Yaralar birlikte sarılacak

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi İlçesi’ne bağlı Kavaklı Mahallesi’ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavileri devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 19 itfaiye aracı, 5 cenaze aracı, 65 kişilik itfaiye ekibi 2 su tankeri ve 2 iş makinesi ile müdahalede bulunuldu.

Belediyenin ayrıca hizmet araçları, çadır, masa, sandalye teminleri ile bölgenin koordinasyonu sağlandı. Yakın Çözüm Ekipleri ise ailelerle bire bir ilgilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ailelere yönelik psikolojik destek sunarken tüm ekiplerle sahada görev aldı.

Patlama sonrası bölgeye ilk ulaşanlardan biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin Karesi İlçesi’ne bağlı Kavaklı Mahallesi’ndeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen üzücü olay sonrası bölgedeki çalışmalarımız ilk andan beri devam ediyor. Olay anından itibaren büyük özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve devlet kurumlarımızın personellerine teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Temennimiz bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması yönünde. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Karesi’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralanan vatandaşları ziyaret eden Başkan Akın, “Karesi’deki patlamada yaralanan hemşehrilerimizi ziyaret ederek kendilerine tüm Türkiye adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Acımız da bir, sevincimiz de… Yasımızı da beraber tutacak, yaralarımızı da beraber saracağız" diyerek yaralı olarak patlamadan kurtulan çalışanların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağını söyledi.

İKİ ACI OLAY BİRDEN

Balıkesir’in Altıeylül’e bağlı Pamukçu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde okul servis aracının TIR’la çarpışması sonucu Başkan Akın, 27’si öğrenci 29 yaralıyı hastanede ziyaret etti. 8 öğrencinin ağır yaralı olduğu kazayla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Akın, “Güne yine üzücü bir haberle başladık. Balıkesir Pamukçu’da bu sabah 27’si öğrenci, toplam 29 kişinin bulunduğu okul servis aracının bir TIR’la çarpışmasıyla gerçekleşen kaza sonucunda 8 öğrencimizin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Yaralanan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kötü bir haber almamayı temenni ediyorum" diye konuştu.

Yaralı öğrencilerin hastanelerde tedavileri sürüyor.