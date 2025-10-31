Yapay zekanın altına hücumu: Sınıf savaşında yeni bir cephe

Sophie BANDARKAR

Yapay zekâ yükselişinin arkasındaki teknoloji devleri, batamayacak kadar büyük hâle geldi ve bu güçlerini işçilere karşı bir saldırı başlatmak için kullanıyor.

Resmî işsizlik oranı düşük görünse de Amerika’nın işgücü piyasası durgun seyrediyor. Ücret artışı yavaşladı, yeni iş yaratma hızı zayıfladı ve işgücüne katılım düşüyor. Özellikle teknoloji sektöründe olmak üzere beyaz yaka istihdamı, 2022’deki zirveye kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Bu düşüş küçük görünebilir; ancak 2008 ve 2020 durgunlukları da benzer oranlarla başlamıştı. Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar geçen yıla göre yüzde 36 arttı. 2022’de girişimlerdeki küçülme olarak başlayan dalga, artık Microsoft, Google, Salesforce ve Meta gibi daha büyük ve yüksek profilli şirketlere de yayılmış durumda.

OTOMASYON BASKISI MI, MALİYET KESİNTİSİ Mİ

Yaygın açıklamalar bu kesintileri yapay zekânın (YZ) yükselişiyle ilişkilendiriyor. “Üretken YZ”, önceden belirlenmiş talimatlar olmadan, çok büyük veri kümeleri arasında ilişkiler kurarak görüntü, metin ya da tahmin üreten bir makine öğrenmesi türü. Toplumu dönüştürebilecek “yıkıcı” bir güç olarak sunuluyor. Anthropic’in CEO’su “Artık lafı eğip bükmeyi bırakalım” diyerek YZ’nin “önümüzdeki beş yılda başlangıç düzeyi beyaz yaka işlerin yarısını ortadan kaldırabileceğini ve işsizliği yüzde 10-20 aralığına sıçratabileceğini” iddia ediyor.

Bu tür felaket senaryolarına şüpheyle yaklaşmak için nedenler var. Yale Budget Lab’in yeni çalışması, “Üretken YZ’nin bugünkü işgücü piyasası üzerindeki etkilerine dair kaygılar yaygın olsa da, veriler bunun büyük ölçüde spekülatif kaldığını gösteriyor” diyor. Benzer biçimde Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, bu teknolojinin ekonomide “devrimsel etkiler” yaratacağına dair kanıt görmediğini belirtiyor.

YZ’nin ABD’nin GSYH büyümesini ikiye katlayacağı iddialarına karşı çıkan Acemoğlu, önümüzdeki on yıl için yalnızca yüzde 1,5 düzeyinde mütevazı bir katkı öngörüyor ve verimlilik üzerindeki etkinin çok sınırlı olacağını vurguluyor. Diğer ekonomistler de YZ’nin uygulandığı ortamlarda bile ekonomik etkinin şimdilik sınırlı kaldığını saptıyor.

İkinci en yaygın açıklama, dikkati Silikon Vadisi’nden Washington’a çeviriyor. Büyük Durgunluk sonrasında merkez bankaları faizleri son derece düşük tuttu; bu dönem daha sonra “sıfıra yakın faiz oranları dönemi (ZIRP)” olarak adlandırıldı ve 2021’e kadar sürdü.

2008-2021 yılları arasında ucuz kredi, şirketlerin borçlanmasına, büyümesine ve daha riskli yatırımları finanse etmesine olanak tanıdı. Ancak 2022’de faizler yükselmeye başlayınca, aşırı borçlu şirketlerin borç servisi maliyetleri arttı ve harcamaları kısmak zorunda kaldılar.

Bu anlatının bir doğruluk payı var. Örneğin Oracle, yapay zekâ yarışına geç katıldı ve bugün 95 milyar dolar uzun vadeli borç taşıyor. Yaptığı yatırımları haklı çıkarabilmesi için 2030’a kadar yıllık gelirini 300 milyar doların üzerine çıkarması gerekiyor. Mali hedef baskısı artarken şirket, eylül ayında 3 bin çalışanını işten çıkardı. Yine de Oracle gibi borçla büyüyen bazı şirketler zorlansa da bu, sektörün geneline işaret etmiyor; en iyi ihtimalle tablonun yalnızca bir kısmını açıklıyor.

