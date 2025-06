Yapay zekâ yazarların yerini mi alacak?

Tolga Mırmırık - Yazılım Uzmanı

Kısa cevap: Maalesef, evet, muhtemelen evet.

Biraz daha uzun cevap: Karışık bir durum mu? E, yani... Açıkçası, insanlar her zaman sanat yapacak ve birçoğu bundan para kazanıp kazanamayacağına bakmaksızın (ki Türkiye’ de özellikle yazarlığa yeni adım atan birisi fenomen vs değilse ilk kitabından para kazanması bir mucize) yapmaya devam edecek. Dahası, bazı çok şanslı ve/veya yetenekli ve/veya “torpilli” insanlar, ne olursa olsun sanatlarından başarılı bir kariyer çıkarmayı başaracak. Ama geri kalan “sıradan ölümlüler” için durum pek de iç açıcı görünmüyor şu an.

ÇOK DAHA UZUN BİR CEVAP

Bu “yapay zekâ bizi yerimizden edecek mi?” paniği ve sansasyonel tartışmaları içinde özel bir konumda yer alan “içerik üreticiler” son yıllarda ciddi tehdit altında görülüyor. Gelişmiş dil modellerinin ürettiği içerikler (grafikler, gerçekçi fotoğraflar, sosyal medya reklam yazıları, blog yazıları ve/veya kitap yazıları) oldukça başarılı. Sokaktaki vatandaşın bir yazıyı ya da grafik görüntüyü insan mı oluşturdu yoksa YZ mi oluşturdu konusunda yanılması büyük bir ihtimal. Sanatsal yapıtlar bugüne dek hiç olmadığı kadar tehdit altında (Tamam, bir de II. Dünya Savaşı’nda faşist Nazilerin yağmaladığı milyonlarca sanat eseri konusu var).

Bu yazıda iddia ettiğim sav, konunun sanat ile ilgili değil, tamamen ekonomik bir mesele olması: Dünyamızın hemen her köşesine nüfuz etmiş olan mevcut büyük dil modellerinin, yazarların şu anda üstlendiği içerik oluşturma görevini devralıp devralamayacağı sorusudur.

Büyük resimde, tahmini metin yazma, chatbot müşteri hizmetleri, arama sonuçlarında ilk sırada çıkan yapay zekâ tarafından oluşturulmuş yanıtlar veya birine bilgisayardan kitap özeti yazmasını istemek hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ve bu dijital ürünlerin herhangi biri, tartışmalı bir şekilde, kitaplar, makaleler, haberler veya senaryolar gibi uzun metinler üretebilir. Hem de siz daha bir “Merhaba” yazana kadar...

YAZARLARIN YERİNİ ALMASI TAM OLARAK NASIL GÖRÜNECEK?

Bitkin bir üniversite öğrencisinin, 19. yüzyıl Osmanlı tekstil işçileri arasındaki işçi hareketleri üzerine ödevini yapay zekâdan yazmasını istemesini hayal etmek kolay. Eğitimciler zaten her okul yılı yeni intihal trendleriyle mücadele etmeye yabancı değiller, değil mi? (Şimdi mücadele edecek “bir şey” buldukları için sevinçten havalara uçuyorlardır muhtemelen!)

Yüzeysel olarak bakıldığında, bir araştırmacının, arşivdeki tonla dosyayı özetleme gibi sıkıcı görevleri yapay zekâya ataması da mantıklı görünüyor. Yapay zekânın böyle bir görevi yerine getirebildiğini varsayarsak (ki neden yapamasın, o kadar donanım gücünü verdik ona), bu tür şeyler otomatik olarak gerçek hayattaki insanların işini kaybetmesine yol açmaz... Şimdilik.

Birçok yönden, yapay zekânın insanların hayatını kolaylaştırmak için yapabileceği tam olarak bu tür şeyler bunlar. Her öğrenci beynindeki bilgiyi hemen kelimelere dökemez. Her araştırmacının alanıyla ilgili dağlarca belgeyi elemek için zamanı veya kaynağı yoktur. Ama işlevsel olarak, bu örnekler ile birinin yapay zekâyı kullanarak komple bir makale, kitap veya TV şovu yazması arasında hiçbir fark yok. Bir editörün, yayıncının veya TV yöneticisinin yapması gereken tek şey, seçtiği yapay zekâ modeline yeterince spesifik bir komut vermek. Hatta, bazı yayın organları şimdiden tam olarak bunu yapıyor (Açık açık “işten atıyoruz” demiyorlar da “verimliliği artırıyoruz” falan diyorlar, siz anladınız).

