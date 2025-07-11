Yangının ‘özel’ hesabını verin!

Aycan KARADAĞ

İzmir’de yaşanan yangın felaketinin ardından hukukçular harekete geçti. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlarla başladığı açıklanan yangınlar yüzünden yüzbinlerce dönüm orman kül oldu, köyler boşaltıldı, binlerce hayvan diri diri yandı.

Özelleştirme politikalarının yarattığı tahribatı hedef alan Avukat Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü, “Bu yangın kâr düzeninin sonucudur. Sorumlular yargılansın, zararlar tazmin edilsin” diyerek bakanlıklar ve Gediz Elektrik hakkında resmi başvuru yaptı.

Foça, Seferihisar, Menderes, Buca, Gaziemir, Çeşme ve Ödemiş’teki yangınların tamamının elektrik hatlarından çıktığı resmi açıklamalarla doğrulandı.

İzmir Valisi, “Kıvılcımlar otları tutuşturdu ve ormana yayıldı” dedi.

Avukatlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Gediz Elektrik’e başvuruda bulunarak yangınların nedeninin araştırılmasını, sorumluların tespit edilmesini ve zararın tazmin edilmesini talep etti.

Dilekçede, elektrik hatlarının bakımsızlığına dikkat çekilerek, “Elektrik ve dağıtımı özelleştirilemez” uyarılarına rağmen kamusal hizmetlerin sermayeye peşkeş çekildiği vurgulandı. Yazıda, “Doğasında büyük tehlikeler barındıran elektrik hizmeti kâr hırsıyla yönetilemez” ifadeleri yer aldı.

Avukatlar ayrıca yangın söndürme uçakları ve helikopter eksikliğini de gündeme taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs 2025’te yangın söndürme uçağı alım talebinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından reddedildiğini hatırlatarak, “Bu karar binlerce canlının ölüm fermanı oldu” dedi.

SADECE ORMAN YANMIYOR

Dilekçede, “Kaplumbağalar, tilkiler, kuşlar, sincaplar… Vicdanlarımızın duyamadığı çığlıklarla yok oldular. İzmirlilerin, Egelilerin umutları da yandı” denildi.

Başvurucular, doğayı koruyacak tek yolun kamusal hizmetlerde özelleştirme politikasına son verilmesi olduğunu belirtti. Elektrik altyapısının denetimden geçirilmesini, bakım çalışmalarının hızlandırılmasını ve yangınla mücadelede kamusal kapasitenin artırılmasını talep etti.

HAREKETE GEÇTİLER

Çeşme Germiyan Köy Kahvesi’nde düzenlenen toplantıda Çeşmeli vatandaşlar, Ildır’da çıkan orman yangınının ardından hukuki mücadele başlatmak üzere bir araya geldi. Gediz Elektrik’in ihmali nedeniyle yangının çıktığını savunan katılımcılar, zararların tazmini ve sorumluların yargılanması için adım atmaya hazırlanıyor.

Moderatörlüğünü Sosyolog Engin Önen’in üstlendiği buluşmada, İzmir Barosu Yönetim Kurulu görevlendirmesiyle Stj. Av. Nilay Sabuncuoğlu raporlayıcı olarak yer aldı. Ayrıca Av. Murat Fatih Ülkü, İzmir Barosu Çeşme Temsilcisi Av. Nadire Erol, gönüllü Çeşmeli avukatlar ve Germiyan Muhtarı Ali Alyanak da toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Sosyolog Engin Önen, yangının çıktığı bölgedeki elektrik altyapısının yıllardır bakımsız olduğunu vurgularken, “Kablolar yerlerde sürünüyor, direkler devrilmiş. Ildırı Köyü’nün merkezindeki trafo adeta mangal gibi dumanlar çıkararak yandı. İnsanlar panik içinde kaçıştı. Bu yangın göz göre göre geldi. Benim tek bir ağacım yansaydı davacı olurdum. Ama memleketim yandı diye yine davaya taraf olacağım” dedi.

Toplantıda, İzmir Barosu’nun konuyu gündemine aldığı ve çevre hukuku alanında çalışan gönüllü avukatların sürece müdahil olduğu belirtildi. Baro Temsilcisi Av. Nadire Erol, “Yangınla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bilirkişi ve emniyet raporları bekleniyor” diye konuştu

Çeşmeli avukatlar, ceza davası ve tazminat davası olmak üzere iki temel hukuki sürecin işletilebileceğini belirtti.

Germiyan Muhtarı Ali Alyanak da yalnızca yangın sonrası değil, önleyici tedbirlerin de acilen alınması gerektiğini belirterek, “Yarımada’daki pek çok yangının sebebi aynı, çürümüş elektrik hatları. Bu altyapı ya tamamen yenilenmeli ya da yer altına alınmalı. Aksi halde bu felaketler devam edecek” dedi.