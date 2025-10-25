Yapay zekâya bellek dersek, doğal zekâ anlamdır

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak, Tevfik Uyar ile "Teknoloji, Yapay Zekâ ve Gelecek" üzerine konuştu.

Bilim-teknoloji ilişkisinden başlayalım. Bu ilişkiyi değerlendirdirdiğimizde günümüzü farklılaştıran ana gelişmeler nelerdir?

Artık teknolojinin lokomotifi “yapay zekâdır” gibi bir önkabulle başlayabiliriz. Ve sanırım teknoloji, daha önce hiç olmadığı kadar dizginlerini bilimden kurtarmış (!) durumda. Çünkü artık teknolojik ilerleme büyük ölçüde “sanal” bir sahada gerçekleşiyor.

Geçmişte teknolojik gelişmeler, genellikle temel bilimlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkardı: Modernite boyunca teknoloji, bilimin işlevsel bir uzantısıydı; şimdi ise bilimi tersine besleyen bir güç haline geldi. Yapay zekâ yalnızca verileri işleyen bir araç değil, olasılıkları keşfeden yeni bir epistemik aktör. Artık insan aklının keşfetmediği, insan eylemliliğinin giderek azaldığı, makinenin “bulduğu” bilgiler çağındayız…

Bu durum hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir kırılma: Bilgi üretimi artık yalnızca “doğayı anlamak” değil, aynı zamanda “gerçekliği simüle etmek” anlamına geliyor. Hatta belki de olmayan gerçekliği “yaratmak”...

Bu yüzden günümüzü farklılaştıran şey, artık bilimin teknolojiyi değil, teknolojinin bilimi hızlandırmasıdır.

Tevfik Uyar

Beş yaşındaki çocuklarla yapılan bir felsefe etkinliğinde doğal zekâ ile yapay zekâ arasındaki fark tartışılıyor. Çocuklardan birinin yanıtı şu: Doğal zekâ unutur, ama yapay zekâ unutmaz. Size göre ikisi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Doğal zekânın unutması gerekir. Unutabilmeliyiz ki hataları affedelim, kötü anıların etkisinden kurtulalım, önyargılarımızı bırakalım ve yanlış bilgilerin yerine yenilerini koyabilelim. Eğer zekâyı olduğu şey yapan bu “kusurlar”sa, belki de bu yüzden yapay zekâ bize tam olarak bir zekâ gibi görünmüyor olabilir.

Yapay zekâ her şeyi saklar ama hiçbir şeyi önem sırasına koymaz. İşte bu fark, kişiliğin — dolayısıyla var olmanın, hatta belki de bilincin — ta kendisidir. Eğer yapay zekâya bellek dersek, doğal zekâya anlam deriz.

Öte yandan, eğer öğrenmeyi, örüntü tanımayı ve hataları düzeltmeyi zekânın ölçütü sayıyorsak, yapay zekâ bunların hepsini yapabilir. Daha da ileri gidip, David Chalmers’ın öncülük ettiği bilgi işlemsel işlevcilik akımının savunduğu gibi, duygunun, sezginin ve amacın da bu bilişsel süreçlerden türediğini varsayarsak, “doğal” ya da “yapay” ayrımı anlamını yitirir.

O zaman o küçük çocuğun müthiş epistemolojik sezgisi, yapay zekâyı “dimağı çok kuvvetli bir başka zekâ”ya dönüştürür. Şimdilik bize hikâyeler anlatamıyor olsa da — belki de şimdilik sadece kendi hikâyesini yazıyor.

Kaldı ki bizler de unutmamayı ona devretmiş durumdayız: bilmediğimiz ya da hatırlayamadığımız bir şeyi öğrenmek için telefonlarımızı çıkarıp Google’a soruyor, notlarımızı tarıyoruz. Yani aslında biz de artık “unutmayan zekâ”nın bir parçasıyız.

Modern dönemin belki de en önemli özelliklerinden biri insana bir öznellik, özerklik ve eylemlilik atfetmesi. Eylemliliğimizin bir kısmını yapay zekâya bırakmak insanı ve toplumu sizce nasıl etkiler?

Bizi insan olmaktan çıkarma riski olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda Fermi Paradoksu’na getirilen bir açıklama olarak da okudum: Belki her zeki tür, sonunda yapay zekâyı icat eder; sorun çözmeyi ona devreder; amaç duygusunu kaybeder ve sahneden çekilir. Evrenin sessizliği, “eylemlilik kaybı”ndan kaynaklanıyor olamaz mı? Bugün insanlığın önündeki asıl sınav, zekâyı devretmek değil, amacı devretmemektir.

Bence eylemlilik ortadan kalktığında Dünya insan nüfusunu taşıyamayacak hale gelecektir. Bu sebeple savaşların da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. En iyi ihtimal bile uzak gelecekte Asimov’un Solaria’sı gibi, emirlerindeki robotlarla yer altında yaşayan, birbirleriyle fiziksel temastan kaçınan insanların geriye kalması.

Elbette bu tür tahminleri ekonomist tahmini gibi görmek lazım. Bir noktada insanlık bunun farkına varıp farklı bir yol tercih edecektir. O zaman neyin sentezini göreceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya da meteorolojik tahminler gibi, kaotik bir düzene baktığımızı kabul etmeliyiz.

Nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Örneğin Marx kapitalist toplum varlığını sürdürdüğü sürece sömürülenlerle egemenler arasında sürekli bir mücadele ve savaş öngörüyordu. Teknolojik ilerleme böyle bir savaşı derinleştirebilir mi?

Yapay zekâyla birlikte gerçeğin kontrolü tamamen “yapay zekâ tröstlerinin” eline geçme riskine sahip. Sosyal medya zaten sınırları olmayan bir kahvehane haline geldi; şimdi bu kahveye, herkesin sözüne itibar ettiği bir “mahalle ağabeyi” ekledik. Grok bir hakikate “yalan” derse ne olacak?

Bu durum yalnızca bilgi kirliliği değil, hakikat tekelleşmesi sorunudur. Artık doğruluk, algoritmaların eğitildiği verisetlerinin ideolojisine bağlı. Hatta ince ayara... Musk ile iyi ilişkilere sahipseniz, istemediğiniz hesaplar engellenebiliyorsa, yapay zekâ “kimin istenmeyeceğine” de karar verebilir. “Yapay zekâ yanılgısı” teknik bir mesele değil, iktidarın ve egemenliğin manüpilatif türden başka bir sürümü olma potansiyeli taşıyor.

Marx’ın öngördüğü sınıf çatışması artık anlam üretim araçları üzerinden yaşanabilir. Basını elinde tutanın gerçeği belirleyebilmesi gibi, artık hangi yapay zekâ etkiliyse, gerçeği de o tanımlayıp yönetecek. Yapay zekânın bugünkü hali, bu mücadelenin merkezinde. Bu da teknolojik ilerlemenin sömürüyü derinleştirebileceği fikrini fazlasıyla ikna edici kılıyor.

Yapay zekâ giderek tanrısal vasıflara kavuşuyor. Bir gün iklim krizini çözecek ve insanlar ona sınırsız güven duyacaklar. Ondan sonra her ne karar alırsa “bir bildiği varmış” denecek. Bu da bizi, teknoloji şirketlerinin maddi, manevi ve hatta uhrevi gerçeği belirlediğini iddia ettiği bir geleceğe götürür.

Ben buna teknokratik teokrasi adını verdim. Ve umarım haksız çıkarım.