Bu bir ekonomi sorusudur. Yapay zekâdan, kendinizin üretemeyeceği yazılı veya görsel içerik üretmesini istediğinizde, bir yazar veya görsel sanatçının yerine bir bilgisayar kullanıyorsunuz demektir. Yeterince kişi bunu yaptığında, bu durum, ana gelir kaynağı sanattan olmayanlar da dahil olmak üzere, tüm profesyonel yazarların ve sanatçıların geçim kaynaklarını etkilemeye başlayacaktır.

Şirketler bunu yaptığında ise, bu, yaratıcıların işleri için devasa bir kaymanın sinyalini veri (Kayma dediğime bakmayın, düpedüz uçurumdan aşağı yuvarlanma).

YAPAY ZEKÂ SANATI BERBAT!

Yapay zekânın şu anda üretebildiği şeylerin çoğunun ille de “çok iyi” olmadığı doğru olsa da aynı içeriği yaratmak için bir insanı işe almaktan önemli ölçüde “Daha Ucuz” ve “Daha Hızlı” olduğu gerçeğini göz ardı etmenin hiçbir yolu yok (Yazılım projesi tanrıları ne demiş: "İyi, hızlı, ucuz. İkisini seç"). Bir medya kuruluşu on yazar ve bir editör çalıştırıyorsa ve o bir editör zaten on yazarın tüm ürettiklerini okuyup düzeltmekten sorumluysa, o kuruluşun o yazarları kovup o bir editörden yapay zekâ tarafından yazılmış içeriği düzeltmesini istemesini ne durdurur? Hiçbir şey. (Patronun gözündeki ışıltıyı görüyor musunuz?)

Bu teorik bir korkutma hikâyesi ya da akademik ve deneysel bir öngörü de değil. Halihazırda yapılıyor. Futurism isimli bir teknoloji şirketi tarafından ortaya çıkarılan Sports Illustrated skandalı buna güzel bir örnek teşkil etmekte. Sports Illustrated gibi büyük bir yayının var olmayan “yazarlar”ın yazılarını web sitesinden yayımlaması büyük bir skandala yol açmış ve olay ortaya çıkınca da CEO’nun görevden alınması ile sonuçlanmıştır. Benzer şekilde sayısız küçük yayın organı da açıkça yazar alımını tamamen durdurup bunun yerine editörleri yapay zekâ tarafından yazılmış içeriği “eğitmeye” görevlendirmeye başlamış durumdadır (Umarım editörüme yol gösteriyor olmam).

LinkedIn, artık “İçerik taslağı oluşturma, yazma ve fikir üretme konusunda yapay zekâ araçlarını kullanma” veya “Stil kılavuzuna uyum içinde, yapay zekâ araçlarını test etme” gibi açıklamalar içeren editör iş ilanlarıyla kaynıyor. (Şimdi LinkedIn’de bir “yapay zekâ koçu” profili oluşturma zamanı!)

Şimdi gelin, bu yapay zekâ harikasının iş dünyasında nasıl “mucizeler” yarattığına bir göz atalım. Sahneye önce küçük firmalar çıkıyor: “Aaa, ne kadar da şirin ve sevimli bir yapay zekâ, bizim için bedavadan basın bülteni yazar mı acaba?” diye mırıldananlar... Ardından orta ölçekli “akıllı” şirketler geliyor: “Ana sayfamızı beleş makalelerle doldurup tıklanma rekorları kıralım, kim okuyacak sanki?” diyenler... Ve işte büyük balıklar sahnede, o “vizyoner” devler: Yazarları ve editörleri sadece yapay zekâyı “eğitmek” için işe alanlar! Yani diyorlar ki, “Ey cahil insanoğlu, gel bize son bildiklerini öğret ki, yerine senin çok daha ucuz bir kopyanı koyabilelim!” Peki, bu “gelişmiş” ve “inovatif” şirketlerin hepsinin ortak paydası ne dersiniz? Hazır olun, çünkü cevap sizi şok edecek kadar “insancıl”: Ceplerini doldurmak ve kâr hırsıyla gözleri dönmüş bir şekilde maliyetleri daha da kısmak! Ne kadar da şaşırtıcı, değil mi? İnsani değerler, emek hakkı falan mı dediniz? Aa, o konular “optimizasyon” listemizde biraz alt sıralarda kalmış sanırım! (Ne kadar da “insancıl” hedefler!)

