük payı var. Yangından dolayı meralarımız, hayvanlarımızı otlatacak alanlarımız kalmadı. Bu destekler olmasaydı biz hayvancılar olarak çok büyük sıkıntı yaşardık” ifadelerini kullandı.

Üretici Ali Rıza Çelik de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri için teşekkür ederek, yangının ilk gününden beri hiç yalnız kalmadıklarını belirtti. Sudan yemeğe, gıda paketinden hayvanlara desteğe kadar her konuda yardım aldıklarını belirten Çelik, “Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizim hayvanlarımız hep meraya yayılırdı. Meramız yandı. 3 ay oldu, hayvanlar hâlâ kapalı. Sağ olsun belediyemiz yardımlarını esirgemedi, yem yardımı yaptı. Yemlerin kalitesi de çok güzel. Bugün kaba yem geldi. Daha önceki günler de besi yemleri geldi” ifadelerini kullandı.

Sancaklı sakini Muharrem Çelik ise, “Yangını duyunca bizim moralimiz bozuluyor. Biz ölümlerden döndük. Hayvanlarımız var. Destekleri de iyi buluyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Şükür hayvanlarımıza bakabiliyoruz” dedi.