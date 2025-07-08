Yapay Zekâ: İnsanlığın mütevazılığa dördüncü davet edilişi mi?

Erdal KOZAN - Sosyal Psikolog

Freud Fixation to Traumas -The Unconscious adlı eserinde bilim tarihi boyunca ortaya çıkmış büyük devrimlerin ortak bir teması olduğuna işaret eder. Bu devrimler insanın kendisine, dünyaya ve evrene dair tüm kibirli algısını yerle bir ederek insanlığı mütevazılığa davet etmiştir. Freud bilim tarihinde bu durumun 2 kez gerçekleştiğini belirtir.

Bunlardan ilki, insanlığın sınırlı bir evrenin merkezine yerleştirilmiş bir gezegenin üzerinde yaşadığını düşündüğü yıllarda Kopernik, Galileo ve Newton’ın yaptığı çalışmalara dayanır. Bu çalışmalar sınırlı bir evrenin merkezi sandığımız dünyanın aslında sonsuz bir evrenin ücra bir köşesinde küçük bir yıldızın minicik bir uydusu olduğunu göstermiştir.

İnsanlığın evrenin merkezinde olduğu düşüncesini yıkan bu bilimsel devrim Freud’a göre bilim tarafından insanlığa yapılmış bir mütevazılığa davettir. İkinci devrim ise Darwin’in çalışmalarıdır. Darwin insan soyunun kökeninin hayvanlar alemine uzandığını ilan ettiğinde, tanrının sureti olarak yaratıldığına inanan ve eşsiz olmakla gururlanan insan bir kez daha mütevazılığa davet edilmiştir. Bu tespitlerin ardından Freud kendi yarattığı bilimsel devrimden yani bilinçdışının keşfinden bahseder. Bilinçdışının keşfiyle birlikte insan bırakın evrenin ya da dünyanın sahibi olmayı, kendi evinin yani zihninin bile sahibi olmadığının farkına varmalıdır. Dolayısıyla, Freud insanlığı bizzat kendisinin üçüncü kez mütevazılığa davet ettiği ilan eder.

∗∗∗

Freud’un davetinin üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçti ve insanlık bu davete icabet etmedi. Aksine, tüm kibrimizle sığınabileceğimiz yeni bir liman bulduk, zekâ! İnsan sahip olduğu üst bilişsel mekanizmalar (dil, soyut düşünce, kültürel aktarım) sayesinde en eşsiz ve en yüksek zekâya sahip tür olduğunu düşünerek gezegene hükmetme ve evreni fethetme hayalinden hiç vazgeçmedi. Kibrini korumaya devam etti.

∗∗∗

Bugün geldiğimiz noktada ise, kendi yarattığımız bir zekâ türünün etkisi altına giriyoruz. Yapay zekânın bizi geride bırakma potansiyeli taşıması, insana dair eşsiz ve ayrıcalıklı olma mitini dördüncü kez yıkmaya hazırlanıyor. Dev teknoloji şirketlerinin geliştirdiği büyük dil modelleri, milyonlarca kitaptan, makaleden ve internet içeriğinden öğrenerek insanı bazen kendi kelimeleriyle bile alt edebiliyor. Bir şairin yazma tarzını taklit ediyor, bir hukukçunun argümanlarını düzenleyebiliyor, bir doktorun tanı koyma sürecini hızlandırabiliyor. Üstelik tüm bunları saniyeler içinde ve muazzam bir veri işleme kapasitesiyle gerçekleştiriyor. Yapay zekâ insanın üstün bilişsel yetilerine meydan okuyor.

Yapay zekâ çok kısa sürede muazzam bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bu hızla büyümeye ve gelişmeye devam ederse yakın tarihimizde ortaya çıkacak olası sonuçları üzerine düşünmek zorundayız. Bu konudaki görüşler iyimserlik ile kötümserlik arasındaki yelpazede şimdiden yerlerini almaya başladı. Nick Bostrom ünlü kitabı Süper Zekâ’da insan seviyesini aşan bir yapay zekânın, kontrol edilemez bir varoluşsal risk doğurabileceğini çarpıcı bir senaryo ile anlattı. Kağıt klips maksimizasyonu adını verdiği bu senaryoda dar bir hedefe odaklanmış olsa bile bir yapay zekânın insanlığı yok etmek için gerekli argümanlara ulaşabileceğini gösterdi. Buna göre, mümkün olduğu kadar çok kağıt klipsi üretmek için programlanmış bir yapay zekâ bu hedefe ulaşmak için tüm imkanları optimize edebilir. Daha fazla klips daha başarılı olduğu sonucunu doğurabilir. Böylece bu yapay zekâ bir yerden sonra gezegenin ve hatta evrenin tüm kaynaklarını kağıt klips üretmek için kullanmayı hedefleyebilir. Eğer başarılı olursa bu dar hedefin sonucu gezegenin ve hatta evrenin tükenmesi anlamına gelecektir. Ancak duruma daha iyimser yaklaşan düşünürler de mevcut. Ray Kurzweil bu devrimin karanlık değil, aydınlık bir gelecek vaat ettiğini savunuyor. Tekillik Yakın kitabında yapay zekâ insanın biyolojik varlığı ile entegre olabilirse bunun nihayetinde ölümsüzlüğe ve tanrısallığa ulaşabileceğimizi iddia ediyor. Ona göre yapay zekâ insanlığın doğal bir uzantısı, evrimin yeni bir basamağı. Bu olumlu senaryoda bile makinelerle birleşme fikri insandan geriye ne kadar kalacak sorusunu akıllara getiriyor.

∗∗∗

Tarih boyunca bilimin mütevazılığa davetlerini reddeden insanlığın önünde şimdi yeni bir soru duruyor. Kibrimizi korumak için yapay zekâya karşı direnecek miyiz? Kendimize sığınacak ve bize eşsiz olduğumuzu düşündürecek yeni limanlar mı arayacağız? Yoksa artık kibrimizden vazgeçip doğanın bir parçası olduğumuzu kabul ederek doğal gelişmelere uyumlu yeni bir insan tarifi mi yapacağız?

Tüm bu sorular hâlâ bir seçme şansımız olduğu inancına dayanıyor ama diğer taraftan bu kez bizi bekleyenin mütevazılığa davet değil zorunlu bir boyun eğiş olduğunu da düşünmek gerekiyor.