Bunu neden her fırsatta bir ekonomi meselesi olarak beyninize kazımaya çalışıyorum, diye soracak olursanız... Cevabı basit: Tarih tekerrürden ibaret ve şirketlerin bu "yepyeni" teknolojiyi nasıl kullanacağına dair elimizde koca bir "daha önce yaşandı" albümü var. Ah, o sevgili minik kapitalizm! Yeni teknolojiler mi geldi? Harika! Hemen işçilerin hayatını kolaylaştıralım... Hadi canım! Kapitalizmde yenilik, işçinin “oh be” dediği an değil, patronun “acaba kimi kovabilirim?” diye gözlerinin parladığı ve bir tabloda yer alan işçi listesini yüksek maaş alandan düşük maaş alana doğru sıraladığı ve en tepede kalan %10’u “küçülme” sebebi ile işten çıkardığı andır. Eğer bir teknoloji, aynı ürünü daha kısa sürede üretme potansiyeli taşıyorsa, kapitalist aklın ilk düşündüğü şey daha az işçiyle ÇOK DAHA FAZLA ÜRÜN üretmektir. Çünkü neden olmasın ki? İşçinin nefes alması bile maliyet sonuçta! (Modern kölelik, ama daha “inovatif”.)

Bu 19. yüzyıl tekstil işçileri için doğruydu, 20. yüzyıl otomobil işçileri için doğruydu ve şimdi de 21. yüzyıl içerik ve sanat yaratıcıları için doğru.

Ama bu mantıklı, değil mi? Bir şirket neden kârını maksimize etmek istemesin ki? (İnsanları ezmek pahasına da olsa?)

Kapitalizm hakkında ne düşünürsünüz, bilemem. Belki de bir “gelişim modeli” falan sanıyorsunuzdur, kim bilir? Benim buradaki asıl misyonum, sizi kapitalizmin o kutsal kâr, büyüme ve tüketime dayalı yaşam takıntısının insan refahını paramparça ettiği konusunda "ikna etmek" değil. Zaten boşuna çaba olurdu. Ben sadece size hayatın (ve ekonominin) acımasız bir “tekrar eden döngüden” ibaret olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum.

Şimdi, mevcut “parlak” sistemimizde, kârı katlamak, işçi çalıştırmaktan çok ama çok daha öncelikli bir konu. Bu demek değil ki, yarın sabah işe gittiğinizde masanızda sizi bekleyen tek şey bir yapay zekâ robotu olacak (şimdilik!). Belki mevcut işlerinizde bir süre daha “lütfedilip” çalıştırılırsınız. Ama o “harika” yeni işler var ya, hani gelecekte “bolluk” getirecek dedikleri... Heh, işte onlar büyük olasılıkla hiçbir zaman yaratılmayacak. Tıpkı tüketim toplumunu beslemek için “sözde” dayanıklı tüketim malzemelerinin artık 7-8 yılda sizi yarı yolda bırakacak şekilde üretimlerinin yapılması konusu gibi. Eh, ne diyelim? Sonuçta, ister “ileri teknoloji sağ olsun” deyin, ister “küresel ekonomik koşullar” diye fısıldayın, işsiz kalmak her dilde aynı acıyla telaffuz edilir. Yani, sonuç olarak, “işsizsiniz” kardeşim, gerisi teferruat!

HEPİMİZİN BAŞINA GELECEK Mİ?

Bazı insanlar, kimsenin bir işe “borçlu” olmadığını, “Serbest İçerik Yazarı”nın kadim zamanlardan beri var olan ve korunması gereken kutsal bir meslek olmadığını söyleyen alaycı bir görüşe sahip olabilir. Zamanlar değişir! Endüstriler değişir! Büyüyün ve uyum sağlayın! Faydaları dezavantajlarından fazladır!

