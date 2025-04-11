Yangının izleri siliniyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024’te çıkan yangınlarda dikili alanları zarar gören üreticilere, fidan desteği gerçekleştirdi. Üreticilere toplam 66 bin 580 adet fidan dağıtıldı.

Yangında zarar gören üreticilerle buluşarak fidanları teslim eden Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, felaket esnasında insanların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bugün de yanlarında olduğunu ve yarın da beraber olmaya devam edeceğini söyledi. Pınar, “Dağıttığımız arı kovanları ve fidanlar ile birlikte yangında zarar gören üreticilerimize yaklaşık 5 milyon liralık bir destek yapmış olacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise “Geçen yaz Manisa, afet boyutuna ulaşan çok ciddi yangınlar atlattı. En çok Salihli ve Gördes ilçelerimiz etkilendi. Bize hasar tespit raporlarıyla ulaşanların yaralarını sarmak için il genelinde 66 bin 580 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Desteklerden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve hasar tespit komisyonları tarafından hasarları tespit edilen üreticiler yararlandı” ifadelerini kullandı.

Gördes Boyalı Mahallesi’nde yaşayan Şaban Şeref, “14 Ağustos’ta yangın çıktı. Zeytinlerimiz yandı. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız duymuş. Bize yardım ediyor. Allah razı olsun, her zaman yanımızda. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Yangında 90 tane kardeşimin, 30 tane de benim zeytin ağacım yandı. Bugün 30 tane kendime, 90 tane kardeşime alacağım. Ferdi Başkanımızdan çok memnunuz. Yangın sonrasında ve köyümüzün bazı işlerinde çok yardımcı oluyor. Gördes Belediye Başkanımız İbrahim Büke de” diye konuştu.

BİZ TALEP BİLE ETMEDEN FİDANLARI GÖNDERDİLER

Boyalı Mahallesi’nden Mustafa Yıldız, “Bizim evlerimiz de yandı. 6 tane evimiz yandı mahallemizde. Zeytinler de yandı. Zeytinliğin parsel numarasını göndermiştim ben. 225 tane fidan yazmışlar, sağ olsunlar. Biz talep etmeden Büyükşehir Belediyesi bu fidanları bize gönderdi” dedi.

Salihli Kale Mahallesi Muhtarı Yıldıray Bozdağ, “Bugün Başkanımızın gönderdiği fidanları dağıtıyoruz, kendisine teşekkür ediyorum. Yangında en çok zarar gören yerlerden biriyiz. Bütün ormanlık alanlarımız ve zeytinliklerimiz yandı. Çiftçinin yüzü güldü. Alamayanlar var, alabilenler var. Zeytinlikler tekrar yenilenecek” ifadelerini kullandı.

Salihli Kale Mahallesi’nde yaşayan Erol Akçay, “Çıkan yangın 4 gün sürdü. Bizim burası da 2 gün yandı. Zeytinlerimiz yandı. Biz yanmadığımıza dua ediyoruz. 4 gün dışarıda yattık. Mağdur duruma düştük. Geldiler şimdi zeytin dağıtıyorlar. O gün de bugün de hep yanımızdaydılar” dedi.