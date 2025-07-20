Yapay zekâda etik tasarım mümkün mü?

TEKNOLOJİ GELİŞİYOR, SORUMLULUK ARTIYOR

Yapay zekâ (YZ), tıp, hukuk, ulaşım ve eğlence gibi birçok alanda karar alıcı rolünü üstlenmeye başladı. Ancak bir karar vericinin sadece verimli değil, aynı zamanda adil, şeffaf ve sorumlu olması gerekmekte. İşte bu noktada “etik tasarım” kavramı devreye giriyor. Yapay zekâ sistemlerinin etik ilkelere göre inşa edilmesi yalnızca ahlaki bir gereklilik değil; uzun vadeli toplumsal güvenin, kullanıcı kabulünün ve yasal uyumun da temelidir. Önceki yazımızda bahsi geçen “hesap verebilirlik” kavramı ile iç içe geçmiş bir durum ortaya çıkıyor.

ETİK TASARIM NEDİR?

Etik tasarım (Ethics by Design), bir yapay zekâ sisteminin yaşam döngüsünün her aşamasında—fikir aşamasından veri toplama, model geliştirme ve dağıtıma kadar—etik kaygıların dikkate alınmasıdır. Brey ve Dainow'a göre bu yaklaşım, Avrupa Komisyonu'nun da desteklediği sistematik bir metodolojidir (Brey & Dainow, 2023).

ETİK TASARIMIN TEMEL BİLEŞENLERİ

Adalet ve Tarafsızlık: Sistem, farklı topluluklar arasında eşit muamele sağlamalıdır. Eğitim verilerinde yer alan önyargılar temizlenmeli, model çıktıları demografik gruplara göre test edilmelidir.

Şeffaflık: Kullanıcıların algoritmanın nasıl çalıştığını anlayabilmesi için açıklanabilirlik (explainability) sağlanmalıdır. Kara kutu modeller yerine yorumlanabilir yapılar tercih edilmelidir.

Veri Gizliliği ve Güvenlik: Kişisel veriler sıkı kurallarla korunmalı ve kullanıcı rızası esas alınmalıdır (Sethy et al., 2023).

İzlenebilirlik ve Hesap Verebilirlik: AI sisteminin hatalı bir karar vermesi durumunda, bu hatanın kaynağı izlenebilir olmalı ve sorumluluk birimlere açıkça atanmalıdır.

İnsan-Merkezlilik: AI sistemleri insanları desteklemek için tasarlanmalı, onları dışlamamalıdır. Karar alma sürecinde son söz insanda kalmalıdır (Agerwala, 2024).

KÜRESEL UYGULAMALAR VE STANDARTLAR

Avrupa Birliği:

Yapay Zekâ Yasası (AI Act), risk tabanlı sınıflandırmayla etik tasarımı yasal zorunluluk haline getiriyor.

OECD ve UNESCO İlkeleri:

Güvenilir AI için evrensel değerler çerçevesi öneriliyor: insan haklarına saygı, güvenlik, hesap verebilirlik.

Kurumsal Rehberler:

Google, Microsoft gibi şirketler “AI Etiği Komiteleri” kurarak tasarım sürecine etik denetim mekanizmaları entegre ediyor (Mana et al., 2023).

BİLİMSEL KATKILAR NE DİYOR?

1. Brey & Dainow, 2023

“Etik Tasarım” metodolojisi, Avrupa düzeyinde kabul gören sistematik bir yaklaşım sunuyor.

2. Mana et al., 2023

Güvenilir AI için tasarım yaşam döngüsüne etik değerlerin entegre edilmesi gerekiyor.

3. Agerwala, 2024

AI sistemleri sadece teknik değil, sosyo-kültürel etkiler dikkate alınarak multidisipliner şekilde inşa edilmeli.

ZORLUKLAR VE AÇIK SORULAR

Etik ilkeler evrensel mi yoksa kültüre göre değişir mi?

Etik kurallar hızlı inovasyonu yavaşlatır mı?

Kararlarını “etik” diye sunan AI sistemleri, aslında kimin değerlerini yansıtıyor?

Bu sorular, gelecekte hem felsefecilerin hem mühendislerin birlikte yanıt arayacağı alanlar olacaktır.

SONUÇ

Etik, yapay zekânın yan ürünü değil; temel yapı taşı olmalıdır. Sistemleri sadece akıllı değil, sorumlu ve insan onuruna saygılı tasarlamak, gelecekte toplumla barışık teknolojiler yaratmanın ön koşuludur. Etik tasarım, teknolojiye olan güveni koruyacak köprüdür. Bu köprüyü yararımızı da gözeterek yapabilmek hepimize bağlı gibi. Sanırım insanlık tarihinde ilk defa toplumsal ve sınıfsal farkların dışına çıkıp hepimizin “bir” olması zorunda olduğu bir çağa giriyoruz ve öğretilerimiz bize hiç de güven vermiyor…

İyi haftalar.