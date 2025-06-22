Yapay zekâ beyni köreltiyor

Tuğrulcan Elmas - Dr.

Yapay zekâ zekâmızı köreltiyor. Beyin gerektiren işlerin yükünü bizden alıp angarya işleri bize yaptırtıyor. Bunu ortaya koyan çok çarpıcı bir deney dünyanın en iyi mühendislik üniversitesi MIT tarafından bu hafta duyuruldu. Deneyde katılımcılardan sosyal bir konuda bir deneme yazmalarını istemişler ve yazım sırasında deneklerin nöral yani beyindeki zihinsel aktiviteyi ölçmüşler. 54 deneği üç gruba ayırmışlar.

Birinci grup ChatGPT kullanmış, ikinci grup beyin haricinde hiçbir şey kullanmamış üçüncü grubun ise Google’da arama yapmasına izin verilmiş. Beyin grubunda deneme yazımı esnasında en yüksek zihinsel aktivite gözlenmiş. Beyinlerindeki yaratıcılık, hafıza ve okuduğunu anlama ile ilgili dalgalar deney sırasında oldukça aktifmiş. Araştırmacılar bu grubun deney sırasında daha hevesli ve sorgulayıcı olduğunu, yazdıklarını sahiplendiğini ve tatmin duyduğunu gözlemlemiş. ChatGPT grubundakiler ise odaklanıp düşüncelerini toparlamakta zorlanmışlar. Üçüncü deneye geldiklerinde birçok denek yalnızca kendilerine verilen komutları ChatGPT’ye iletip yapay zekânın ürettiği denemeyi azıcık değiştirip teslim etmiş. Tabii yazdıkları denemeler de hep dandik olmuş ve birbirine benzemiş. Enteresan ama Google araması grubundakilerin sonuçları beyin grubuna benzemekle beraber beyin aktiviteleri o kadar yüksek olmamış. Sonra demişler ki “Bu denemelerden birini tekrar yazacaksınız ama ChatGPT grubu artık ChatGPT kullanamaz beyin kullanılacak”. Ex-ChatGPT grubu ekrana bakmış mavi ekran vermiş kendi yazdığını hatırlamamış. Kendi yazdıkları tek bir cümleyi bile alıntılayamamışlar! Hatırlamaya çalışırken de araştırmacılar zihinsel aktiviteye bakmış öyle derin bir hafıza aktivitesi görememiş. Yani ChatGPT grubu çok güzel hızlıca verimli bir şekilde deneme yazmış ama yazdıkları kafaya girmemiş.

Bu çalışmayı “Yapay zekâ kullananlar beyinlerini kullanmıyor!” şeklinde sosyal medyada paylaştığımda “Hocam normalde zaten beynimi kullanmadan yapmam gereken işleri ChatGPT’ye yaptırıyorsam beynimi kullanmamam çok normal değil mi?” diye bir cevap aldım. “Yapay zekâ işinizi beyninizi elinizden alacak” tarzı felaket tellallarına karşı çok yaygın kullanılan bir karşı argüman bu. Altındaki varsayım “Angarya işler ChatGPT’ye devredilecek insanlar daha komplike ve beyin gerektiren görevlere odaklanacak üretkenlik artacak”. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama burada unutulan çok büyük bir tehlike var. Yapay zekâ muhtemelen fazla kafa gerektiren tüm işleri yapamayacak ve rapor yazma, yazım hatalarını düzeltme, çeviri gibi sıkıcı işleri devralacak. Ama bunu yaparken günlük hayatta bizi okumaya, düşünmeye, hafızayı yoklamaya hatta cümle kurmaya zorlayan beyin jimnastiklerini de elimizden alacak. Evet bir insan sadece en kafa yoran, karmaşık, insanı değerli kılan işlere odaklamalı. Ama bu tip işler karşımıza ne sıklıkta çıkıyor ki? Atıyorum ben günde 1 çok karışık 3 angarya mühendislik işi yapıyorum. Yapay zekâ sayesinde angarya işleri devrediyorum ve artık günde 1 çok karışık ve 7 devredilmiş angarya iş yapabiliyorum. Yani günde 4 iş yapıyorken artık 8 iş yapıyorum. Üretkenliğim iki katına çıktı! Fakat beyin kullandığım iş sayısı dörtte birine indi! Günlük yaptığım çok karışık iş sayısını artırarak beynimin üretkenliğini artırabilirim. Ama birincisi ortada o kadar fazla karışık iş yok, ikincisi de birçok işi karışıklığa göre değil önem sırasına göre önceliyoruz yani benim karışık işlerden önce angarya işleri bitirmem lazım, beyinle veya beyinsiz. Dolayısıyla biliminsanlarının tabiriyle yapay zekâ verimi arttırırken zihinsel borç yaratıyor. Kısa vadede sağladığı kolaylık karşılığında analitik düşünme yetimizi bizden alıyor. Tehlikenin farkında mısınız!? Benim gibi 30 yaşındaki bireylerin aptallaşması aşırı kritik değil çünkü biz beyin gelişimimizi tamamladık. Çocuklar tehlikede! Ödevini ChatGPT’ye yaptıran öğrenciler ödevini kendi kendine yapanlar gibi beyin jimnastiği yapamayacak ve beyin gelişimleri zarar görecek. Birçok sosyal medya kullanıcısı papağan gibi “Öğrencilerin ödevlerini yapay zekâya yaptırması öğrencilerin veya yapay zekânın suçu değil eğitim sisteminin suçu. Yapay zekâ eğitime entegre edilmeli” diyor. İyi de bu nasıl olacak? Ortada öğrencilerin hem yapay zekâ kullanıp hem de yazılan her sözcüğün üzerinde düşündüğümüz geleneksel sistemdeki gibi fayda sağlayabileceği sihirli bir çözüm yok! Bazı konuları öğrencilere öğretelim bazılarını ise yapay zekâya devredelim desek bu konulara nasıl karar vereceğiz? Ortada yapay zekânın altından kalkamadığı ilkokul-ortaokul seviyesinde konu yok! Bununla bağlantılı başka büyük bir problem de okumanın ortadan kalkması. Okuma alışkanlığı değil direkt okumak ortadan kalkıyor. Dizi sektörünün yükselişi, herkesin YouTuber olma sevdası ve son olarak TikTok’’taki beyin öldüren kısa videolarla beraber zevk için okumak büyük oranda rafa kalkmış durumda. Yapay zekâ bilgi amaçlı okumayı da kaldırıyor. Okumanın yerini özet okuyup (veya izleyip) yapay zekâya detayları sormak alacak. Bu her ne kadar bilgi edinmek için daha verimli olsa da aynı bu çalışmada görüldüğü gibi uzun metinlere odaklanıp okuduğunu anlayıp sorgulama yetimizi kaybettirecek bir durum. Ne yapmalı? Hayatımızı bu denli hızlı ve kayda değer düzeyde şekillendiren bu yeni teknolojilerin zararlarından daha yeni yeni haberdar oluyoruz ve elimizde net bir çözüm yok. Ben kişisel olarak “uyandıktan acıkana kadar kitap okunacak, satranç oynanacak” gibi basit çözümlerle başladım. Size de kendiniz ve çocuklarınız için önlem almanızı tavsiye ederim.