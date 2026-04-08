Yapay zekâ Alzheimer hastalığını tedavi etmez ama hayatı sürdürülebilir kılabilir

Doç. Dr. Tamer YAZAR*

Alzheimer’da bilişsel kayıp ani değildir. Önce küçük kopuşlar yaşanır; kahvaltı saatleri kayar, uyku bölünür, sohbetler azalır, kişi yavaş yavaş içe çekilir. Çoğu zaman unutkanlıktan önce, günlük yaşamın ritmi bozulur. Küçük düzensizlikler artar; günlük akış bozuldukça zihinsel işlevlerde de kayıplar başlar. Bugün bildiğimiz en temel gerçeklerden biri, günlük yaşam aktivitelerinin sürekliliğinin sağlanmasının bilişsel rezervin korunmasında en önemli destekçi olduğudur.

Ancak bu düzeni günün her saatinde sürdürülebilir ve hatasız biçimde sağlamak, 7/24 aktif olmayı gerektiren bir insan gücüne karşılık gelir; bunu başarmak ise neredeyse imkânsızdır. İlaç saatleri, yemek öğünleri, uyku düzeni, sosyal temas… Bunların her biri dikkat, süreklilik ve enerji ister. Üstelik yalnızca hasta için değil, bakım veren için de.

Bu nedenle Alzheimer’ın asıl yükü çoğu zaman hastalığın kendisinden çok, onu ayakta tutmaya çalışan görünmez emekte birikir.

Bu noktada mobil sağlık çözümleri (mHealth), Alzheimer bakımında giderek daha görünür ve işlevsel bir yer edinmektedir. Türkiye Alzheimer Derneği’nin web sitesinde bu yaklaşım şu şekilde tanımlanmaktadır: “mHealth” olarak da adlandırılan mobil sağlık çözümleri, hafif demans hastalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu teknolojiler, sağlık cihazlarına veya sensörlere (örneğin bilezikler veya uyku pedleri) bağlanabilen uygulamaları ve ayrıca kişisel rehberlik sistemlerini, sağlık bilgilerini ve ilaç hatırlatıcılarını içerir. Kalp atış hızını, kan şekeri seviyesini, kan basıncını, vücut ısısını ve uyku kalitesini ölçen ve iletişim, bilgi, motivasyon ve eğitim araçları sağlayan çeşitli teknolojik çözümleri kapsarlar. Kişiler, mHealth çözümlerini kullanarak sağlıklarını daha aktif bir şekilde yönetebilir, öz değerlendirmeler veya uzaktan izleme çözümleri sayesinde daha bağımsız yaşayabilirler. Ek olarak, kendi özel ortamlarında, bakıcılardan ve sağlık uzmanlarından destek alabilirler.

(Türkiye Alzheimer Derneği – Demans Hastalarının ve Ailelerinin Yararlanabilecekleri Mobil Sağlık Çözümleri)

Yapay zekâ Alzheimer’ı tedavi etmez; ancak hastanın günlük ritmini öğrenebilir. Hangi saatlerde daha dalgın, hangi zamanlarda daha sakin olduğunu analiz edebilir. İlaç, yemek, uyku ve zihinsel uyarıları sabit saatlerle değil, kişiye özgü zamanlamayla hatırlatabilir. Bir bakım verenin gün boyu yorularak yapmaya çalıştığı pek çok görevi, günlük yaşam verileri üzerinden düzenleyebilir.

Türkiye’de bu yaklaşımı destekleyecek yapay zekâ uygulamaları henüz yaygın değildir. Ancak yaygın olarak kullanılan akıllı telefonlar üzerinden çalışan ilaç hatırlatma, uyku ve hareket takibi, düşme algılama gibi sistemler, yapay zekâyı günlük bakımın sürdürülebilirliğini artıran tamamlayıcı araçlar haline getirmektedir.

Üniversiteler ve araştırma merkezlerinde yürütülen yapay zekâ tabanlı Alzheimer projeleri ise daha çok erken tanı, risk analizi ve bilişsel değişimin sayısal olarak izlenmesine odaklanmaktadır. Bu çalışmaların büyük bölümü henüz araştırma aşamasında olsa da orta vadede ev içi bakım verileriyle klinik sistemler arasında köprü kurabilecek bir altyapının oluşturulmasını hedeflemektedir.

Gözden kaçırılmaması gereken diğer bir mesele de bakım verenlerin yaşadığı tükenmişlik halidir. Bakım veren tükenmişliği; depresyon, anksiyete, kronik hastalıklar, iş gücü kaybı ve sağlık harcamalarının artışıyla doğrudan ilişkilidir. Sağlık sistemlerinin bakım verenleri düzenli olarak değerlendirmesi ve desteklemesi önemlidir. Yapay zeka destekli bakım uygulamaları, bakım verenin yükünü analiz ederek erken tükenmişlik bulgularını bildirebilir.

Sağlık politikaları büyük ölçüde ilaç ve hastane merkezlidir. Oysa Alzheimer’ın asıl yükü evde, günlük yaşamın içinde yaşanır. Yapay zekâ destekli bakım araçları; evde bakımın sürdürülebilirliğini artırma, gereksiz poliklinik ve acil başvurularını azaltma ve bakım verenin hayattan kopmasını engelleme işlevi görebilir. Bu teknolojiler kamusal sağlık politikalarının tamamlayıcı bir parçası olarak ele alınmalıdır.

Yapay zekâdan mucize beklenmemelidir. Ancak bakım veren yükünün azaltılmasındaki katkısı ciddiyetle değerlendirilmelidir. İlaç saatlerini hatırlatmak, uyku ve ajitasyon düzenini izlemek, bakım verenin kendi yorgunluğunu fark etmesine yardımcı olmak; Alzheimer bakımının sürdürülebilirliğinde küçük ama hayati farklar yaratır.

Alzheimer’da yapay zekâ doğru yerde kullanıldığında; bilişsel fonksiyonların daha uzun süre korunmasına katkı sağlar, bakım verenin yükünü hafifletir ve sağlık sisteminin kör noktalarını görünür kılar. Geleceğin Alzheimer bakımı ne yalnızca ilaçta ne de yalnızca teknolojidedir. Gelecek, insanı merkezde tutan, yükü paylaşan akıllı desteklerde şekillenecektir.

*Nöroloji Uzmanı