Yapay zekânın rekor enerji talebi

Geoff DEMBICKI

Kanada’nın batısındaki Amerikan yerlisi bölgelerindeki Coastal GasLink boru hattının ve Teksas’taki başarısız Keystone XL petrollü kum boru hattının arkasındaki Kanadalı TC Energy şirketi, fosil yakıtlar için yeni ve büyüyen bir fırsat görüyor: Yapay zekâ.

Amazon, Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji firmaları, yapay zekânın hesaplama gücünü sağlayan veri merkezleri için uluslararası bir ağ kuruyor. ChatGPT sorgulamaları Google aramalarına kıyasla 10 kat daha fazla enerji harcadığı, bu merkezler devasa boyutta elektrik gerektirdiği için de TC Energy şimdi yapay zekânın gaaz taleplerinin “rekor seviyelere” çıkardığını iddia ediyor.

Yapay zekânın ihtiyaç duyduğu elektrik miktarının fosil yakıta hücumu getireceği ise daha kesin değil. Amazon ve diğer bazı şirketler veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanacaklarını taahhüt etti.

Ancak TC Energy şirketi hâlihazırda Amazon Web Hizmetleri’nin bir müşterisi, Seattle merkezli şirketin yapay zekâsı ile gaz ve yakıt işlerinin modernizasyonunu sağlıyor. Yapay zekânın çevresel tehdidiyle ilgili raporlar yayımlayan sivil toplum kuruluşu Public Citizen’in enerji programı direktörü Tyson Slocum, eğer Amazon ve diğer teknoloji firmalarının veri merkezleri enerjisini gazdan tedarik etmeye başlarsa o zaman bu şirketlerin iklim krizini hızlandırmakta “devasa bir sorumluluğu” olacağını söyledi.

“Fosil yakıt sektörü kadar büyük teknoloji şirketleri de sorumlu tutulmalı” dedi.

Amazon sözcüsü Scott LaBelle yazdığı açıklamada “Yüzümüzü ileriye dönerek, güneş ve rüzgâr enerjisine yatırım yapmaya devam ederken, faaliyetlerimiz için gerekli enerji için nükleer enerjiye de yatırım yapıyoruz” dedi.

YENİLENME VAADİ

Google, Microsoft ve Meta 2030’a gelindiğinde sıfır karbon hedefini gerçekleştirmeyi vaat ediyor, bu hedefin de veri merkezlerini büyük oranda yenilenebilir enerji ile tedarik ederek başarılabileceğini söylüyorlar. Amazon için bu hedef 2040’ta gerçekleştirilebilir. Ancak veri merkezleri hızla artmaya devam ediyor- ABD’de 2021’de 2,700’den 2024’te 5,300’e çıktı ve rüzgâr, güneş ya da diğer yenilenebilir enerji türlerinin sağlayabileceğinin çok üzerinde enerji gerektiriyor.

Mayıs ayında yayımlanan Goldman Sachs analizi, hâlâ ABD ve Avrupa’nın çoğunda elektrik tedarikinin gaz ve kömürle sağlandığı düşünüldüğünde veri merkezlerinin küresel karbon emiliminin 2022 ve 2030 arasında iki katına çıkabileceğine işaret ediyor.

Tüm bunların son derece olumsuz sonuçlar getireceği tartışılıyor, teknoloji şirketleri iklim değişikliğini gaz şirketlerine daha fazla doğal gaz üretebilmeleri için gerekli teçhizatları sağlayarak çözeceklerini böylece de veri merkezleri için gerekli enerjiyi bu şekilde tedarik edeceklerini vaat ediyorlar. Veri merkezlerinin elektrik talebindeki artış, daha fazla enerji üretimi için piyasa teşviğini artıracak.

Kaynak: mronline.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