Yaşam hakkı oylanamaz

Katliam yasası dün akşam Meclis’te görüşülerek oylanmaya başlandı. Yasaya ilişkin önergeler reddedilirken hayvanlar için en kritik ilk 5 madde alelacele yürütülen oylama sürecinin ardından kabul edildi.

Hayvan hakları “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” korunacak biçimde muğlaklaştırıldı. Bakıma muhtaç olmasa dahi sahipsiz tüm hayvanların barınaklara kapatılmasının önü açıldı. Böylece sokak hayvanlarının tamamı toplanabilecek. Sahipsiz hayvanların sahipli hayvanlar gibi yaşam hakları ellerinden alındı. Kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat programı terk edildi. “Öldürme ve ötanazi işlemine ilişkin esas ve usuller” başlığı eklenerek sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesinin önü açıldı. Bugün 14:00’te geri kalan maddelerin oylanmasına başlanacak.

Gece boyunca AKP’li ve MHP’li vekillerin katliam ve tecrit yanlısı fikirlerine maruz kaldık. Katliam teklifinin sahibi AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu teklifi aklayan sözleriyle geceye imzasını atmayı başardı. Gecenin hiçbir rezaleti Yenişehirlioğlu’nun “sahipsiz köpekler” derken muhalefet sıralarını işaret etmesi kadar konuşulmadı. Muhalefet ise buna çok alındı. “Velev ki sahipsiz köpekleriz” diyemedi. Yenişehirlioğlu geçtiğimiz aylarda da milyonluk saatleriyle gündeme gelmişti…

∗∗∗

AKP’li bir başka vekil Ali Özkaya da “Bize millet bir görev verdi, bu kanunu çıkarmak” demiş. Sahi, kim bu millet; Meclis’i açmaya korktuğunuz, kulak tıkadığınız yüzde 85 “millet” değil mi? 20 metrelik imza rulosundakiler kim? Sokaklarda meydanlarda mahallelerinde yasayı geri çek diyenler kim?

Diyebilirsiniz ki iktidar halkı duymadı da muhalefet duydu mu? Hayır. Günlerdir, haftalardır sokakları meydanları dolduran hayvan hakları savunucularının muhalefete yaptığı “tam kadro Meclis’e” çağrıları karşılık bulmadı. Muhalefetten 119 vekil mecliste yokmuş. Bugün olacaklar mıdır? Sonra deniyor ki “olsalar da farketmezdi”. Hayır ederdi. Matematik fark edeceğini ve katliam maddelerinin onaylanmayabileceğini gösteriyor. Bir iki tanesi hariç belediyelerinden de ciddi bir itiraz görmedik.

∗∗∗

Son olarak dün geceden kalan bazı soruları buraya bırakalım:

20 yıldır 5199’u uygulamayan belediyeleri neden denetlemediniz?

Hayvan üretimi ve satışı yasaklanacak mı?

Barınakların denetimi halka açılacak mı?

Bilimsel ve etik tek çözüm kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat iken bu ısrar neden?

Hayvanlara eziyet edenler hapis cezası alacak mı?

Hayvan hakları savunucuları dinlenecek mi?

Kedi ve köpekler ormanlarda insansız nasıl yaşayacak?

105 bin kapasiteli barınaklara 4 milyon olduğu iddia edilen köpek nasıl sığacak?