Yarım asırlık bir albüm

Çınar EKİNCİ

Bir okur olarak yıllardır Buket Uzuner’in kitapları hayatımın belli dönemlerine eşlik etti. Bazen bir yolculuk çantasında, bazen bir kafede çayın yanında, bazen de uykudan önce başucumda durdular. Onun öykülerinde bana en tanıdık gelen şey, gündelik hayatın içinden çekip çıkardığı anları, hem incelikle hem de hafif bir gülümsemeyle anlatabilmesi. ‘50 Yılın Toplu Öyküleri’ elime geçtiğinde, bu tanışıklığın bambaşka bir boyuta taşınacağını hissettim. Çünkü bu kitap, yalnızca yeni bir okuma deneyimi değil, aynı zamanda yıllardır süren bir edebiyat yolculuğunun toplu bir hatıra defteri gibi.

Buket Uzuner’in ‘50 Yılın Toplu Öyküleri’ kitabı, uzun soluklu bir edebiyat serüveninin panoramik bir resmi âdeta. Yarım asırlık yazarlık hayatının izlerini taşıyan bu özel toplama, yalnızca geçmişin bir envanteri değil; aynı zamanda öykü sanatına dair tutarlı, inatçı ve meraklı bir bakışın da belgesi. Everest Yayınları tarafından yayımlanan bu edisyon, yedi öykü kitabını bir araya getirirken, ilk kez okurla buluşan “Ankara’nın En Güzel Mevsimi” öyküsünü de açılışa yerleştiriyor. Böylece kitap, hem nostaljik bir geri dönüş hem de bugünden atılan taze bir adım olmayı başarıyor.

Uzuner’in öykülerinde hemen fark edilen şey, karakterlerin ve mekânların yalnızca birer kurgu unsuru olmaktan çıkıp canlı varlıklar gibi hissedilmesi. Ankara’nın kışını, İstanbul’un kalabalığını ya da uzak bir kasabanın rüzgârını okurken, kelimeler sadece bir manzara çizmez; o manzaranın içine sesler, kokular ve duygular da sızar. Kimi zaman bireysel bir iç hesaplaşma, kimi zaman toplumsal bir yara, kimi zaman da hayatın küçük ironileri… Her öyküde, yazarın insanı gözlemleme becerisinin yanı sıra, ayrıntılara gösterdiği özen öne çıkar.

Bu toplu edisyonun önemli bir yanı da, zamanında sansürlenmiş bazı satırların sansürlendiğinin belirtilerek siyah bir bantın altında yer alması. Bu tercih, edebiyatın yalnızca estetik bir uğraş değil, aynı zamanda bir hafıza ve tanıklık alanı olduğunun altını çiziyor. Uzuner, edebiyatın özgürlükle olan bağını, öykülerinin içeriği kadar onların yayımlanma biçimiyle de hatırlatıyor. Okur, yalnızca bir hikâyeyi değil, o hikâyenin geçtiği zamanı, o zamanı kuşatan politik ve kültürel iklimi de hissedebiliyor.

“Ankara’nın En Güzel Mevsimi” ise kitaptaki diğer öykülerden farklı olarak, hem kişisel hem tarihsel bir hatıraya yaslanıyor. Gençlik, aşk, hayal kırıklığı ve 12 Eylül öncesi Türkiye’nin atmosferi; kar altındaki başkentin sokaklarında, kantinlerinde ve parklarında dolaşırken bir araya geliyor. Bu öykü, kitabın genelinde hissedilen zaman katmanlarını daha görünür kılıyor: geçmişin duyguları, bugünün bakış açısıyla yeniden anlam kazanıyor.

‘50 Yılın Toplu Öyküleri’, yalnızca Buket Uzuner okurlarına değil, Türkçe öyküye ilgi duyan herkese hitap eden bir kitap. Kimi öyküler ilk kez okunuyormuş gibi taze, kimileri ise yıllar öncesinden tanıdık ama hâlâ geçerliliğini koruyan dostlar gibi. Bu derleme, yazarın dildeki tutarlılığını, anlatımındaki çeşitliliği ve konulara yaklaşımındaki cesareti aynı anda görmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bir yazarın yarım yüzyıllık öykü yolculuğunu tek bir ciltte buluşturan bu kitap, hem edebiyat arşivine hem de okur belleğine kalıcı bir katkı.

Ve kitabın son sayfasını kapattığınızda, yalnızca Buket Uzuner’in öykülerinden ayrılmış olmuyorsunuz; kendi hayatınızın da kimi sahnelerini geride bırakmış gibi hissediyorsunuz. İşte bu yüzden, ‘50 Yılın Toplu Öyküleri’ sadece okunacak değil, dönüp dönüp açılacak bir fotoğraf albümü, yeniden yaşanacak bir kitap.