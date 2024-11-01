Yaralar birlikte sarılacak

BirGün EGE

Muğla’da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Dalaman Taşbaşı’nda 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da 714 hektar ormanlık alan zarar gördü. Dalaman İlçesi Taşbaşı Mevkii’ndeki orman yangını 3 gün sürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı Mevkii’nde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe İlçesi Turnalı Mevkii’nde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale etti.

24 ev, 16 ahır ve 4 deponun tamamen hasarlı; 3 evin de kısmi hasarlı olduğu büyükşehir ekiplerince tespit edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla’mız bu yıl da büyük yangınlar yaşadı ve ciğerlerimiz olan ormanlarımızı kaybettik. Farklı ilçelerimizde aynı anda çıkan orman yangınlarına tüm ekipler büyük özveriyle müdahale etti. Bazı yangınlar köylerimize ilerledi ve hasara yol açtı. Yangının ilk dakikasından itibaren itfaiye, MUSKİ gibi ekipleri ile sahada olan ve mücadele eden ekiplerimiz yangın sonrası da vatandaşlarımızın hasarlarını tespit etmek, yanlarında olmak için yangın sahasındaydı. Şimdi de hasar tespitlerimizi yapıyoruz. Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz” dedi.