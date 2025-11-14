Yapı güvenliğinin çözümü denetim

İlayda SORKU

Balıkesir’de son günlerde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler can kaybına yol açmadı ancak bir kez daha yapı güvenliği sorununu gündeme taşıdı. Art arda yaşanan bu sarsıntılar, mühendislik hizmeti almamış milyonlarca yapının, işlemeyen denetim zincirinin ve yıllardır ötelenen kentsel dönüşüm politikalarının yeniden tartışılmasına yol açtı. Yapı güvenliğinden kentsel dönüşüm uygulamalarına, yurttaşların bireysel sorumluluklarından devletin denetim yükümlülüğüne kadar tüm boyutlarıyla ele almak için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak ile konuştuk.

Türkiye’de orta ölçekte bir sarsıntıyla bile birçok binada ağır hasar gözlemleniyor. Bu hasar temel olarak hangi mühendislik ve denetim sorunlarını işaret ediyor bize?

Yapı stoğumuz, ne yazık ki kentlerimizin çoğunda oldukça yaşlı. 1999 depremini genellikle bir milat olarak kabul ediyoruz; çünkü o tarihten sonra hazır beton kullanımı ve parsel bazında zemin etütleri zorunlu hale geldi, ardından yapı denetim sistemi aşamalı olarak uygulandı. 1999 öncesi bu uygulamalar yoktu. Bugün ideal koşullara ulaşamadık; yapı üretim süreçlerinde hâlâ eksikler, özellikle denetimde açıklar var. 1999 öncesi yapıların oranı İzmir’de yaklaşık yüzde 40 civarında. Bu, tüm binaların riskli olduğu anlamına gelmez; dayanıklılık büyük ölçüde projeyi hazırlayan ve uygulayan kişilerin teknik beceri ve etik değerine bağlıdır. Orta şiddette bir depremde bile binaların hasar görmesinin başlıca nedenleri; yetersiz statik tasarım, düşük kaliteli malzeme ve yapısal müdahalelerdir. Bunun üstesinden gelebilmek için sürekli denetim sistemi şarttır. Örneğin yakın zamanda bir parfüm üretim tesisinde yangın çıktı ve tesisin ruhsatının olmadığı, belediye kayıtlarında sadece bir arsa olarak görüldüğü ortaya çıktı. Bu, hiç kimsenin binayı kontrol etmediğini gösteriyor.

DÜZELTMESİ GEREKEN DEVLETİN TA KENDİSİ

İMO yıllardır uyarı yapıyor, mühendislik hizmeti almamış yapılara ilişkin. Bu sorun neden çözülemiyor?

Aslında yasal düzenlemeye ihtiyaç olan bir konu bu, kesinlikle. Müteahhitlik sistemine bakıyorsunuz; geçici müteahhitlik belgesi var. Mesleğiniz ne olursa olsun “Ben burada yapı yapacağım” diyebiliyorsunuz. Müteahhit, işin finansal sürecini takip eden kişi aslında. Bu sebeple biraz masum görülüyor, bakkal açmak gibi bakılıyor konuya. Ama değil; çünkü malzeme temininden, proje tasarımına, yapı denetim finansmanına kadar süreç müteahhit üzerinden yürütülüyor. Müteahhit, yapı denetimden kendisini sağlıklı denetlemesini bekliyor; ilişki bu kadar finansal örülünce sorunların ortaya çıkması güçleşiyor. Büyük AVM veya yüksek katlı binalarda bu sorun daha az, çünkü işin ölçeği farklı. Ama mahalle arası konutlarda metrekare sınırları ve parselasyon şekilleri düzgün bina üretimini engelliyor. Adım atması gereken kişi kim? Devletin ta kendisi. Bunu yasal düzenlemelerle süreçlerin ciddiyetini iyileştirerek düzeltmesi gereken kişi devletin ta kendisi.

İzmir’de uzun zamandır sürdürdüğünüz yapı stok çalışması var. Gelinen aşama hakkında bilgi verir misiniz?

2020 sonunda başlayan süreçte, Bayraklı ve Bornova’da yaklaşık 100 bin binanın taramasını tamamladık. Bu ön tarama, adeta ilk muayene gibi; detaylı proje kontrolü de içeriyor. En öncelikli listede yüksek riskli binalar yer alıyor. Binaları “riskli” olarak tanımlamak için mevzuatta öngörülen tüm tetkiklerin yapılması gerekiyor: karot numunesi, zemin etüdü vb. Böylece bina bazında performans analizi ortaya konuyor. Şu an Bayraklı ve Bornova’daki süreç devam ediyor. Karşıyaka’da 22 bin binanın taramasına başladık; saha çalışmaları ilerledi, proje kontrolleri önümüzdeki ay başlayacak ve benzer şekilde bir liste oluşturulacak.

Binaların güçlendirilmesi ve dönüşümü sürecinde hangi sorunlarla karşılaşılıyor?

Binaların deprem ve dirençli hale gelmesinde akla ilk gelen kentsel dönüşüm. Ama biz İzmir’de gerçek kentsel dönüşüm yerine daha çok binasal veya rantsal dönüşüm görüyoruz. Çünkü gerçek kentsel dönüşümde altyapıdan kent donatısına kadar bir alan tamamen yeniden ele alınır; çok disiplinli bir süreçtir. Biz genellikle yerinde dönüşüm yapıyoruz. İnşaat mühendisliği açısından can kurtarmak için yerinde dönüşümler değerli, en ideali değil. Güçlendirme, ekonomik ve çevresel açıdan bazen tercih edilebilir. Yapı denetim kesinlikle devlet eliyle olmalı, özerk bir bakanlık gibi.

YURTTAŞ NE YAPMALI?

Yurttaşların bugün atabileceği somut adımlar neler?

İlçe belediyesine gidip binasına ait projeleri talep edebilir. Öncelikle kurumlarda mevcut olan bilgileri toparlayabilir. Ardından, deprem performansı konusunda bilgi verebilecek yetkin inşaat mühendisliği kuruluşlarına başvurarak somut yöntemleri öğrenebilir ya da Riskli Yapılar Tespit Yönetmeliği kapsamında doğrudan işlem yapıp sonuç alabilir. Bu süreçlerin artıları ve eksileri var; detaylı bilgi almak için mutlaka yetkin bir kuruluşa başvurmak gerekir. Kimdir bu yetkin kuruluş diye merak ederlerse, her zaman için İnşaat Mühendisleri Odası’na başvurabilirler.