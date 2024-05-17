Yanmayan alana maden tehdidi

Muğla’da ormanlar, maden ocakları tehdidi altında. Yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele eden kentte, şirketler şimdi de ormanlık alanda patlatma işlemi ile maden ocakları açmak istiyor.

Aycan KARADAĞ

Ülke genelinde son yıllarda en çok yangın çıkan illerin başında Muğla geliyor. Kentte, 2021 yılında yaklaşık 60 bin hektar orman ve ziraat alanı tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. 2022 yılında ise Aydın ile birlikle 5 bin 523 hektar orman ve ziraat alanı yangınıyla Türkiye’de en fazla yangının olduğu il Muğla oldu. 2023 yılında ise toplam 387 orman ve ziraat yangınında, 649 hektarlık alan zarar gördü. Bu tabloya rağmen kentte yangından etkilenmeyen ormanlık alanlara da maden ocağı yapılmak isteniyor. Yapılacak projelerde patlatma işlemleri uygulanmak istenmesi ise dikkat çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ula’nın Yaylasöğüt Mahallesi’nde Maden Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Plentmiks Tesisi projesi yapılmak isteniyor. Müdürlük proje için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; yapılmak istenen proje 22,59 hektar alanı kapsıyor. Proje kapsamında kalker-kalsit ocağı kapasitesi yılda 1 milyon ton, kırma-eleme tesisi kapasitesinde 395 bin ton ve plentmiks tesisi kapasitesinde ise 960 bin ton üretim planlanıyor. Proje orman alanı içerisinde kalıyor. Proje kapsamında patlatma işlemi uygulanacak. Yılda 48 patlama yapılması planlanırken proje alanında bin 852 ağaç zarar görecek. Proje bedeli de 1 milyon lira olarak belirlendi.

BÖLGE TEHDİT ALTINDA

Fethiye’nin Yakacık, Eldirek, Gönülbaşı mahalleleri ile Seydikemer’in S. Zorlar Mahallesi’ni kapsayan alanda İldem Mühendislik Madencilik Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Maden (Krom) Ocağı Patlatma Dizayn Değişikliği projesi yapılmak isteniyor.

Şirket, 838,01 hektarlık alanda kapalı işletme yöntemi ile krom madeni çıkartıyor. Yılda 40 bin ton krom ocak üretim için yeraltı ocağından alınacak olan malzeme için patlatma işlemi uygulanmakta olup, patlatma dizayn verileri ile üretimde yeterli verim alınmadığından dolayı planlanan proje ile patlatma dizayn değişikliğine gitmek istiyor.

Proje kapsamında yılda toplam 13 ton dinamit kullanılacak. Proje alanı; orman, önemli doğa alanı, özel çevre koruma bölgesi ve nehir-dere içerisinde kalıyor. Çıkarılan malzemenin demir çelik ve kimya endüstrisinde değerlendirileceği belirtildi. Proje bedeli ise 7 milyon 882 bin 500 lira olarak açıklandı.

YANAN ORMANLARA RES

Yangınlardan kurtulan alanlar şirketlerin tehdidi altında. Bodrum ve Milas’ta, 2021 yılındaki orman yangınlarında yanan alanların bir kısmının içinde bulunduğu bölgeye Almanya merkezli rüzgâr türbini üreticisi Enercon’un Türkiye kolu EN 2 Rüzgâr Enerjisi Yatırım A.Ş. tarafından 45 rüzgâr enerji santralı (RES) projesi yapılmak isteniyor. Geçen ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında nihai kararını açıklamak için projeyi askıya çıkardı.