Sorun, bunların korunması gereken “özel” işler olması değil. Yazarlar her zaman yazacaklar, bunun karşılığında para alsalar da almasalar da. Bakın bize, makale yazarlarına. Kimse bize para ödemiyor ama biz yazmaya devam ediyoruz. Sorun şu ki, sanatçılar da öğretmenler ve tesisatçılar ya da plazada 8-17 çalışan beyaz yakalılar kadar işçilerdir (beyaz yaka da umarım bir gün işçi olduğunun farkına varacak ve karamelli kahveyi azaltacak). Toplumumuz da işçileri yeterince korumuyor veya bu tür devasa değişiklikler meydana geldiğinde anlamlı destek sağlamıyor (Ama bol bol “gelişime açık olun” diye gaz veriyorlar).

Yapay zekâya geçiş nedeniyle gelir veya kariyer kaybeden herkes için devlet destekli bir yeniden eğitim süreci de olmayacak (ki zaten eğitim sistemimizin durumu ortada). Bunu, bu yeni teknolojileri düzenlemeye sıfır ilgi göstermiş ardışık hükümet yönetimleriyle birleştirince, yazı yoluyla finansal olarak kendini geçindirmeye çalışan kimse için durum pek de parlak görünmüyor (Şimdi bol bol “kişisel markanızı oluşturun” diyecekler, hazırlıklı olun).

Bu da beni asıl soruya geri getiriyor...

YAPAY ZEKÂ YAZARLARIN YERİNİ ALACAK MI?

Eveeeet, muhtemelen evet (Kaçış yok).

Ama umut var, değil mi? Pozitif bir notla bitireceksin, değil mi?

Iıııı, şeyyyy...

Tamam, ABD’deki pamuk çırçırı mesela: yeni teknoloji ile; üretim kapasitesi arttı, köleler çok daha sıkı çalışmak zorunda kaldı. Bununla nasıl başa çıktılar peki? Şey-aa, İç Savaş! Pardon, bir daha deneyeyim...

Tamam, 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Bayramı’na zemin hazırlayan 1886 Haymarket olaylarında işçiler haklarını savunmak için ve 8 saatlik çalışma hakkını kazanmak için kitlesel eylemlere girişmiş… ve polis tarafından ateşli silahlar ile birçok kişinin hayatına mal olmuştur.

Bu örneği de pek sağlıklı düşünemedim sanırım.

Acaba Appalachia’daki kömür madencileri direnişleri iyi örnek olarak gelir mi içerik üreticileri direnişine? Yok, Batı Virginia ve Colorado gibi eyaletlerde 20. yüzyılın başlarında yaşanan grevler, çatışmalar ve katliamlar düpedüz "Kömür Savaşları" olarak anılmakta şimdilerde. Bu da iç açıcı bir örnek olmadı.

Peki ya ’70’li yıllardaki Türkiye işçi hareketleri? Yüce devletimizin organizasyondaki ufak tefek eksiklikleri sebebi ile minik anlaşmazlıklar ortaya çıkmış ve işçi haklarının yükselişlerini bastırmak isteyen, duygularını kontrol edemeyen birkaç kızgın genç yüzünden 34 kişi can vermişti sahi 1 Mayıs 1977’de. Sorumluları da büyük ihtimalle hâlâ aramızda.

Evet, burada umut bulmakta biraz zorlanıyorum. Sanırım her zaman devrim seçeneği var, değil mi? Başka seçenekler ne bilmiyorum açıkçası. Belki de hepimiz yapay zekâya teslim olup bol bol “beep boop” diyerek ortalıklarda geziniriz, kim bilir?

Şimdi yazım bitmişken sıra yazım kontrolü için sıklıkla kullandığım yapay zekâ uygulamasına gitmek ve bu yazıyı dil, anlam bütünlüğü, okunabilirlik, popülarite alanlarında bir elden geçirip yapay zekânın gerek gördüğü düzeltmelerini yapmak. Sevgili editörümü işsiz duruma düşürmeyeceğim. Söz!