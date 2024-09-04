Yasa dışı bahis akademisi

Aydın Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, Ağustos ayının başında yasa dışı bahis ve online kumar oynatanlara yönelik operasyon başlattı. 35 şüphelinin yakalanması için Aydın, İstanbul, Balıkesir, Antalya, Niğde, Aksaray Konya’nın arasında olduğu 13 ilde 42 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 35 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Tutuklananlardan biri: 1990 Mardin Midyat doğumlu Muhammed Nur Görgen’di. Aydın’da savcılık tarafından ifadesi alınırken çok sıradan görünüyordu. Lise mezunuydu, eczacı teknikeri olduğunu söyledi, aylık kazancını 50 bin TL olarak beyan etti. Resmi kayıtlarda ne evi ne arabası ne de başka bir mal varlığı görünüyordu, hatta kardeşinin evinde kaldığını anlatmıştı. Ancak gerçek çok farklıydı.

FBI PEŞLERİNE DÜŞMÜŞTÜ

Muhammed Nur Görgen, henüz 20 yaşındayken peşine FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) düştüğü bir bilgisayar korsanıydı.

2010 yılında ABD merkezli oyun sitesi Knight Online’a siber saldırı gerçekleştirilmişti. Milyonlarca kullanıcısı olan Knight Online kullanıma kapanmıştı. FBI ajanları The_Bekir ve Tontonq kod adlarını kullanan Türkiye’deki iki bilgisayar korsanının saldırıyı yaptığını tespit etmişti. Türk polisiyle iletişime geçtiler. The_Bekir; Bekir Kara, Tontonq ise Muhammed Nur Görgen isimli gençlerdi. The_Bekir, iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmişti, Tontonq ise lise mezunuydu. İki bilgisayar korsanının geliştirdikleri ‘Zombi’ isimli virüsle 10 bin bilgisayara sızdığı ve bu bilgisayarları kullanarak internet sitelerine saldırılar yaptığı anlaşıldı. Hatta bazı şirketlerden siber saldırı tehdidiyle para istedikleri öne sürülmüştü. Tutuklandılar ve 9 yıl hapis istemiyle yargılandılar.

The_Bekir ve Tontonq kod adlı bilgisayar korsanları FBI’ın hedefi olmuştu.

KORSAN YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

14 yıl sonra Tontonq yine takip altındaydı ve bu kez yasa dışı bahis ile online kumar şebekesinin şüphelisiydi. Jandarmalar, 6 Ağustos 2024 günü Antalya Konyaaltı’ndaki Golden Palm Rezidans’taki dairenin kapısını uzun süre çalmış ve açan olmamıştı. Bu sırada Muhammed Nur Görgen’in kardeşi Ömer Görgen balkondan kaçmaya çalıştı. Yakalandığı sırada elinde iki tane dizüstü bilgisayar vardı. Antalya’da yakalanıp Aydın’a götürülen Muhammed Nur Görgen ve kardeşi bu bilgisayarların yanı sıra evinde bulunan diğer dijital materyallerin şifrelerini vermedi.

EĞİTİM AĞI KURMUŞLAR

Savcılık 4 ay süren soruşturmada yasa dışı bahis ve online kumar şebekesinin organizasyonunu ortaya sermişti. Buna göre; şebekenin büyük bir eğitim ağı vardı. Tontonq ve ‘Admin’ (site yöneticisi) ekibi, suç örgütüne yeni katılan kişilere online eğitim veriyordu. Bu kişilerin yasa dışı bahis ve online kumar organizasyonlarına adaptasyonu için özel programları vardı. Adminler ve örgüt üyelerinin katılımı ile belirli dönemlerde sanal ortamda kalabalık toplantılar yapılmıştı. Bu toplantılarda örgüt üyelerinin haftalık ve aylık performans değerlendiriliyordu. Başarılı olanlara ödül veriliyor, hedefin altında kalanların ise ücretlerinde kesinti yapılıyordu.

YASA DIŞI BAHİS SEYAHATLERİ

Tontong ve örgütteki diğer yöneticilerin İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Niğde gibi şehirlere birlikte gidip aynı otellerde kaldıkları da tespit edildi. İddiaya göre; bu şehirlerde yasa dışı bahis ve online kumar faaliyetlerini organize etmek için toplantılar yapmışlardı.

Teknik takip sırasında ‘Tontonq’ yani Muhammed Nur Görgen’in, ‘farkvar.com’ isimli online otobüs bileti satış şirketinin sahibi Çağlar Öztürk’ün Antalya Konyaaltı’ndaki villasına gittiği tespit edilmişti. Bu görüşmenin amacı sorgulandı. Görgen, sitelerin teknik sorunlarını çözen bir şirketi olduğunu ve ‘farkvar.com’ internet sitesindeki teknik sorunları çözmek için buluştuklarını söyledi.

