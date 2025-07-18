Yangından kimse mağdur olmayacak

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleri, iki hafta önce çıkan orman yangınlarından etkilenen Ödemiş’in yanan köylerinin afetlere dirençli şekilde yeniden ayağa kalkması için tüm birimleriyle sahadaydı. Ödemiş yangınlarında en fazla zarar gören köylerden Karadoğan Mahallesi’ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, İsmail Mutaf ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

NİYETİMİZ NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ

Başkan Tugay ilk olarak Karadoğan’ın merkezinde köy halkıyla sohbet etti, taleplerini dinledi. Köy merkezindeki değerlendirmenin ardından Başkan Tugay, zarar gören yerlerde inceleme yaptı. Karadoğan Muhtarı Levent Köymen’in eşliğinde hasarlı ev, ahır, dam ve tarım alanlarını gezen Başkan Tugay, notlar aldırdı. Başkan Tugay ziyarette ayrıca yangından zarar gören köylerden yılsonuna kadar su faturası alınmayacağını da açıkladı. İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Tugay, “Bu köy, yangında en fazla hasar alan köylerden birisi. Hem insanlar şu an ne durumdalar, ivedi olarak nelere ihtiyaçları var, onları tekrar kontrol edelim diye geldik. Hem de bu köyde yanan evlerin, ahırların, yapıların, araç gereçlerin yerine konması lazım, onun için geldik. Kafamızda bir taslak plan var. Onu yeniden gözden geçirdik. Bakanlıkla da, AFAD’la da konuşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle tekrar bir konuşmamız gerekiyor. Ondan sonra bir görev paylaşımı yapalım diye konuşuyoruz. Niyetimiz ve amacımız kışa kalmadan bu yanmış olan evleri tamir etmek ve insanların tekrar normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hasar gören tüm köylerde, tüm birimleriyle çalışma yürüteceğini söyleyen Başkan Tugay, “Köy yerinde planlama açısından dikkat edilmesi gereken yerler var. Bana kalsa eski evi, daha sağlam, daha iyi bir şekilde aynı yerde yapalım, teslim edelim diye düşünüyorum. İşin mevzuat ve hukuk tarafı var. O taraftaki konulara dikkat ederek çalışacağız. Bir taraftan Ödemiş Belediyesi’yle, diğer taraftan bakanlıkla çalışacağız. Her ne olursa olsun mümkün olan en hızlı şekilde insanlarımızın normal yaşamına dönmelerini sağlamak için evlerini, ahırlarını hepsini yeniden yapalım diyoruz” diye konuştu.

Yanan yerlerin yanı sıra hasar görmeyen alanların da afetlere dirençli hale getirilmesi için çalışma yürüteceklerini ifade eden Başkan Tugay, “Yanan zeytinleri yeniden dikmeyi konuştuk. Yanan kovanlar yerine yeni kovanlar vereceğiz. Bu kovanlardaki arılar için bal ormanları yapalım diye düşündük. İleride olabilecek yeni yangın tehlikelerine karşı yanmamış olsa da sağlam evlerin çatılarını değiştirelim, köyün çevresinde de olası yangınlara karşı bir emniyet kuşağı oluşturalım diye konuştuk. Bundan sonrası, söylediklerimizi gecikmeden yapma zamanı. Çocuklara sözümüz, yaşlılara sözümüz, engelli insanlarımıza sözümüz. Kimsenin mağdur olmasına, sahipsiz olmasına izin vermeyeceğiz. Biz buradayız” dedi.