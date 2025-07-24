Yapay zekâ çağında yeni nesil belediyecilik

Gürkan AKGÜN*

“(...) etin demirle başa çıkamayacağını düşününce de büyük bir üzüntüye kapılıyordu. Gün gelecek makine işçiyi öldürecekti; daha şimdiden ücretleri on iki franktan dokuz franka düşmüştü.”

Emile Zola’nın 1877 yılında yayımladığı “Meyhane” adlı romanı; 19. yüzyıl Paris'inde işçi sınıfının yaşadığı sefaleti, yoksulluğu ve buna eşlik eden ahlaki çöküntüyü tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serer. Üç kuruş (frank) için saatlerce ter döküp çalışmak zorunda olan insanlar için tarihin bu dönemi, onları üretimin zincirlerinden koparacak ve mutlak bir işsizliğe, dolayısıyla yok oluşa itecek bir kırılma noktasıdır. Yukarıdaki alıntı da, işte bu gerçeklikle aniden yüzleşen demirci ustasının makineler karşısında zihninden geçenleri bize aktarıyor. Kendi yok oluşunun insanlığa fayda getirmesi umuduyla: “Bizim pabuçları dama atıyor değil mi? Ama belki bir gün herkesin iyiliğine yarar.” diyerek yüzünü geleceğe çeviriyor.

O tarihten günümüze, elbette muazzam gelişmeler yaşandı. Makineleşme, bilim ve teknikteki ilerlemeler; kol ve kafa emeği arasındaki ayrımı iyiden iyiye keskinleştirirken, geniş kitlelerin üretimden uzaklaşmasına, kimi mesleklerin yok olmasına, dolayısıyla işsizliğin de kalıcı bir sorun haline gelmesine yol açtı. Üretim yoğunluğunun tarihte hiç görülmedik biçimde artması ise maalesef adil paylaşım imkanları ile insanların daha az çalışıp çok daha fazla kazanabildiği, kendilerine çok daha fazla vakit ayırabildikleri bir dünyayı yaratmadı. Günümüzün bu ‘medeni’ dünyası; insanlığın ortak yarattığı devasa zenginliğe karşın eşitsizliğin ve adaletsizliğin korkunç boyutlara erişebildiği, kimi yerlerde yine üç kuruşa (dolara) saatlerce ter döken insanların emeği ile devam ediyor.

Şimdi yine tarihin önemli bir kırılma anındayız. Yapay zekanın artık üretimde karar alma mekanizmalarında dahi yer almaya başladığı bu dönemde, kimi mesleklerin giderek yok olacağı daha sık konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz yüzyılın hedef tahtası kol emeği iken artık kafa emeğine yönelik üretimde atfedilen roller ve işler de risk altında. Özellikle veri toplama, analiz etme, senaryolar ortaya koyarak uygulamaya geçirmeye dayalı çalışma alanlarında yapay zeka bir çoğumuzu işsiz bırakabilir. Ancak diğer bir taraftan da bu gelişmelerle uyumlanabilecek işgücü için de yepyeni çeşitlilikte iş ve meslek alanları oluşacaktır.

Yaşadığımız yüzyılın üretim biçimlerine ayak uyduracak bir işgücü için tarihin her döneminde olduğu gibi; eğitim şart. Türkiye'nin kentleşmeden sağlığa, adalet sisteminden ekonomi politikalarına kadar aklımıza gelebilecek her alanda kalıcı reformlara ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Ama bunların tümünün içerisinde eğitimde devrime ihtiyacı var. Anaokulundan üniversitelere kadar; herkes için eşit, nitelikli, bilimsel, özgürlükçü bir kamusal eğitim sistemi, bu toplumun geleceğini kurtaracak en büyük projedir. Son bir haftada dahi YKS sınavında 41 bin kişinin sıfır çektiği, LGS sınavında ortaya atılan şaibe iddialarından dolayı genel başarısızlığı daha konuşamadığımız bir düzen, gelecek nesillere bir yaşam hakkı tanıyamaz. Bugün geniş tanımıyla nüfusun %30’una denk gelen işsizlik, yarınlarda kırılgan ve krizlere açık ülke ekonomisinin iyiden iyiye baş edemeyeceği bir vakıa halini alır.

