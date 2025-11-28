Yargı, yat limanı için ‘devam’ dedi

Berkay SAĞOL

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Datça ilçesinde yapılmak istenilen tartışmalı yat liman projesinde gelişme yaşandı. Muğla 4. İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğaya ciddi zararları olacağı öne sürülen proje için verdiği izin niteliğindeki karar, Danıştay’dan döndü.

Danıştay 4. Daire tarafından verilen kararda, açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, proje hakkında olumsuz görüş bildiren bilirkişilerin görüşlerinin kabul edilmediği belirtildi. Kararda, “Bu sebeple, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” denildi.

Danıştay 4. Dairesi, temyize konu olan Muğla 4. İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği ÇED Olumlu kararını bozdu ve davanın kesin olarak reddine karar verdi.

EKOSİSTEMİ YOK EDER

Dava kapsamında yapılan inceleme sonrası açıklanan bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmede, “Proje gerçekleştirilmesi halinde deniz trafiği ve yoğunluğu ile oldukça fazla sayıdaki yatın yaz aylarında hareketlenmesi sonucunda yat proje alanı ve hemen açığındaki deniz ve kıyı ortamdaki mevcut faunanın zarar görmesi muhtemeldir. Dava konusu bölgede doğal ekosistemin kısmen tahrip olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Çevre ekolojisini olumsuz etkileyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu nedenle ÇED olumlu kararının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.

Hidrobiyoloji acısından da bentik bölgede yasayan canlıların olumsuz etkilenebileceği için ÇED olumlu kararının uygun olmadığı raporda belirtildi. Ayrıca deniz çayırlarının bölgede yaygın olduğu ve deniz kaplumbağaları ile foklar için beslenme ve gezinti alanı olduğu vurgulandı. Çevre mühendisliği acısından incelenen proje için, “ÇED raporu emisyon ve risklerin yönetimi için yeterli bilgi ve teknik bilgi içermemektedir. Hazırlanan ÇED raporu, projenin çevresel etkilerini ve etki alanı içinde oluşacak değişimi ortaya koyacak ve koruyacak yeterlilikte olmadığı sonuç̧ ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.