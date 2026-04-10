Yangın Yönetmeliği ve 67,5 milyar TL maliyeti

Serdar KARCILIOĞLU - Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı

Kış geldi mi, Ankara’da devlet dairelerinde kaloriferler son sürat çalıştırılır. Oralarda bir işiniz varsa, bitirip çıktığınızda, dışarıda mülayim bir hava dahi olsa, Antarktika’nın tam ortasına düştüğünüzü sanırsınız.

Bu aralar hepimizi inanılmaz şekilde yasa boğan sorumlunun, görevlinin, yetkinin kimde olduğu; kısaca yaşla kurunun, suçlu ile suçsuzun birbirine karıştırılarak bir türlü çözülemeyen, arapsaçına dönmüş bir gündem ortalığı meşgul ederken, işte tam da böyle bir ortamda yine Ankara’da birileri masa başına oturup bir "Yangın Yönetmeliği" yaratmış. Yönetmeliğin içeriğine bakınca her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Aslında bu standartları, bizim dışımızdaki tüm dünya, bilhassa zincir oteller, 30-40 yıl önce çözmüşler ve markaları altında işletilecek otellerde yangın güvenliğini birinci derecede uygulanacak "kırmızı çizgi standart" olarak koymuşlar. Ama biz kafamızı kuma gömmüşüz.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ne zaman çıkarıldı? 80'li yılların ortalarında! Kırk küsur yıl önce! Buna bağlı olarak yazılan "Turizm Tesisleri Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"te bu önlemler dizisi var mı? Tabii ki yok! Peki, bu yönetmelik çıktı, Cumhurbaşkanı da imzalayarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, bugün eldeki yönetmeliğe göre otel inşaatını sürdüren bir yatırımcı ne yapacak? Bilen var mı? Tabii ki yok! Şimdi nereye geleceğim,

Ankara’nın bürokrasisinin sıcak koridor ve odalarında birileri oturmuş bir yangın yönetmeliği yazmışlar dedik ya! İşte zurnanın zort dediği yer tam da burası…

Anlaşılan bu sıcak ortam, yönetmeliği hazırlayan ekibin beyinlerinde uykunun ana kumanda merkezi diyebileceğimiz Hipotalamus’un sıcak ile etkileşime giren bölgesiyle etkileşime giriyor. Bu uyku hali içerisinde, ellerinin altında olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi istatistikleri) verileri araştırmadıkları ortaya çıkıyor. Bir de buna liyakat sorunu devreye girince varın siz düşünün!

Çok uzattım diyebilirsiniz ama bekleyin, lütfen. Bu yönetmelikte tüm otellere yangın güvenliği ile ilgili yapılmasını istedikleri ve bunun için mayıs ayına kadar süre verdikleri en önemli işlemlerden birinin, tüm oda, genel alanlar, ofisler vs kapılarının "Giyotinli ve Yangına Dayanıklı" kapılar ile değiştirilmesi istenmesi.

Süre bugün itibariyle üç ay… Dikkat edin lütfen! Şimdi size birtakım veriler vereceğim:

2025 yılı sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güncel resmi verilerine göre; ülkemizde, Turizm İşletme Belgeli tesis 6.906, Yatırım Belgeli tesis 716, Basit Konaklama Belgeli tesis: 6.906 olmak üzere toplam tesis sayısı 22.218 adet. Bu tesislerdeki toplam yatak kapasitesi yaklaşık 1,9 - 2,0 milyon olup, toplam oda sayısı ise; 963.139. Ötesi berisi, bir milyon oda…

Oda kapıları ve oteldeki diğer misafirin ayak bastığı yerler de dâhil olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon "yangına dayanıklı kapı" (min. 60 dakika/E160 sertifikalı).

Bir araştırma yaptık. Bu tür özelliği olan kurumsal kapı üreten ülkemizde altı yedi adet fabrikaya ulaşabildik.

Bir araştırma daha yaptık. Bu fabrikaların tümünün yıllık "yangına dayanıklı kapı" üretim hacmi 70 bin civarında. Haydi, ortalığa merdiven altı imalatçılar falan da çıktı (nasıl bir standart çıkacağı belli olmayan) bunlarla birlikte yıllık kapasite 100 bin.

İhtiyaç ne? 1,5 milyon. Yani? Yönetmeliğin sadece "yangına dayanıklı kapı" sorununu çözebilmesi için 15 yıl süreye ihtiyaç var.

Tıpış tıpış bu yönetmeliğe uyacaksınız! Ya da "sizi kapatıyorum" derken! Ne olacak şimdi?

Bitmedi ki! Bir de bu işin toplam getirdiği maliyet yükü var.

Bir araştırma da onun için yaptık. Piyasada; min. 60 dakika/E160 sertifikalı "yangına dayanıklı kapı" fiyatları 45 bin TL'den başlıyor. 90 dakikaya çıkınca rakam 60 binlere çıkıyor.

Biz 60’lıkla gidelim. Ülkenin turizmcisinin toplam 1,5 milyon kapı için ödeyeceği para tamı tamına 67,5 Milyar Türk Lirası. Ortalama tesis başına düşecek sadece kapı harcaması 3 milyon TL, diğer yaptırımlarla bu rakam 7 ila 10 milyona kadar çıkacak.

Şunu hemen ileteyim. Otellerde böyle bir para yok… yok… yok…

Rahmetli Cem Karaca’nın yorumunda dediği gibi "Bindik bir Alamete, Gidiyoruz Kıyamete!"

Aman İleyyyN…