Ayrıca soruşturmada Tontonq’un telefonları dinlenmişti. Konuşmalarından bir villadan başka bir villaya yüksek hızlı internet çektiği anlaşılıyordu. Bunun yasa dışı bahis faaliyeti için olduğu değerlendirilmişti. Muhammed Nur Görgen ise “Netflix izlemek için internet çektik” dedi.

HOLDİNG GİBİ SUÇ ÖRGÜTÜ

Savcılık tarafından şebekenin son derece profesyonel organizasyon şeması da çıkartıldı. Buna göre; birimler ve faaliyet alanları şöyleydi:

Yazılımcı birimi: Yazılım alanında uzman kişiler yasa dışı bahis ve online kumar siteleri hazırlanıyor.

Yönetim birimi: Bahis oranlarını belirliyor ve siteleri kullanıma açıyor.

Sosyal Medya/SMS-İnvite Marketing birimi: Sitelere oyuncu temin etmek bu birimin işi. Yasa dışı bahis oynayan kişi datalarına sahipler. Hazır ikna metinleri hazırlıyorlar. Tek tek arayarak yada toplu şekilde SMS/WhatsApp davet mesajları göndererek oyuncuları davet ediyorlar. Yeni oyuncu bulmak da bu birimin işi.

Call Center: Yeni oyuncular bulmak için 7/24 çalışan bir merkez bulunuyor.

Bonus ekibi: ‘Deneme Bonusu’, ‘Hoş geldin Bonusu’, ‘Yatırım Bonusu’, ‘Kayıp Bonusu’, ‘Slot Bonusu’, ‘Çekim Bonusu’, Casino Yatırım Bonusu’ gibi yeni oyuncuları cezbedecek yöntemleri kullanıyorlar. Sosyal medya ekibiyle birlikte ilgi çekici görseller hazırlayarak Telegram, Instagram ve X gibi uygulamalar üzerinden reklam yapıyorlar.

7/24 CANLI DESTEK HATLARI

Canlı Destek Birimi: Yasa dışı bahis ve kumar oynayanların soru ve problemleri için 7/24 çalışan telefon numaraları veriliyor. Bu telefonlarda özel eğitim verilmiş çete üyeleri var.

Admin Birimi: Suç faaliyetinin kontrol ve takibi bu birim tarafından yapılıyor. Çalışanların görevlerini aksatmamalarını denetliyorlar. Yasa dışı bahis ve online kumarda siteler üzerinden para yatırma/çekme işlemlerine yönelik onay ve ret yetkisi Admin Birimi’nde.

İç/Dış Finans Oyuncu Yatırım Takip Birimi: Oyuncuların bahislerini, kazanç ve kayıplarını analiz ediyorlar. Sitelerin genel gelir gider dengelerini denetliyorlar. Bonus oranlarını belirliyorlar.

Bonus Takip Birimi: Yönetim kademesinin belirlediği oranların takibi ve bonus verme faaliyetlerinin onay ve ret işlemlerini yürütüyorlar.

Risk Birimi: Tecrübeli suç örgütü üyeleri bu kilit noktada bulunuyor. Sistemi yanıltma riski bulunan oyuncuların işlemlerini takip ediyorlar. Kasa zararı oluşmaması için 7/24 oynanan bahisleri takip ediyorlar.

‘BİLGİSAYAR KORSANI’ TAHLİYE OLDU

Tontonq yani ‘Muhammed Nur Görgen’in bu devasa organizasyonun kalbinde yer aldığı iddia ediliyor. Bir iddiaya göre; elektronik para ve ödeme sistemlerini hackledi. Yasa dışı bahis ve online kumar sitelerinde elektronik hesaptan ödeme yapmak isteyenler bu seçeneği ‘tık’ladıklarında Tontonq’un korsan sistemi devreye giriyor. Elektronik para ve ödeme sistemi fark etmeden buradan ödeme yapılıyor. Tontonq’un sadece bu ödemelerden aldığı komisyon ile ayda on milyonlarca lira kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Bu zenginliği sayesinde devlet içinde ilişkiler kurduğu ve kendisine koruma kalkanı oluşturduğu da iddialar arasındaydı. Muhammed Nur Görgen, suçlamaları kabul etmedi. Sade-ce internet sitelerinin teknik sorunlarını çözen ve arama motorlarında sitelerin öne çıkmasını sağlayan bir şirkete sahip olduğunu ve bu alanda çalıştığını anlattı. Yasa dışı bahis ve online kumar ile ilgili sorulara hep aynı yanıtı veriyordu: Bilgim yoktur…

Tontonq bir ay bile tutuklu kalmadı ve geçen hafta tahliye oldu.