Yangın zararları için desteğe devam

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında meydana gelen yangınların ardından yurttaşların zararlarını gidermek amacıyla destek paketlerini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından zarar gören üreticinin tarımsal sulama altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla Dalaman’ın Elcik Mahallesi’ne boru desteği sağladı. Muhtarlıklara teslim edilen borular, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Elcik Mahallesi Muhtarı Eyüp Ceylan, “Ahmet Başkan’ımız hep yanımızdaydı. Büyükşehirden ne talep ettiysek hepsini karşıladılar, bir sözümüzü iki etmediler. Yanan boruların yerine yenilerinin ücretsiz verilmesi bizim için can suyu oldu” dedi.

Büyükşehir, zararları en aza indirmek amacıyla 2025 yılında arıcılıkla uğraşan vatandaşlara arıcılık malzemesi desteği sağlayacak. Bu kapsamda arıcılar; ahşap taban kovan, sır tarağı, sır bıçağı, süzme eleği, fırça, el demiri, pürmüz, çerçeve taşıma sandığı, bal hunisi, arıcı maskesi ve arıcı eldiveni gibi ekipmanlardan ücretsiz olarak temin edebilecek.

Yangınlardan etkilenen ağaç varlığını yeniden canlandırmak amacıyla “Her Kapıda Bir Fidan” projesini hayata geçiren Büyükşehir, özellikle yangından zarar gören mahallelerde ücretsiz ceviz ve zeytin fidanı dağıtımı yapacak. Büyükşehir, bugüne kadar Muğla genelinde 258 bin adet zeytin, kestane, badem, ceviz ve keçiboynuzu fidanı dağıtarak yaklaşık 10 bin dekarlık alanın yeniden yeşermesine katkı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Büyükşehir olarak yaraların sarılması adına tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yangınların tarım ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilemesi bizleri derinden üzdü. Biz de yangın sonrasında yaraların sarılması için çalışmalarımızı başlattık. Yangın sonrasında zarar gören borular için ücretsiz tarımsal sulama borusu desteği sağladık. Ayrıca arıcılık faaliyetleri için ücretsiz arıcılık ekipmanı desteği ve fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yanan ormanlarımızı yeniden yeşertecek, yaraları hep birlikte saracağız. Güvenle yaşayabileceğimiz bir Muğla için el ele çalışacağız” dedi.