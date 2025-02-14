Yangın mağduru arıcılara destek

BirGün EGE

2024 yılında Muğla’da yaşanan orman yangınlarında ormanların yanı sıra tarım arazileri, ormanlık alanlardaki arı kovanları ve tarımsal sulama ekipmanları da büyük zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangının ilk gününden itibaren ekipleri yangın sahasına göndererek yurttaşların yanında olmak için çalışma başlattı ve yangının yaralarının sarılacağını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi’nde arıcılıkla ilgili ekipman dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yangınlardan sonra verdiği destek sözü ile bugüne kadar vatandaşlara arıcılık malzemeleri, fidan ve tarımsal sulama ekipmanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan ve yangından büyük zarar gören arıcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerin kendileri için hayati önem taşıdığını belirtti.

Arıcılardan Atilla Durgut, “Bir tıra yakın arım vardı, hepsi sigortalıydı ancak 380 kovan arıdan hiç birini kurtaramadım. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekler, bizim için gerçekten bir can suyu niteliğinde” dedi.

Eyüp Şahin ise yangında 240 kovanını kaybettiğini belirterek, “Bütün kovanlarım kül oldu. Bugün Büyükşehir Belediyemiz bize kovan ve ekipman desteğinde bulundu. Bu destekler sayesinde yeniden arıcılığa başlayabileceğim” ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak adına destek projelerinin süreceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "2024 yılı yangınları sadece ormanlarımızı değil, vatandaşlarımızın geçim kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Yangın felaketiyle orman varlığımızı, ağaçlarımızı, bölgemizin zenginliği balımızı üreten kovanlarımızı ve yaşam alanlarımızı kaybettik. Ancak en büyük kayıplardan biri de arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin zarar görmesi oldu. Muğla, Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden. Arıcılık, bölge ekonomisi için hayati. Bu yüzden arıcılarımızı desteklemeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz için 110 bin zeytin ve ceviz fidanını ücretsiz dağıtmaya başladık. Amacımız, doğayı yeniden canlandırmak ve üreticilerimize ekonomik anlamda destek olmak. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”