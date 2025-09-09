Yarı final yolunda rakip Polonya: 12 Dev Adam net favori

EuroBasket 2025’te yoluna emin adımlarla devam Ulusal Basketbol Takımı, bugün çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Turnuvada şu ana kadar oynadığı maçlarda hem savunmadaki sertliği hem de hücumdaki çeşitliliğiyle dikkat çeken 12 Dev Adam'ı, bu kez karşılarında bireysel anlamda etkili oyunculara sahip bir rakip bekliyor. Polonya, kadrosundaki tecrübeli ve skorer isimlerle turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri haline gelmiş durumda.

Polonya'nın dikkat çekenlerine yakından bakalım:

JORDAN LOYD'A DİKKAT EDİLMELİ

Polonya’nın en önemli hücum silahı Jordan Loyd. Turnuvada maç başına 23 sayı ortalamasıyla oynayan Loyd takımı son 16'da Bosna Hersek'i elerken rakip potaya 26 sayı bıraktı. Yalnızca şutörlüğüyle değil, potaya yaptığı ataklarla da dikkat çeken ABD asıllı oyun kurucu Polonya'nın en önemli hücum gücü. Özellikle dış şutlarda yüksek yüzdeli oynaması, Türkiye’nin savunmada ekstra önlem almasını zorunlu kılıyor. Loyd’u durdurmak, Polonya’nın hücum düzenini bozmak açısından kritik olacak.

MATEUSZ PONITKA'NIN LİDERLİĞİ FARK YARATTI

Polonya Ulusal Takımı’nın saha içindeki gerçek lideri ise ülkemizde Bahçeşehir Koleji forması giyen Mateusz Ponitka. 18 sayı, 8.5 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla harika bir turnuva geçiren üç numara, çok yönlülüğüyle takımına hem hücumda hem de savunmada katkı veriyor. Özellikle ribaundlardaki etkinliği, Polonya’nın ikinci şans sayıları bulmasına imkân tanıyor. Bosna maçında kaydettiği 19 sayı ve aldığı 9 ribaund, onun oyunun her alanında etkili olduğunu gösterdi. Türkiye açısından Ponitka’nın etkisini sınırlamak, özellikle savunma ribaundlarını garantiye almak açısından büyük önem taşıyor.

Polonya’nın enerjisiyle fark yaratan isimlerinden biri de Michal Sokolowski. Turnuva boyunca maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla oynayan Sokolowski, savunmadaki dinamizmiyle takımına yön veriyor. Yüksek tempolu oyun anlayışı sayesinde hızlı hücumlarda etkili bir bitirici haline gelen Sokolowski, Türkiye’nin top kayıplarını en aza indirmesi gereken bir isim olarak öne çıkıyor. Savunmadaki baskısıyla ritim yakalayan Polonya’ya fırsat verilmemeli. Polonya’nın pota altındaki en büyük kozu ise Aleksander Balcerowski. Genç yaşına rağmen uzun boyu ve atletizmiyle boyalı alanda fark yaratan Balcerowski, ribaundlarda ve bloklarda kritik katkılar yapıyor. Pota altında fiziksel temaslı oyunu seven oyuncu, savunmada takımın sigortası konumunda. Yanında görev yapan Dominik Olejniczak ise ribaundlarda Balcerowski’yi tamamlıyor. Bu ikilinin etkinliğini azaltmak için Türkiye’nin uzun rotasyonunun güçlü bir performans göstermesi gerekecek.

MAÇIN ANAHTAR NOKTASI SAVUNMA

Devler'in bu zorlu karşılaşmadan galip çıkabilmesi için öncelikle Polonya’nın bireysel performanslarını sınırlaması gerekiyor. İlk önlem Jordan Loyd üzerine kurulmalı. Ona yapılacak tam saha baskı ve pas kanallarının kapatılması, Polonya’nın hücumda dengesini bozar. Aynı şekilde Ponitka’nın ribaundlardaki etkinliği sınırlandırılmalı. Türkiye’nin uzun rotasyonunun, Polonya’nın boyalı alanını domine eden Balcerowski ve Olejniczak ikilisine karşı sert ve kararlı bir oyun ortaya koyması gerekecek. Ki bu malzemeye Alperen Şengün ve Adem Bona'yla fazlasıyla sahibiz.

Öte yandan top kayıplarını minimuma indirmek de kritik. Çünkü Polonya, Sokolowski’nin öncülüğünde hızlı hücumlara çabuk çıkabilen bir takım. Bu tip kolay sayılara izin verilmemesi, maçın seyrini Türkiye lehine çevirebilir. Ayrıca Waczyński gibi tecrübeli bir şutöre boş alan bırakmamak, savunmada kolektif disiplinin göstergesi olacak. 12 Dev Adam'ın kadro kalitesi ve çok yönlü hücum opsiyonlarıyla Polonya karşısında net favori olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama bu turnuva şu ana kadar çok fazla sürprize sahne oldu, oyun konsantrasyonunu kaybetmeden, mücadeleyi bir an bile bırakmamak gerek.