Yaşamak var ya!

Athena grubunun ‘Yaşamak Var Ya’ adlı şarkısı mevcut sözlerinin ötesinde çağrışımlar yaratmıştır bende. İfadenin yaşama utkumuzu destekleyen bir yanı olduğu kadar eylemlerimizi örgütlemeye ve hesap sormaya hazır provokatif bir tınısı da var. Yaşamak ciddi iş. Şiirlerde, filmlerde, edebi kurguların görkemli ya da sıradan atmosferleri içinde kendini yeniden ve yeniden var eden yaşama arzusu kırılganlığını da beraberinde taşıyor. Eserlerini beğeniyle takip ettiğim ve geçen yıl kendisiyle röportaj yaptığım Fransız yazar-çizer Fabien Toulme’nin dilimize yeni kazandırılan ‘Yaşamak ve Çalışmak’ adlı grafik romanını okuyunca hayattaki amaçlarımızı dile getirmek ile onları tek tek yerine getirmek arasındaki farkları düşünme fırsatı buldum. Büyük umutlarla dünyaya getirdiğimiz ve ne yapmayı tercih ederlerse etsinler önce mutlu olmalarını istediğimiz çocuklarımızı dönüp dolaşıp kendi deneyimlerimize benzer eylem sarmalına sokuyoruz. Savaşın, ekmek kavgasının, sağlık ve barınma sorunlarının olduğu dünyada onları rekabetin ve kapitalist çarkın dişlileri arasına yerleştiriyoruz.

ÇALIŞMAK VE YAŞAMAK

Desen Yayınları

Yazan ve Resimleyen: Fabien Toulmé

23 Nisan gibi ne kadar gurur duysak, ne kadar dağa taşa kurda kuşa duyursak yetersiz kalacak özel bir bayrama sahibiz ancak daha on yıl evvel birer küçük çocukken şimdi adalet ve istikrar talep eden gençlerimizin mahkumiyetlerini konuşuyoruz. Farkındalıkla büyümüş bir insanı ayakta tutan yegâne şeyin çocukluğundan sırtlanıp getirdiği duygular ve özlemler olduğunu hatırlamamız ve çocuklarımızın haklı itirazlarının yanında durmamız gerekiyor.

Bugün çocukluğun meselelerini, neşe ve hüznü yaşarken takındıkları ciddiyeti, beraberliğin gücünü, çalışma ve fayda kavramlarına dair sorgulayıcı aklı yansıtan kitaplardan örnekler vermek istiyorum.

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SANA BANA BİR DE KARA KEDİYE adlı romanda yazar Ela Başak Atakan güçlü hafızasını edebiyat sahnesine taşımış. Bugüne kadar belgesel ve dizi senaryoları izleyici ile buluşmuş olan yazar, hatıralarından hareketle yalın, yer yer esprili, genel olarak ciddiyetle çocuk kalbinin gizemli atışına odaklanmış, nirengi noktalarını birleştirmiş, ayağı yere sağlam basan lezzetli bir okuma atmosferi yaratmış. Kitapta sorumluluk duygusu ve yeteneği dolayısıyla beş yaşında ilkokula başlayan bir kız çocuğunun sorgulayıcı ve kavrayıcı dünyası karşımıza çıkıyor. Okul arkadaşları, öğretmenler, aile ile kurulan bağlar, aşk, veda ve hayaller ‘yaşamda bilinenlerin güveni’ ile ‘bilinemeyenlerin uyandırdığı merak’ ekseninde yerini almış. Hayatın “kesintisiz bir oyun zamanı” olduğunu dile getiren yazar, çocuk kokusunun formülünü de paylaşmış. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masalların izinde, ‘varsa yok olacağını bilmenin’ farkındalığıyla, “doğru sebep için bile olsa yanlış yapma” uyarısıyla, kahramanlık, kavalyelik, şövalyelik yapmaya cesaret eden bir küçük kızın dünyasını okurlarına açmış. Yokken hep var olanların özlemiyle, durunca üzülenlerin hassasiyetiyle okuruna bir arabanın arka camından el sallamış Bir şeyin varlığını bilmeden yokluğuna alışabilir misiniz? “Bazen sadece ışığı değil karanlığı da perdelemeye” ne dersiniz? Derinlikli bu anlatıya 70lerden 80lere geçişin ilk okul çağı ruhuyla süslenmiş kültürel bir özetidir diyebiliriz.

