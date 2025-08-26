Yasaklamak değil, özgürleştirmek gerekir…

Yıl 1987, “12 Eylül Faşist Darbesi “sonrası konulan siyaset yasağının kaldırılması, demokrasinin yeniden oluşturulmasının ilk adımı olacağı düşüncesiyle, özellikle, toplumsal muhalefetin önderliğini yapan Erdal İnönü başkanlığındaki SHP’nin yoğun baskısıyla, dönemin Başbakanı Turgut Özal, 6 Eylül 1987'de siyasi yasakları kaldıran anayasa referandumunun yapılmasına karar verdi…

Oysa kendisi ve partisi ANAP, “Yasakların kalkmasını” istemiyordu… Bu nedenle en yakını olan devlet Bakanı Güneş Taner’e turuncu renkli “No No” yazan bir tişört giydirerek kampanyasını “hayır” üzerine oturttu…

∗∗∗

Dünya kapitalizmin son şekli olan,” neoliberalizme” dönüştürülmüştü… İnsan emeğini ve ülkelerin kaynaklarını vahşice sömüren kapitalizm, bu dönemde yeni bir makyajla” dünyayı kandıran bir düzene geçiyordu… Sovyetler Bilirliği dağılmak üzereydi ve “ihtiraslı kapitalizm,” bir adım sonrası olan emperyalist yayılmacılığı planladığı için, önemli adımlar atıyordu… Bu nedenle 12 Eylül faşist darbesini yapan ABD’nin çocukları, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimine hazırlanırken, diğer yandan düşünen, aydın, yurtsever, soldan gelen tüm kadroları çizgi dışına çıkarmaya çalıştı… Köklü partileri kapatarak, “kendilerine bağımlı siyasetçilerle” yol yürümenin alt yapısını oluşturmaya çalıştı…

Özal, siyasi yasakların kalmasını bu nedenle istemiyordu!

Devletin tüm olanaklarını kullanarak referandumda “turuncu renkli oy pusulasıyla hayır” denilmesini istedi…

∗∗∗

Genel Sekreterliğini yaptığım SHP, ( Sosyal Demokrat Halkçı Parti) 6 Eylül'de 'evet' oyu verilmesi çağrısında bulundu ve bu amaçla ülke çapında yoğun çalışma yaparak, mitingler düzenleyerek referandumda halkın yüzde 50,16’sının “evet oyu” vermesini sağladı. Böylece siyasi yasaklar kalktı… Özal bu sonucu hiç beklemiyordu. Sonuçların açıklandığı gün, “29 Kasım 1987’de erken genel seçimin” yapılacağını ilan etti… İddialı bir seçim oldu…

Tıpkı bugün olduğu gibi seçimde ANAP, arkasındaki faşist darbecilerin desteğiyle siyasi ahlak, yasa ve etik kuralları yok sayarak, türlü oyunlarla iktidar oldu… Ancak, 1989 yerel seçiminde SHP’nin başarısı karşısında büyük hezimete uğradı! İşte bu referandum çalışmaları sırasında, 16 Ağustos’ta yapılan geleneksel Hacıbektaş Veli’yi anma törenine SHP otobüsüyle gidiyorduk… Yol boyunca partimiz SHP’ye müthiş bir ilgi var!

Otobüsün hoparlörlerinden büyük usta Mahsuni Şerif’in en önemli yapıtlarından biri olan “dom dom Kurşunu” türküsü çalınıyordu… İbrahim Tatlıses söylüyordu…” Kalabalık tempo tutarak otobüse sevgi gösteriyordu… Konuşmalar sonrası lokma yerken, sevgili yoldaşım Arif Sağ, “bana size yakışır bir türkü daha var o da Aşık Veysel’in “Beni hor görme gardaşım, sen altınsın da ben tunç muyum?’” yapıtı önerdi… Sonra bu türküyü düzenledi ve söyledi… İstanbul Kartal mitinginde ilk kez çaldık. Yer yerinden oynadı sanki… Meydan hınca hınç doluydu. Müthiş bir heyecan ve coşku vardı… Halk, 12 Eylül faşizmine karşı” yeter artık” diyordu…

Saygın yazar Uğur Mumcu, halkın özgürleşme talebinden çok etkilendi... Ertesi gün “bir dev uyanıyor!” yazısını yazdı…

SHP gerçek bir sol partiydi hafızalara böylece kazındı… Ve yasaklar kalktı… Tarih tekerrür ediyor… İBB Başkanı ve 15,5 milyon yurttaşın oyuyla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluk, haksızlık, yasaklar ve adaletsizlik üzerine millet aynı duygularla iktidara “yeter artık” diyor…

∗∗∗

Hukuk Devleti olmaktan çıktık… Millet yıllardır sokakta “hak hukuk adalet” diye bağırıyor… 2018’den beri uygulanan ucube sistem, sadece yargıyı değil, yasama organını ve yürütme kurumlarını da yok etti… Devlete güven kalmadı!

Çünkü devlet bir kişinin yönetimine girdi… Yurttaşın, halkın, milletin hükmü artık yok…

Bu nedenle devlet otoritesi, yasa ve yönetmenliklerin uygulanması mümkün değil.

Hele hele Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi hukuk devletinin adaleti sağlayan en üst kuruluşlarının kapatılmasını isteyen siyasetçiler varken, yurttaşın ve de milletin can ve mal güvenliğinden söz edilemez!

∗∗∗

Adaleti sadece yargılama gücü oluşturamaz… Adalet, iddia ve savunmanın aynı anda, evrensel hukuk kurallarına, anayasaya, yasalara, içtihatlara ve yargılama kurumunun vicdanına uygun davranılmasıyla oluşur… Diyelim ki, yargılama kurumunun iddia ve karar veren unsurları tarafsız... Peki savunma yani avukatlık kurumu, sakat olursa yine adalet oluşabilir mi?

∗∗∗

Pek mümkün olmadığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in defalarca anlattığı örneklerde görebiliyoruz… Özel'in iddiaları ile gündeme gelen; Avukat Mücahit Birinci ve tutuklu iş insanı Murat Kapki arasındaki ilişki, yine “İBB dava borsası" açıklamasında yer alan ve ifşa olduktan sonra Yunan adası olan Meis’e kaçarken yakalanan Av. Mehmet Yıldırım’ın durumu, hukuk düzeninin ne denli çürüdüğünü gösteriyor…

∗∗∗

Dahası sıradan olaylarda mafyalaşan avukatların hikayeleri de önem taşıyor… Sahte imza ile müvekkilini dolandıran, karşı tarafla anlaşan, çek senet ve mala çökme becerisini öne çıkaran avukatlar var… Barolar ve Barolar Birliği bu duruma el koymalı… Güven duyulan bir iktidarda “ekonomi de sosyal yaşantı da “düzelebilir… Ancak kaybolan değerler, ahlak ve etik kurallarının düzelmesi uzun alır. Zararın neresinden dönersek kardır! Çare seçimdir!