Goldman Sachs’a göre YZ bağlantılı şirketler 2025’te 141 milyar dolar tutarında yeni şirket borcu (tahvil/bono) ihraç etti. Bloomberg’e göre ise eylül sonu itibarıyla ABD’li teknoloji şirketleri tahvil piyasalarından 157 milyar dolar daha fon sağladı, bu da geçen yıla göre yüzde 70’lik bir artış anlamına geliyor. Rakamlar etkileyici olsa da, yine de bu yıl için öngörülen yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık toplam YZ harcamasının küçük bir bölümü.

BATAMAYACAK KADAR BÜYÜK

Yapay zekâya yönelik harcamaların çoğu, borç yükü altındaki start-up’lardan değil; Meta, Microsoft ve Amazon gibi nakit zengini devlerden geliyor. Bu şirketlerin borçluluk oranı düşük, nakit rezervleri yüksek ve ucuz, yüksek nitelikli krediye kolay erişimleri var.

Örneğin Good AI Capital’in kurucusu Darwin Ling, Meta’nın YZ altyapısı ve işe alımlarına 14,3 milyar dolar yatırım yaptığını ve yakın zamanda iki yeni veri merkezi kuracağını yazıyor. Bu tesisler, büyük ölçekli modelleri çalıştırmak için toplam 6 gigawatt (GW) güç sağlayacak. Karşılaştırma için: 1 GW, küçük bir ABD eyaletinin yıllık enerji tüketimine yaklaşık olarak eşdeğerdir.

Bu yatırımı finanse etmek için Meta, 26 milyar dolar borç ve 3 milyar dolar özsermayeyi birleştirecek; bu, tarihin en büyük özel sermaye işlemi anlamına geliyor. Borç, Meta’nın bilançosunda doğrudan görünmeyecek; bunun yerine özel amaçlı bir şirket (SPV) üzerinden yapılandırılacak ve Meta altyapıyı geri kiralayacak. Bu model, hiper ölçekli (hyperscaler) projelere yatırım yapmak isteyen diğer şirketler için bir finansal yol haritası olarak kurgulanıyor.

Bu tablo, YZ ekonomisinin çekirdeğindeki dairesel finansman mantığını yansıtıyor: Şirketler aynı anda yatırımcı, müşteri ve alacaklı konumunda. Oracle, Nvidia, CoreWeave ve SoftBank gibi aynı dar grup, birbirleriyle 1 trilyon dolar büyüklüğünde YZ anlaşmaları yapıyor. Getiriler, verimlilik artışından ziyade erişim haklarının mülkleştirilmesinden doğuyor; yani başkalarının bağımlı olduğu platformların, verilerin ve altyapıların sahipliğinden. Sonuçta, sistem yatırımcıları giderek kendi kendini besleyen ve batamayacak kadar büyük hâle gelecek biçimde yapılandırılıyor.

Ya da The Economist’in açıkça ifade ettiği gibi: “Her şeyden önce, bugün yapılan harcamaların önemli bir kısmı boşa gidebilir. İyi haber şu ki, bugünkü finansal sistem muhtemelen bu darbeyi kaldırabilir.” Bunun nedeni, kredi sağlayanların mevduat sahipleri değil, zengin bireyler ve kurumlar tarafından finanse edilen özel piyasa fonları olmasıdır. Ayrıca, yapay zekâ girişimleri de yüksek sermayeli risk fonları ve devlet varlık fonları tarafından desteklenmektedir; bu kuruluşlar, oluşabilecek zararları kolaylıkla karşılayabilecek mali güce sahiptir.

