Yasallığın Sonu: Bir şiddet eylemi olarak Mutlak Butlan

Ayşegül Kars Kaynar

Günümüz otokrasileri örgütlü muhalefeti yasaklamayıp siyasette onlara sınırlı bir rol vermeleri ve böylece demokratik imajlarını korumalarıyla bilinirler. Ancak muhalefetin iktidara gelmesini engellemek amacıyla seçim yasaları sık sık değiştirilir; ifade özgürlüğü, protesto ve grev hakkı gibi anayasal hak ve özgürlükler kısıtlanarak demokratik muhalefet bastırılır ve siyasal alan sürekli yeniden dizayn edilir. 21 Mayıs öğleden sonra verilen mutlak butlan kararı ise Türkiye’de siyasetin dizaynından doğrudan muhalefetin dizaynına; sınırlı bir muhalefet yaratma stratejisinden “sadık muhalefet” üretme çabasına yönelişin ifadesidir. Toplumsal ya da örgütlü muhalefeti tutuklama ve yargılamalarla baskı altına alma taktiğinin yanına muhalefeti, muhalefet elitlerinin bir kısmının kooptasyonuyla etkisizleştirme ve biçimlendirme taktiği de eklenmiştir. Bu dönüşümün, Türkiye’de zımnen çok partili hayatın ve rekabetçi seçimlerin tasfiyesi ile otokrasinin daha mutlak bir biçime evrilmesi anlamına geldiği sıkça dile getirilmiştir. Ancak daha az tartışılan husus, otoriterleşmenin araçlarındaki değişimdir.

Literatürdeki genel kabul, otokratik dönüşümün hukuk içinde kalarak, yasal ve anayasal reformlarla ve yargının araçsallaşmasıyla yapıldığıdır. Türkiye’de de yargı uzun zamandır toplumu disipline ve muhalefeti kriminalize etmenin, potansiyel seçim rakiplerini siyaset dışına çıkarmanın ve taban hareketlerini etkisizleştirip meşruiyetlerini zedelemenin bir aracı hâline geldi. Bilhassa siyasi davalarda mahkemeler, arzu edilen kararları vermek uğruna yasal zemini sündürür, esnetir, zorlar ve yasaları olabildiğince geniş yorumlarlar. Usul kurallarına şeklen riayet edilir; ama aynı zamanda seçici kovuşturmalara göz yumulur; delillerin sahte olmasına, tanıkların yalan beyanda bulunmasına, mahkeme heyetinin taraflı davranmasına, dava dosyasına erişimin engellenmesine sıkça rastlanır. Tabiri caizse muhalefete baskı kuran siyasi yargı kararlarında hukukilik zedelenmişse, yasallık da eğilip bükülmüştür. Ancak mutlak butlanı bu çerçeveye sokmak doğru değildir, zira mutlak butlan yasallığın eğilip bükülmesi değil, düpedüz orta yerinden kırılıp atılmasıdır. Mutlak butlan açık hukuk-dışılık ve açık yasa-dışılık olarak bir şiddet eylemidir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bir siyasi partinin kurultayını iptal etme konusunda Türkiye Futbol Federasyonu kadar yetkisiz ve otoritesizdir: Evli bir çifti boşamak konusunda asliye ticaret mahkemesi ne ise siyasi partilerin seçim işleriyle ilgili adli yargı da odur: Yetkisiz ve otoritesizdir. Uzun zamandır muhalefete karşı devam eden yargı tacizi ve mutlak butlan arasındaki en büyük fark da kendini burada gösterir. Muhalefeti yıpratmak amacını taşıyan siyasi davalarda adil yargılanma hakkı çok çeşitli şekillerde sakatlansa ve mahkeme hukuka aykırı karar verse de bu davalar yetkili bir mahkemede görülürler. Bu nedenle mahkemenin kararı hem yargısal hem siyasi bir nitelik taşır. Ancak yetkisiz bir heyetin kararı olan mutlak butlan hukuki niteliğini hiç kazanmamıştır. Başka bir ifadeyle mutlak butlan kararının hukuksuzluğunu görmek ve tartışmak için iddianamenin çürüklüğüne; örneğin somut delil eksikliğine ve duyumlara dayanmasına ya da dernek kapatmayla siyasi parti kapatma arasında kurduğu analojiye gitmeye gerek yoktur. Mutlak butlan tamamen yasa-dışılıktır ve olsa olsa salt siyasi bir irade beyanıdır. Dikkat ediniz, hukukun sadece esasının değil usul kurallarının da askıya alındığı düpedüz bir fiilli durumdur; “ben yaptım, oldu” durumudur; bir seçici darbedir. Dahası, mutlak butlan ana muhalefet partisinin yaşadığı ilk seçici darbe de değildir. Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun diplomasının iptali de bir fiili durumdur. Diplomayı iptal etmekle yetkili tek kurul fakülte yönetim kuruluyken bu iptal iradesi, konuyla ilgili hiçbir otoritesi olmayan üniversite yönetim kuruluna aittir.