Bütün bu tablo içerisinde üzerinde durmak istediğim çok önemli bir husus daha var. Artık insan yaşamında eğitim süresinin belli bir zaman dilimine sıkıştığı, üniversite öğrenimi ve belki stajlar ile tüm hayatı idame ettirecek çalışma becerilerinin kazanıldığı, mesleğin öğrenildiği dönemi de geride bıraktık. Zaman çok hızlı, bilgi çok çabuk eskiyor ve eskiyenin üretim döngüsü içinde kendisine yer bulabilmesi giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla hayat boyu öğrenme süreci artık kaçınılmaz bir gerçek. Ancak işte tam da burası eşitsizliğin iyiden iyiye derinleştiği bir alan. Çünkü insan hayatının bu koca zaman dilimine yönelik eğitim alanı tamamen piyasaya terk edilmiş durumda. Dershaneler, kurslar, şirket eğitimleri, paralı üniversite programları veya ücreti mukabilinde internet yayınları. Parası olmayana burada da hayat yok. İşte bu derin boşluğu dolduracak, toplumsal eşitsizliği gidermek amacıyla imkan sağlayabilecek yegane kamusal aktör yerel yönetimler olabilir. Ve yerel yönetimlerin diğer yenilikçi alanlarının yanı sıra bu sorumlulukla da birlikte önümüzdeki dönemde güçlendirilip yapılandırılması gerekmektedir.

2019 yerel seçimlerinin adaylık sürecinde, Ekrem İmamoğlu'nun seçim beyannamesinde; “İş-Eğitim-İstihdam” politikalarının yer aldığı, o zamana kadar pek görülmemiş vaatler bulunuyordu. İşsizliğin kentteki en öncelikli sorunların başında geldiği tespitinden yola çıkarak, özellikle imkanı olmayanların, yoksul mahallelerde yaşayanların, gençlerin ve kadınların üretim süreçlerine katılabilmesi için birtakım yenilikçi mekanizmalar öneriliyordu. Çalışma yaşamının ihtiyacına yönelik hayat boyu eğitim imkanı sağlayan Enstitüler kurulacak ve Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş arayanlar istihdam olanakları ile buluşturulacaktı. O zamanlar kreşler, Kent Lokantaları, Halk Süt gibi toplumun gerçek ihtiyaçlarını görerek ortaya konmuş vaatlerle dalga geçmeye kalkanlar, tüm bu kurumsal önerilere karşı da; “Yahu belediyenin istihdamla ne işi olur, hükümet programı mı anlatıyorsunuz?” diyerek akılları sıra bunları projeden saymıyorlardı. Belediyeciliği imar-rant, beton-asfalttan ibaret görenler için başka bir vizyon beklentisi de hayalcilik olurdu zaten.

Aradan altı yıl geçti. Açılan Bölgesel İstihdam Ofisleri yüz binlerce insana iş buldu. İş yaşamı ile işgücünü buluşturan, İstanbul'un kalıcı kurumsal yapılarına döndü. Enstitü İstanbullar, çağın gereksinimlerine uygun, özellikle dezavantajlı kesimleri üretim zincirlerinlerine dahil edecek yapıda yüz binlerce kişiye kamusal eğitim olanağı sağladı. Tüm bu yapılar; işsizlere ücretsiz ulaşım hakkı gibi farklı dayanışmacı pratiklerle bütüncül bir sosyal politika inşasına dönüştü. İşin özü; İstanbul başardı! Şimdi Türkiye'nin de başarması için bu yeni nesil belediyeciliği kurumsallaştıracak bir merkezi iktidar programına ihtiyaç var.

Evet sevgili okuyucu;

19. yüzyılın Paris sokaklarında başlayan bu yazı, ne ara 21. yüzyılın İstanbul Belediyesi'nin koridorlarına geldi, inanın ben de anlamadım. Muhtemelen bir yapay zeka uygulamasına; “Bana bu konuda makale yaz.” diye komut verseydiniz olaylar hiç bu kadar dallanıp budaklanmazdı. Belki sizler de başlığı görünce bir sürü yeni teknolojik gelişmeden bahsedeceğimi sanmıştınız. Ama işte yapay olmayan zeka, politika yapmaktan vazgeçmiyor. Neyse, biz de demirci ustası gibi, pabucumuz dama atılana kadar yazmaya, üretmeye devam edelim. Belki bir gün herkesin iyiliğine yarar.

* Silivri Cezaevi 9 No’lu / C-64