SERMAYE İLE CANLI EMEK ARASINDAKİ GERİLİM

Finansal açıdan güçlü bir konumda olmasına rağmen Meta, bu hafta çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkaracağını duyurdu. Gerekçe: “önemsiz ekipleri küçültmek” ve “yapay zekâyı geliştirmeye odaklanmak”. Ancak bu işten çıkarmalar, diğer pek çok teknoloji şirketindeki gibi, ne finansal zorluklardan ne de gerçek bir otomasyon baskısından kaynaklanıyor; sözleşmeleri yeniden düzenlemek ve emeğin pazarlık gücünü zayıflatmak amacıyla alınmış stratejik kararlar. Meta bu kesintileri yapabiliyor; çünkü olağanüstü ekonomik ve siyasi gücü onu piyasa ve toplumsal denetim mekanizmalarından yalıtıyor ve şirkete çalışanları üzerinde yeni bir birikim rejimi dayatma olanağı tanıyor.

Şirketler “teknolojik kaçınılmazlık” söylemini kullanarak YZ patlamasını sosyal sözleşmeyi yeniden yazmanın aracı hâline getiriyor. Çalışanları işten çıkarıyor, daha düşük ücretlerle yeniden işe alıyor, işyükünü artırıyor ve güvencesizliği normalleştiriyor. Kısacası bunlar, teknik zorunluluk gibi sunulan siyasi tercihlerdir; YZ işten çıkarmaların nedeni değil, bahanesidir.

Sermayenin teknolojik itkisinin etkisiyle güvencesizleşen ya da gereksiz hâle getirilen beyaz yaka çalışanların artan payı, yeni bir yedek işgücü nüfusu yaratıyor. Ücretleri aşağı çekmek ve güvencesizliği kalıcılaştırmak için kullanılan, harcanabilir ve aşağı yönlü hareket eden bir işçi havuzu. Bu insanlar kapitalizmin dışında değil; tam tersine onun yeniden üretiminin bir parçası.

İşçilerin “yeniden beceri kazanması (reskill)” ya da “geride kalmayı göze alması gerektiği” yönündeki yaygın çağrılar, emeğe yönelik saldırıları ahlaki ve ideolojik açıdan meşrulaştırıyor. Ancak YZ odaklı yeniden yapılanmanın etkileri, işlerini kaybetmeyecek olan çoğu çalışan tarafından da hissedilecek. Çünkü teknolojik ilerleme adı altında yapılan yönetsel yeniden örgütlenme, çalışanlar üzerinde daha kısa sürede daha fazla iş yapma, yeni görevler üstlenme ya da işten çıkarılanların iş yükünü devralma baskısı yaratıyor, hem de aynı ücretle.

İşçilerden daha fazla değer elde etmeyi hedefleyen bu baskıya karşı, sendikaların bu yeniden yapılanma biçimlerine meydan okumaya istekli olması gerekiyor. Bu da ücretlendirme, iş güvencesi, veri hakları ve çalışma koşulları etrafında örgütlenmek anlamına geliyor. Bu tür mücadeleler halihazırda sürüyor, yapay zekâ uygulamalarından etkilenen işçiler adına toplu pazarlık yürüten sendikalar tarafından başlatılmış durumda.

Yine de bu mücadeleyi tek başına emek kazanamaz. YZ ekonomisindeki mülkleştirme süreci, yalnızca özel tekelci şirketler tarafından değil, aynı zamanda bu şirketleri teşvikler, gevşek düzenlemeler ve siyasi nüfuz aracılığıyla destekleyen devlet tarafından da sürdürülüyor. Büyük Teknoloji’ye karşı koymak, insan zekâsının ürünlerinin nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı üzerinde demokratik denetimi yeniden tesis etmeyi hedefleyen siyasi bir proje gerektiriyor.

Karl Marx’ın sözleriyle, “Sermaye, canlı emeği emerek hayatta kalan ve ne kadar fazla canlı emek emerse o kadar uzun yaşayan ölü emektir.”

Çeviren: Kıvanç Eliaçık

Kaynak: https://jacobin.com/2025/10/artificial-intelligence-big-tech-labor