Bu nedenle ana muhalefet partisini sadık muhalefet haline getirme girişimi için “hukukun araçsallaştırılması” denmemeli; mutlak butlan iradesi herhangi bir şekilde hukuki tartışma zeminine çekilmemeli ve bu vesileyle en ufak şekilde haklılaşmasına, normalleşmesine müsaade edilmemelidir. Aslına bakılacak olunursa YSK’nın yapması gereken bir yargılamayı bir mahkemeye yaptırarak ona hukuki geçerlilik kisvesi kazandırmaya çalışmak, hali hazırda yerleşik iktidarın taktiğidir. Bu nedenle mutlak butlan tüm anormalliğiyle, hukuku ve yasayı askıya alan istisnailiği ve tüm şiddetiyle kavranmalıdır.

Bir siyasi karar, bir fiili durum, bir seçici darbe ve şiddet eylemi olarak mutlak butlan 19 Mart’ın devamıdır. 19 Mart itibariyle otokratik rejim muhalefeti baskı altında tutarken yasallık içinde kalma ve yasallığın verdiği meşruiyetten faydalanma çerçevesinin artık dışına çıktı. Başka bir ifadeyle, yukarıda bahsedilen günümüz otokrasilerinin yasal meşruiyet peşinde koştuğu ve en azından usul kurallarına riayet ettiği dönem Türkiye için kapanmıştır. Rejim artık yasanın-dışında hareket ederek; fiili durumlar yaratarak, seçici şiddet eylemleriyle otoriter dönüşümü gerçekleştirmektedir. Yasa-dışına çıkmanın sembolü diploma iptalidir. Ancak bu değişim siyasi davalarda da görülebilir. Örneğin İBB davası, doğal hakim ilkesinin çiğnendiği, özel heyetler kurularak yargılama yapıldığı, usul kurallarına dahi aldırış edilmeyen, sahte dahi olsa delil gösterilmeyen, tutuklamalarda kopyala-yapıştır yöntemiyle de olsa gerekçe yazılmayan, tehdit ve zorla yalan ifade alınan sahte bir yargılama sürecidir. Mutlak butlan bu sahte sürecin ekosisteminin bir parçasıdır.

Herhangi bir rejim için muhalefeti biçimlendirme çabası, ucu bucağı ve sonu olmayan bir iştir. Türkiye bu devinime kapılırsa on yıllar boyunca değişmesi güç olur. Rejimin karakterinin her seferinde bir miktar daha baskıcı olduğunu, bir sınırın daha aşıldığını tespit etmek dışında söylenebilecek çok bir şey kalmaz. Bu nedenle ana muhalefet partisinin seçilmiş yöneticileri başta olmak üzere olabildiğince geniş bir halk kitlesinin bu fiili durumu açıkça reddetmesi ve meşruiyet kazandırmaması oldukça önemlidir; ki mevcut durum bu yöndedir. Uzun bir tartışmanın parçasıdır ancak burada bir cümleyle geçeyim: Meşruiyet, doğruluk demektir; doğru bulunan, doğru olduğuna inanılan demektir ve mahkeme kararlarıyla verilip alınmaz.

Son bir söz: Muhalefet, hareket halinde birliğini korur ve ölçeğini büyütür. Ana muhalefetin seçilmiş lideri ve yönetici kadrosu için elzem olan da harekete devam etmesi, hareketi devam ettirmesidir. Mutlak butlanın fiili durumunu boşa düşürecek olan tam da bu kitlesel hareketin yaratacağı karşı-fiili durum olacaktır.