SANA BANA BİR DE KARA KEDİYE

Can Yayınları

Yazan: Ela Başak Atakan

Resimleyen: Nuray Çiftçi

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Çocukluğun en bilenen sevinç sembollerinden biri olan balonlar BALONCU AMCA kitabında mutluluk dağıttığı ölçüde geride bıraktığı iz ile okurlarına yeni düşünce kapıları aralıyor. Baloncu amca rengarenk balonlarının iplerini gevşetir ve bir mahallenin çocukları istedikleri renkteki balonu satın alır. Baloncu amca da balona kavuşan çocuklar da mutludur ta ki bir kişi penceresini kapatıp son balonu almaya isteksiz görününceye dek…Son balon belki de en değerli balon fakat nlarız ki bir balon her zaman neşe dağıtmaz. Günün sonunda baloncu amca evine dönmeden önce bir kitapçıya uğrar. Okuduğu kitap ve aklında oluşan düşünceleri bir deftere yazar. Bu notlar etkileşimli okumaya olanak sağlayan felsefi tartışma ortamı yaratabilecek birer sihirli dokunuş gibidir…Dünya üzerinde bıraktığımız izler ona kattığımız güzellikler kadar dile getirmeye değer değil midir?

BALONCU AMCA

Litaratür Çocuk

Yazan: Burcu Ural Kopan

Resimleyen: Kıymet Ergöçen

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HEPİMİZ SIRAYLA adlı resimli kitapta dört arkadaş bir yumurta bulur. Hepsi aynı anda yumurtayı sahiplenmeye kalkmışken yumurta kendi düşüncesini dile getirir. Her eve sırayla konuk olan yumurta çatlar, yorgun, şirin, gururlu bir civciv dünyaya gelir. Ona göre hayata özel bir ilgi gösterilmelidir. Fare’nin evinde hazırlanan, Ayı’nın evinde yaşama gözlerini açan, Tavşan’ın evinde deneyimler kazanan Civciv’i Kaplumbağa’nın evinde nasıl bir süreç beklemektedir? Bu hikâyede yaşam ziyadesiyle ciddiye alınıyor, sorumluluk gerektiriyor, dayanışmayla anlam kazanıyor… Dubuc’un çizimlerindeki sıcacık ayrıntılar anlamın sıcaklığı ile birleşince hayata hazırlanan mini mini çocuklarımızı eğlenceli bir grafik anlatı bekliyor…

HEPİMİZ SIRAYLA

Redhouse Kidz

Yazan ve Resimleyen: Marienne Dubuc

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Çalışmanın ihtiyaç mı, esaret mi, özgürlük mü olduğunu düşüneduralım, limanda gün boyu durup anca üç beş balık avlamış ve akşam yemeği niyetiyle balıkları evine götüren bir adamın, minibüste karşılaştığı kadının ona “30 TL vereyim balıkları bana sat nicedir balık yemedim” demesi üzerine bir günlük emeğini kadına teslim edişine tanık olmaktır yaşamak. Yoksulların içinde kopan fırtınaları bilemiyor afiyette olanlar. Sahip olunanların seyrinde unutuluyor yaşamak için çalışanlar… Okuluna devam edemiyor çocuklar. Makineler yutuyor minicik bedenlerini. 23 Nisanlar geliyor, 23 Nisanlar geçiyor. İş çevirenler, kurnazlar, doymazlar palazlanırken kendilerine çocuklar arasından yeni kurbanlar seçiyorlar. ‘Doğarken ağladı insan bu son olsun’ diyor ya bir başka şarkı… İstek gerçekleşmiyor, için için ağlıyorlar nefes alsa da yaşayamayan çocuklar. Emeğin ve dayanışmanın ayında hırsıza hırsız, haksıza haksız, zalime zalim diyebilmek, her Mayıs olduğu gibi bu Mayıs’ta da çocuk işçileri ve emeği sömürülenleri yalnız bırakmamak ümidiyle…