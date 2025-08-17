Yapay zekâ çağında psikolojik güvenlik

Geçenlerde bir dostumla otururken, o bana (benim de çok sık yaşadığım ve sizlerin de yaşadığına %99 emin olduğum) ilginç bir anısını anlattı: “Akşam biraz moralim bozuktu. Telefon elimdeydi, sosyal medyada dolaşıyordum. Birkaç dakika içinde önüme mutluluk artırıcı vitamin reklâmları çıktı. Ardından motivasyon videoları, sonrasında da ‘sana özel’ alışveriş önerileri. Bir baktım, sepetim dolmuş.” İkimiz de hikâyeyi eğlenceli bulduk, ama aslında bu hikâyenin ürkütücü bir tarafı vardı. Arkadaşımın ruh hâlini kim fark etmişti? Cevap önceki yazılarımda sıkça dile getirmeye çalıştığım gibi: tabi ki algoritmalar.

Bu küçük hikâye bize şunu hatırlatıyor: Yapay zekâ çağında sadece kişisel ve özel bilgilerimizi değil, zihnimizi de korumamız gerekiyor. İşte tam bu noktada “psikolojik güvenlik” kavramı devreye giriyor.

PSİKOLOJİK GÜVENLİK NEDİR?

Klasik anlamda “psikolojik güvenlik”, insanların fikirlerini rahatça ifade edebildiği, hata yapmaktan korkmadığı sosyal ortamları tanımlar (Edmondson, 2019). Ancak yapay zekâ çağında bu kavramın yeni bir boyutu var: algoritmaların bizi manipüle etmesine karşı zihinsel bağışıklık. Yani, düşüncelerimizin, duygularımızın ve kararlarımızın bizden habersiz yönlendirilmesini engelleyebilmek.

ALGORİTMALAR RUH HÂLİMİZİ NEREDEN BİLİYOR?

Bugün attığımız her dijital adım – bir “like”, bir arama, bir alışveriş – küçük veri kırıntıları bırakıyor. Yapay zekâ, bu kırıntıları birleştirerek ruh hâlimizi, ilgi alanlarımızı, hatta kırılgan noktalarımızı çıkarabiliyor.

Seçim dönemlerinde kullanıcıların önüne sürekli aynı görüşe uygun içerikler çıkarılması, politik kutuplaşmayı artırıyor (Bak-Coleman, 2021).

Yalnızlık duygusu yaşayan bireylere, “arkadaş gibi” davranan sohbet robotlarının pazarlanması, duygusal boşlukların ticari kazanca dönüştürülmesine yol açabiliyor (Ienca, 2023).

Online alışveriş sitelerinin kullanıcıyı, ruh hâline göre “kaçırılmayacak fırsatlar” ile ikna etmesi, bilinçaltı manipülasyona işaret ediyor (Zhong, 2023).

GÜNLÜK HAYATTAN SENARYOLAR

Bir pazar sabahı kahvenizi içerken haber sitelerinde dolaştığınızı hayal edin. Sürekli kaygı uyandıran başlıklarla karşılaşıyorsunuz: ekonomik kriz, savaş, felaket senaryoları… Gözünüz başka hiçbir şeyi görmüyor. Gün boyu içiniz sıkılıyor. Oysa başka bir kullanıcıya bambaşka haberler gösteriliyor. İşte algoritmalar, hangi ruh hâlini beslerse, siz de o duyguya doğru sürükleniyorsunuz.

Başka bir örnek: Çocuğunuz çevrim içi ders çalışırken, yan pencerede çıkan oyun reklamları dikkatini dağıtıyor. Yapay zekâ, çocuğun dikkat zayıflığını ölçmüş olabilir. Bu durumda, sadece ders değil, çocuğun zihinsel gelişimi de yönlendirilmiş oluyor.

ÇÖZÜM NEREDE?

Bireyler için:

Öncelikle farkındalık. “Bu içerik neden karşıma çıktı?” sorusunu sormak çok şey değiştirir. Tek kaynaktan beslenmemek. Haberleri ve fikirleri çeşitlendirmek zihinsel bağışıklığı güçlendirir.

Ekran orucu yapmak. Zaman zaman dijital dünyadan kopmak zihni tazeler.

Toplum için:

Okullarda sadece teknoloji kullanımı değil, dijital şüphecilik de öğretilmeli.

Medya okuryazarlığı kampanyaları, en az trafik eğitimi kadar önemli hale gelmeli.

Devletler ve kurumlar için:

Manipülatif içerikleri sınırlayan düzenlemeler yapılmalı. Avrupa Birliği bu konuda öncü adımlar atıyor (Floridi, 2023).

Algoritmaların şeffaflığı sağlanmalı. Bir kullanıcıya neden belli içeriklerin gösterildiği açıkça belirtilmeli.

BİLİM DÜNYASININ SÖYLEDİKLERİ

Edmondson (2019): Psikolojik güvenliği, bireylerin kendini özgürce ifade etmesiyle ilişkilendiriyor.

Zhong (2023): Yapay zekânın bilinçaltı manipülasyon potansiyelini tartışıyor.

Ienca (2023): Duygusal yapay zekânın etik risklerine dikkat çekiyor.

West ve ark. (2021): Yapay zekâ bağımlılığının karar süreçlerini zayıflattığını gösteriyor.

Bak-Coleman (2021): Algoritmaların toplumsal kutuplaşmayı beslediğini ortaya koyuyor.

Yapay zekâ hızla gelişiyor ve biz henüz bu değişime hazır değiliz. İnsan zihni binlerce yıllık evrimsel süreçlerle şekillenmişken, algoritmalar yalnızca birkaç on yılda hayatımıza nüfuz etti. Bu hız farkı, psikolojik güvenliği daha da kritik hale getiriyor.

Toplum olarak önümüzde iki yol var: ya bu teknolojilerin bizi sürüklediği duygusal dalgalara kapılacağız, ya da bilinçli politikalar ve eğitimle sağlam bir zihinsel bağışıklık geliştireceğiz. Şirketler de yalnızca ticari kazancı değil, kullanıcıların ruhsal bütünlüğünü gözeten tasarımlar yapmakla yükümlü. Çünkü insanın en değerli kaynağı, özgür iradesi ve bağımsız düşünme yeteneğidir.

SONUÇ: ASIL TEHLİKE NE?

Belki de asıl tehlike, yapay zekânın bizi “kandırması” değil. Daha sinsi olan, farkında bile olmadan bizi “biz” olmaktan uzaklaştırması. Eğer psikolojik güvenliği kaybedersek, kararlarımızın ne kadar bize ait olduğunu kim söyleyebilir?

Bugün zihnimizi korumak, özgürlüğümüzü korumak anlamına geliyor. Yapay zekâ çağında en kritik mesele, teknolojiyi reddetmek değil; onunla yaşarken kendimizi, düşünme biçimimizi ve seçimlerimizi koruyabilmek.